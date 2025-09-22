AI Tạo sinh đưa Việt Nam “hóa rồng” trong quá trình chuyển đổi số

AI trở thành hạ tầng trí tuệ của đất nước

Chia sẻ tại Ngày Đám Mây Việt Nam 2025 của AWS (AWS Cloud Day Vietnam 2025), ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, cho biết: “Đảng và chính phủ Việt Nam đã xác định rõ, hạ tầng số bao gồm có trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây là hạ tầng thiết yếu. AI là công nghệ hiện đại của Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hướng tới phát triển bền vững”.

Ngày Đám Mây Việt Nam 2025 của AWS diễn ra tại Hà Nội hôm 18/9/2025.

Cũng theo ông Cương, để xây dựng và phát triển hạ tầng số, chính phủ Việt Nam đã mở cửa cho các nhà đầu tư nước ngoài (bao gồm có AWS), ban hành các quy định về AI, và xác định công nghệ điện toán đám mây và AI là công nghệ chiến lược để ưu tiên nguồn lực phát triển. Cùng với đó còn có các chính sách ưu đãi, tạo điều kiện cho các trung tâm dữ liệu AI, điện toán đám mây ở quy mô lớn. Thậm chí, trong thời gian tới Việt Nam còn tiến tới xây dựng Luật AI, xác định “AI phải trở thành hạ tầng trí tuệ của đất nước”, ông Cương nói.

Đại sứ Marc E. Knapper phát biểu tại Ngày Đám Mây Việt Nam 2025.

Ông Marc E. Knapper - Đại sứ quán Hoa Kỳ khẳng định, các hãng công nghệ của Hoa Kỳ trong đó có AWS sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thực hiện chuyển đổi số. Trong đó, công nghệ điện toán đám mây của AWS được đánh giá không chỉ là giải pháp về mặt kỹ thuật, mà còn góp phần vào phát triển kinh tế-xã hội, tạo đòn bẩy cho đổi mới sáng tạo. AWS còn tham gia đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng nguồn lao động sẵn sàng cho tương lai chuyển đổi số của Việt Nam.

Khai phá tiềm năng AI, đưa Việt Nam “hóa rồng” công nghệ số

Việt Nam thuộc khu vực ASEAN – nơi có nền kỹ thuật số tăng trưởng cực nhanh– và hoàn toàn có tiềm năng trở thành "con rồng silicon" của khu vực.

Theo ông Eric Yeo, Tổng giám đốc AWS Việt Nam, ứng dụng đám mây AWS dựa trên 3 trụ cột là Tốc độ - Giá trị - Tầm nhìn, đang tạo sức mạnh cho mọi thứ, tạo cơ hội cho hàng triệu người sử dụng hằng ngày. AI cũng đang ở khắp mọi nơi, thúc đẩy đổi mới sáng tạo các ngành nghề. AWS cam kết đồng hành lâu bền, để khai phá tiềm năng AI của Việt Nam.

Tổng giám đốc AWS Việt Nam Eric Yeo tại Ngày Đám Mây Việt Nam 2025.

Một nghiên gần đây do AWS ủy quyền cho Strand Partners thực hiện cho thấy, 47.000 doanh nghiệp tại Việt Nam ứng dụng AI trong năm 2024, tăng lên 18% so với 13% của năm 2023. Các doanh nghiệp ứng dụng AI đang ghi nhận lợi ích rõ rệt: 61% doanh nghiệp tăng doanh thu trung bình 16%, và 66% doanh nghiệp cải thiện năng suất lao động. AI còn giúp tăng chất lượng dịch vụ khách hàng, tham gia vào tạo nội dung dịch vụ khách hàng và tự động hóa các tác vụ thường ngày.

Đáng chú ý là 55% start up đã ứng dụng AI trong toàn bộ hoạt động của công ty. Trái ngược lại, các doanh nghiệp lớn lại vẫn ở giai đoạn đầu quá trình ứng dụng AI ở mức cơ bản và tập trung vào những cải thiện nhỏ. Chỉ có 12% doanh nghiệp lớn ở Việt Nam có chiến lược AI toàn diện và chỉ có 11% đang phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ mới dựa trên AI. Thực trạng này có thể tạo ra nguy cơ nền kinh tế AI “hai tầng”.

Hơn nữa các doanh nghiệp tại Việt Nam cũng đang phải đối diện với nhiều thách thức trong ứng dụng AI. Trong đó, 55% doanh nghiệp cho biết khoảng cách về kỹ năng đang cản trở họ ứng dụng hoặc mở rộng sử dụng AI. Tỷ lệ nhân viên được đào tạo về AI còn thấp (19%). Ngoài thách thức về mặt kỹ thuật, thì thách thức về nguồn vốn và khung pháp lý cũng rất đáng quan tâm.

Ông Eric Yeo khuyến nghị hành động để khai phá toàn bộ tiềm năng AI ở Việt Nam.

Để vượt qua các rào cản trên và khai phá toàn bộ tiềm năng của AI, Tổng giám đốc AWS Việt Nam cho rằng, cần phải có những hành động mạnh mẽ. Quan trọng là cần có sự tập trung chuyển đổi số trong khu vực tư nhân, ứng dụng AI trong khu vực công và xây dựng môi trường pháp lý làm sao để khuyến khích đổi mới sáng tạo và tăng trưởng.

Một số chuyên gia khác còn lưu ý thêm rằng, việc thay đổi văn hóa thử nghiệm AI và đầu tư vào con người, nâng cao kỹ năng đóng vai trò rất quan trọng để “mở khóa” giải phóng xung lực phát triển AI ở Việt Nam nói riêng và khu vực châu Á Thái Bình Dương nói chung.