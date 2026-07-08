Messi & Argentina ngược dòng điên rồ, BLV Khắc Cường - Quốc Việt tung hứng đầy cảm xúc

⭐ Mở đầu bằng câu chuyện của Messi và Salah

Trận đấu giữa Argentina và Ai Cập ở vòng 1/8 World Cup 2026 được chờ đợi bởi rất nhiều lý do. Ngoài tấm vé vào tứ kết, người hâm mộ còn háo hức chứng kiến cuộc đối đầu giữa Lionel Messi và Mohamed Salah, hai trong những cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá thế giới trong gần hai thập kỷ qua.

Cặp BLV Khắc Cường - Quốc Việt gây chú ý mùa World Cup 2026.

Ngay từ những phút đầu chương trình, BLV Quốc Việt đã mở ra câu chuyện của trận đấu bằng một câu dẫn giàu cảm xúc: "Thời gian mất nhiều công sức để bố trí cuộc đối đầu đầu tiên và cũng có thể là cuối cùng giữa hai số 10, hai chân trái xuất sắc bậc nhất trong thế hệ, Messi và Salah".

Không cần nhiều lời, Khắc Cường tiếp nối bằng một câu bình luận ngắn gọn nhưng đầy hình ảnh: "Sân khấu nhường chỗ cho nhân vật chính". Anh cũng nhấn mạnh World Cup 2026 đang thực sự chiều lòng người hâm mộ khi liên tục chứng kiến màn trình diễn đỉnh cao của Messi, Salah, Harry Kane, Erling Haaland hay Kylian Mbappe. Chỉ với vài câu mở đầu, hai bình luận viên đã đưa khán giả bước vào một trận đấu được báo hiệu sẽ có rất nhiều cảm xúc.

⭐ Argentina liên tiếp nhận những cú sốc

Nhưng không ai ngờ rằng, những phút tiếp theo lại là khoảng thời gian khó khăn nhất của Argentina tại World Cup năm nay. Ai Cập mở tỷ số và khiến mọi dự đoán trước trận đảo lộn. Chứng kiến đội bóng Nam Mỹ sớm rơi vào thế bất lợi, Quốc Việt nhận định đây là "đòn giáng" để Argentina hiểu rằng sẽ không có con đường dễ dàng tiến vào tứ kết.

Khó khăn còn chồng chất khi Messi đá hỏng quả phạt đền trong hiệp một. "Messi biến khó khăn thành đơn giản, thứ đơn giản thành khó khăn khi hỏng penalty", câu ví von của Quốc Việt lập tức tạo điểm nhấn, trong khi Khắc Cường nối tiếp bằng một thống kê quan trọng: đây là lần thứ hai Messi sút hỏng phạt đền ở World Cup 2026.

Messi và Argentina có màn ngược dòng điên rồ trước Ai Cập.

Đầu hiệp hai, Ai Cập nâng tỷ số lên 2-0, đẩy Argentina tới sát bờ vực bị loại. "Nhân đôi lợi thế cho Ai Cập, thời gian không còn là bạn với Messi và đồng đội", Quốc Việt nói. Khắc Cường thì cô đọng toàn bộ cảm xúc của trận đấu trong một câu: "Nhân đôi niềm vui cho Ai Cập, nhân đôi nỗi buồn cho Argentina".

Rồi Quốc Việt khép lại bằng một hình ảnh rất đời: "Hai gáo nước lạnh cho Messi và Argentina, gáo nước sau lạnh hơn gáo nước trước rất nhiều". Những câu bình luận ấy không quá dài, không cố tạo kịch tính, nhưng lại đúng với tâm trạng của phần lớn người xem lúc đó.

⭐ Messi xoay chuyển cả trận đấu

Những phút cuối hiệp hai chứng kiến màn bùng nỗ của Messi cùng đồng đội. Siêu sao người Argentina kiến tạo để Romero rút ngắn tỷ số xuống 1-2, đồng thời thiết lập cột mốc chín đường kiến tạo ở các kỳ World Cup. "Trong một ngày không đẹp trời, Messi vẫn biết cách lên tiếng đúng lúc", Quốc Việt bình luận.

Đó cũng là khởi đầu cho màn ngược dòng "điên rồ" mà ít người dám nghĩ tới. Chỉ vài phút sau, Argentina gỡ hòa 2-2, chính Messi là người toả sáng với bàn thắng ở phút 84. "Chỉ cần vài phút, Messi xoay chuyển càn khôn". Câu nói ấy mở đầu cho đoạn bình luận được xem là điểm nhấn của cả trận từ BLV Quốc Việt.

Quốc Việt (trái) và Khắc Cường ăn ý trong cabin bình luận World Cup 2026.

"Trong bóng đá có ba kiểu thiên tài. Một là người tự nhận mình là thiên tài. Hai là người được nhiều người công nhận là thiên tài. Kiểu thứ ba là người được thiên tài công nhận mình là thiên tài. Và kiểu người thứ ba đó chính là Leo Messi". Không dừng lại ở đó, Quốc Việt còn ví tốc độ ghi bàn của Argentina "còn nhanh hơn tín hiệu truyền hình chuyển file", trong khi nhịp độ trận đấu được anh so sánh như một trận bóng rổ.

Ở chiều ngược lại, Khắc Cường giữ đúng vai trò của mình. Anh phân tích việc Messi thay đổi vùng hoạt động đã kéo theo sự thay đổi trong cách chơi của Argentina, trước khi khép lại bằng nhận xét: "Hai đội thi đấu quên đi thời gian, quên đi mỏi mệt, quên đi mình là ai". Một người giàu hình ảnh, một người thiên về phân tích, nhưng cả hai luôn biết nhường lời đúng lúc để tạo nên một mạch bình luận liền lạc.

⭐ Màn ngược dòng của Argentina và cảm xúc của hai BLV

Khi Enzo Fernandez ghi bàn đưa Argentina vượt lên dẫn 3-2, không khí trong phòng bình luận cũng vỡ òa. "Tuyệt đối điện ảnh về màn ngược dòng này của Argentina", Quốc Việt thốt lên. Ít giây sau, anh tiếp tục cảm thán: "Kể cả có mơ cũng không thể mơ nổi kịch bản điên rồ như thế này".

Khắc Cường lại chọn cách đưa người xem trở về thực tại bằng một câu nói rất đời: "Bây giờ là 1 giờ sáng theo giờ Việt Nam, đó không phải giấc mơ, đó là hiện thực trước mắt". Ngay sau đó, anh còn khiến khán giả bật cười khi nhận xét về màn "câu giờ" của các cầu thủ Argentina: "Sự đủng đỉnh của Lautaro Martinez, phong cách như đang đá giải lão tướng".

Một trận đấu kinh điển luôn cần những người kể chuyện xứng tầm. Sau hơn 90 phút nghẹt thở trên sân, Messi và Argentina giành vé vào tứ kết World Cup 2026 bằng màn ngược dòng khó tin. Còn trên cabin bình luận, Khắc Cường và Quốc Việt cũng có một "chiến thắng" của riêng mình khi chinh phục được hàng triệu khán giả bằng sự ăn ý, tinh tế và khả năng truyền tải cảm xúc hiếm có.