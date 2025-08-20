Vứt bánh ngọt vào sọt rác, phụ huynh Hà Nội gây 'bão' mạng chuyện dạy con

Vụ việc chiếc bánh

Mới đây, mạng xã hội lan truyền câu chuyện xảy ra tại một tiệm bánh ngọt ở Hà Nội.

Theo chia sẻ của chị N.H. (chủ tiệm), một người mẹ đưa con đến mua bánh nhưng không để ý, để bé chạy ra quầy nghịch và làm hỏng chiếc bánh kem mà tiệm chuẩn bị cho khách khác.

Phía tiệm đề nghị người mẹ mua lại chiếc bánh vì “không thể phục vụ khách cái bánh này nữa”. Tuy nhiên, vị khách tỏ ra khó chịu, cho rằng lỗi thuộc về nhân viên “không giữ tay bé lại” và “để đĩa bánh ở đấy nên bé mới nghịch”, cho rằng tiệm có thể khắc phục bằng cách “bỏ miếng bánh đấy ra là xong”.

Sau cùng, người mẹ cũng đồng ý trả tiền nhưng lại ném thẳng chiếc bánh vào thùng rác rồi bỏ đi, khiến nhân viên và chủ tiệm bức xúc.

Câu chuyện ở một tiệm bánh tại Hà Nội gần đây gây tranh cãi trên mạng về chuyện dạy con. Ảnh chụp màn hình

Sau sự việc, chị H. đăng bài viết trên trang cá nhân để chia sẻ cảm xúc, đồng thời bày tỏ mong muốn khách hàng không lặp lại hành động lãng phí đồ ăn như vậy. Chị khẳng định không có chuyện bánh hỏng từ trước.

“Bánh nhân viên xếp xấu, mình cũng hủy luôn không mang ra phục vụ khách. Mình đã nói rõ với chị ấy là bánh làm xấu thì cũng hủy chứ không phải cố tình dí khách mua hay gì”, người này viết.

Khi trao đổi với phóng viên, chị H. nhấn mạnh bài viết chỉ nhằm giải tỏa bức xúc cá nhân, không muốn sự việc đi xa: “Trẻ con chạy nhảy là bình thường, vấn đề nằm ở cách ứng xử của người lớn”.

Cha mẹ cần có trách nhiệm trông coi, theo sát con cái, nhất là ở nơi công cộng. Ảnh minh họa

Dư luận ồn ào

Câu chuyện nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên nhiều diễn đàn, thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Một số người thông cảm với chủ tiệm, cho rằng phản ứng bức xúc của chị H. là dễ hiểu nhưng nên có cách ứng xử khéo léo hơn.

“Để làm ra một chiếc bánh cũng tốn nhiều thời gian, công sức và tâm huyết nên có lẽ khi bị ném bánh như vậy, chủ tiệm bức xúc cũng dễ hiểu thôi”, bạn N.L. bình luận.

“Tình huống này khá phổ biến, cũng có thể do sự sơ suất của người lớn thôi, tiệm có thể áp dụng hình thức đền bù hợp lý hơn như giảm giá”, tài khoản T.K. viết.

Bên cạnh đó cũng có nhiều ý kiến cho rằng, vấn đề quan trọng là cần dạy con ứng xử như thế nào khi mắc lỗi ở nơi công cộng. Trọng tâm không nằm ở chiếc bánh, mà ở cách người mẹ xử lý lỗi của con. Nếu duy trì thói quen đổ lỗi, trẻ sẽ lớn lên mà không biết chịu trách nhiệm về hành động của mình.

Chị N.M – chủ một quán cà phê ở Thanh Xuân (Hà Nội) – kể rằng từng gặp trường hợp tương tự: Một em bé chạy nhảy làm vỡ cốc nước nhưng phụ huynh lại quay sang trách móc nhân viên của quán.

“Vị khách cư xử vậy khiến tôi giận vô cùng và thấy người mẹ rất thiếu trách nhiệm. Dù tôi có thể thay cốc nước mới, nhân viên lau dọn sàn sạch sẽ lại là xong nhưng thói quen đổ lỗi và bao biện rằng trẻ con thì biết gì đâu sẽ ảnh hưởng lớn đến lối sống, suy nghĩ của đứa trẻ đó”, chị M. tâm sự.

Theo chị M., trẻ nhỏ hiếu động là điều tự nhiên, có thể nhận được sự thông cảm. Tuy nhiên, cha mẹ cần định hướng để con phân biệt được hiếu động với phá phách, vô tình với cố ý và biết cách ứng xử phù hợp trong từng tình huống.

“Phụ huynh không thể phó mặc lỗi lầm của con cho hoàn cảnh hay người khác, chấp nhận bỏ qua với những lý do kiểu ‘con còn nhỏ’, ‘trẻ con biết gì đâu’...”, nữ chủ quán chia sẻ thêm.

Khi trẻ mắc lỗi, cha mẹ cần giải thích cho con hiểu về lỗi của mình. Ảnh minh họa

Thông điệp đúng đắn

Anh P.Đ. (Cầu Giấy, Hà Nội) cũng đồng tình rằng cha mẹ phải có trách nhiệm trông coi con ở nơi công cộng, không thể phó mặc cho người khác.

Những lời biện minh mà cha mẹ thường nói khi con mắc lỗi, thoạt nghe có vẻ để bảo vệ con nhưng thực chất lại gieo vào đầu con một thông điệp sai lệch: “Con có thể làm sai, nhưng lỗi là của người khác”.

Điều này lâu dần có thể khiến đứa trẻ hình thành thói quen không biết nhận lỗi, tìm cách né tránh trách nhiệm. Nghiêm trọng hơn, trẻ sẽ coi lỗi lầm của mình là chuyện nhỏ, có tâm lý “bố mẹ chống lưng” và dễ dẫn đến việc có suy nghĩ, hành vi xấu.

“Thói quen đổ lỗi của bố mẹ khi con mắc sai lầm không chỉ làm xấu đi hình ảnh của gia đình trong mắt người khác, mà còn để lại hậu quả lâu dài trong sự phát triển nhân cách của trẻ”, anh Đ. bày tỏ.

Anh kể lại câu chuyện của chính mình: Con trai anh từng chọc tay vào khay hoa quả bổ sẵn trong siêu thị làm rách bao bì và hỏng 1 phần. Khi phát hiện, anh gọi con lại, chỉ cho bé thấy lỗi sai của mình.

Khi con trả lời “chưa ai nhìn thấy”, anh kiên nhẫn giải thích cho bé hiểu việc làm trên là không đúng, con cần phải xin lỗi nhân viên trong siêu thị và khắc phục bằng cách mua lại khay hoa quả mà con làm hỏng này.

“Con có thể mắc lỗi sai nhưng phải biết nói lời xin lỗi và học cách chịu trách nhiệm với những gì mình gây ra.

Và cha mẹ phải dạy con điều đó. Tùy tính cách của từng đứa trẻ mà phụ huynh sẽ lựa chọn phương pháp chỉ dạy phù hợp khác nhau và nhắc lại nhiều lần trong cuộc sống hàng ngày để con ghi nhớ”, anh nói thêm.