Tỷ lệ Quả Bóng Vàng World Cup 2026: Vì sao Lionel Messi đứng sau Kylian Mbappe?

Tỷ lệ Quả Bóng Vàng World Cup 2026: Lionel Messi xếp dưới Kylian Mbappe

Tỷ lệ Quả Bóng Vàng World Cup 2026 đang vào mang tới sự chú ý lớn, khi giải đấu đã tiến đến vòng tứ kết. Ở giai đoạn đã qua, tính từ vòng bảng đến hết vòng 1/8, rất nhiều siêu sao thể hiện được đẳng cấp ở mức cao nhất và đương nhiên, họ được các nhà cái quốc tế uy tín xếp vào những vị trí hàng đầu về khả năng đoạt giải thưởng cá nhân Quả Bóng Vàng World Cup 2026.

Vào lúc này, Pháp đang được coi là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu vô địch World Cup 2026. Đương kim á quân đã toàn thắng 5 trận đã đấu và nhân tố nổi bật nhất trong hành trình thành công của “Les Bleus” đến lúc này chính là Kylian Mbappe. Dù Michael Olise, Ousmane Dembele hay Desire Doue đều chơi tốt, nhưng người xuất sắc nhất chắc chắn là Mbappe.

Mbappe đang là ứng cử viên hàng đầu cho giải thưởng Quả Bóng Vàng World Cup 2026. Ảnh: AP

Thủ quân của Pháp đã ghi tới 7 bàn thắng, giúp đội bóng của mình thể hiện được sức mạnh không cần bàn cãi. Chính vì vậy, tỷ lệ đoạt Quả Bóng Vàng dành cho Mbappe đang là 6/4 (đặt 6 ăn 4).

Đứng ở ngay phía sau là Lionel Messi với tỷ lệ thành công là 2/1. Messi vẫn tuyệt vời như thường lệ dù anh đã 39 tuổi, nhưng điểm trừ với M10 là Argentina không đạt đến trạng thái thuyết phục như kỳ vọng. Argentina cũng thắng cả 5 trận đã đấu như Pháp, nhưng cách mà họ chật vật vượt qua 2 đại diện châu Phi là Cape Verde và Ai Cập tại 2 vòng loại trực tiếp đã qua cùng với tỷ số 3-2 không mang lại cảm giác an toàn cho người hâm mộ.

Messi đã ghi bàn không ngừng, liên tục xô đổ các kỷ lục và anh cũng đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới World Cup 2026 với 8 bàn thắng. Nhưng nếu Argentina trở thành cựu vô địch từ vòng tứ kết, cơ hội để Messi đoạt được Quả Bóng Vàng 2026 chắc chắn tan biến dù anh cũng đang là kỷ lục gia của danh hiệu cá nhân này với 2 lần giành giải vào các năm 2014 và 2022.

Messi có sự cạnh tranh quyết liệt với Mbappe ở các danh hiệu tập thể lẫn cá nhân tại World Cup 2026. Ảnh: Ap

Xếp sau Mbappe và Messi lần lượt là Harry Kane (Anh, 5/1), Michael Olise (Pháp, 7/1), Erling Haaland (Na Uy, 7/1), Jude Bellingham (10/1), Lamine Yamal (Tây Ban Nha, 17/1), Ousmane Dembele (Pháp, 20/1)… Giải thưởng Quả Bóng Vàng 2026 là yếu tố mang tính cộng hưởng giữa vai trò nổi bật của cá nhân và thành công tập thể nên có lẽ phải đến hết vòng bán kết, tỷ lệ được đưa ra mới mang tính rút gọn và có sự chính xác cao hơn.