Android và iPhone chính thức phá rào, làm điều chưa từng xảy ra

Google đã công bố một tính năng mới gây bất ngờ cho người dùng: điện thoại Pixel giờ đây có thể chia sẻ tệp một cách liền mạch với iPhone thông qua tính năng Quick Share nhờ khả năng tương thích với AirDrop.

Người dùng Android giờ đây đã có thể chia sẻ tệp với iOS.

Đáng chú ý, trên trang hỗ trợ Quick Share, một mục mới đã được cập nhật, xác nhận rằng Quick Share không chỉ hoạt động với iPhone mà còn với iPad và các thiết bị macOS. Đặc biệt, giờ đây trang ghi chú cũng có mục “Receive content on an iPhone, iPad, or macOS device”.

Đối với người dùng điện thoại Pixel, tính năng này hiện chỉ có sẵn trên dòng Pixel 10. Để gửi tệp đến thiết bị iOS hoặc macOS, người dùng cần thực hiện các bước sau:

- Yêu cầu người dùng iPhone, iPad hoặc macOS mở cài đặt AirDrop và chọn Everyone for 10 minutes.

- Trên Pixel, mở nội dung muốn chia sẻ và chạm vào Share > Quick Share.

- Chọn thiết bị iPhone, iPad hoặc macOS từ danh sách các thiết bị gần đó.

- Đợi người nhận chạm hoặc nhấp vào Accept trên thông báo AirDrop xuất hiện.

Cách sử dụng Quick Share để truyền tệp với iPhone cũng rất đơn giản.

Đối với người dùng thiết bị iOS hoặc macOS, để nhận tệp cần thực hiện như sau:

- Thay đổi chế độ hiển thị AirDrop thành Everyone for 10 minutes.

- Chạm hoặc nhấp vào Accept trên thông báo AirDrop.

Tính năng tương tác mới được Google triển khai cho phép chia sẻ tệp hai chiều, nghĩa là người dùng thiết bị Apple cũng có thể gửi nội dung cho người dùng Pixel. Để nhận tệp từ bạn bè, người dùng Pixel 10 cần điều chỉnh cài đặt hiển thị Quick Share thành Everyone for 10 minutes hoặc ở chế độ Receive. Khi có ai đó gửi tệp, người dùng sẽ nhận được thông báo cho biết ai đang cố gắng chia sẻ.