'Biến đổi khí hậu' là gì, sao lại "sốt xình xịch" trên Google?

Biến đổi khí hậu và lượng cacbon dioxite ngày càng tăng cao đang “thử thách” hệ sinh thái của chúng ta. Theo ước tính, khoảng 50% các loài động thực vật đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng vào năm 2050 nếu nhiệt độ trái đất tăng thêm từ 1,1 đến 6,4 độ C nữa. Nguyên nhân do mất môi trường sống vì đất bị hoang hóa, nạn phá rừng và nước biển ấm lên. Dự báo mới đây của tổ chức Climate Central (Mỹ) cho thấy, nhiều thành phố ven biển trên khắp thế giới, bao gồm cả TP.HCM có nguy cơ bị nước biển nhấn chìm sớm hơn dự báo trước đây do biến đổi khí hậu khiến băng ở hai cực tan với tốc độ báo động. Không chỉ với các sinh vật, cuộc sống của con người cũng đang bị đe dọa. Biến đổi khí hậu kéo theo hàng loạt thiên tai như bão lũ, hạn hán, dịch bệnh.