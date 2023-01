7 tin tức, sự kiện lớn nhất của Apple năm qua: Có thành công nhưng cũng không ít rắc rối!

Apple đã có một năm 2022 khá thành công khi doanh số dòng iPhone 14 vẫn rất ấn tượng trong thời kỳ suy thoái kinh tế và các sản phẩm khác của họ cũng được nhiều người đón nhận. Với việc chúng ta đã bước qua năm 2023 thì đây là thời điểm lý tưởng để cùng ngồi lại để xem những tin tức, sự kiện lớn nhất của Apple trong năm qua.

Apple trả 14,8 triệu USD để dàn xếp vụ iCloud

Nhiều người trong chúng ta đang duy trì đăng ký dịch vụ iCloud hàng tháng, và yên tâm rằng dữ liệu của mình sẽ được lưu trữ độc quyền trên máy chủ của Apple. Tuy nhiên, trên thực tế thì “nhà Táo” không hoàn toàn dựa vào cơ sở hạ tầng đám mây độc lập của mình để lưu trữ thông tin người tiêu dùng. Công ty này thỉnh thoảng vẫn thuê dịch vụ lưu trữ bên thứ ba rẻ hơn để lưu trữ dữ liệu của người tiêu dùng và không thông báo cho người đăng ký.

Điều này đã khiến công ty vướng vào một vụ kiện tập thể vào năm 2019, trong đó các nguyên đơn cáo buộc Apple quảng cáo sai sự thật và vi phạm lòng tin của người tiêu dùng. Mặc dù “Táo khuyết” tuyên bố rằng họ đã không vi phạm lời hứa với người tiêu dùng, nhưng đã đồng ý bỏ ra số tiền 14,8 triệu USD để dàn xếp vụ kiện này vào tháng 3 năm 2022.

Apple hiện liệt kê các máy chủ của bên thứ ba trong thỏa thuận pháp lý iCloud của mình. Và những cá nhân đã đăng ký iCloud trả phí đang hoạt động từ ngày 16/9/2015 đến ngày 31/1/2016 có thể đủ điều kiện nhận khoản thanh toán theo mức dung lượng mà họ đã chọn.

Apple trả 50 triệu USD vì bàn phím MacBook bị lỗi

Apple đã giải quyết một vụ kiện tập thể khác vào tháng 7/2022. Lần này là về bàn phím cánh bướm bị lỗi trên MacBook. Theo đó, nhiều chủ sở hữu MacBook, MacBook Air và MacBook Pro đã phàn nàn về việc bàn phím này rất dễ bị lọt bụi vào trong gây ra lỗi kẹt phím. Điều này khiến người dùng phải thay cả bàn phím hoặc phải sử dụng bàn phím ngoài thay thế.

Apple đã mang tới một số bản sửa lỗi cho bàn phím, nhưng mỗi thế hệ mới không khắc phục được vấn đề cốt lõi, với các mẫu MacBook bị ảnh hưởng ra mắt trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến 2019.

Điều này đã khiến nhiều người đã đệ đơn kiện Apple, và công ty này hiện được cho là phải trả số tiền lên tới 50 triệu USD để dàn xếp. Được biết, 7 Bang mà đã nộp đơn khởi kiện Apple gồm California, New York, Florida, Illinois, New Jersey, Michigan và Washington. Những khách hàng ở 7 bang này nếu đã thay cả bàn phím cánh bướm nhiều lần thì sẽ được đền bù 395 USD, những người đã thay thế 1 lần thì được đền 125 USD và 50 USD cho những ai chỉ thay thế nút phím.

Apple Watch Ultra ra mắt

Apple chỉ tập trung vào công nghệ hay còn tập trung vào sức khỏe và thể chất? CEO Tim Cook đã giải thích rằng Apple là một công ty muốn làm phong phú thêm cuộc sống của mọi người bằng các sản phẩm của mình. Vào tháng 9/2022, Apple đã tái khẳng định quan điểm này với việc phát hành Apple Watch Ultra.

Đây là nỗ lực của “nhà Táo” nhằm tăng cường hiệu suất và chất lượng cho chiếc smartwatch của mình. Apple Watch Ultra không chỉ làm tốt công việc theo dõi sức khỏe của người dùng mà nó còn trở thành một người bạn đáng tin cậy cho vận động viên chơi các môn thể thao mạo hiểm, đi bộ đường dài hay thợ lặn nhờ bộ tính năng độc đáo, thú vị của mình.

EU buộc Apple bỏ cổng kết nối Lightning

Tại sao chúng ta không thể sử dụng một cáp sạc duy nhất với iPhone, Mac và iPad? Đây là một câu hỏi mà người dùng đã đặt ra trong nhiều năm qua, tạo ra một cuộc tranh luận kéo dài trong thập kỷ qua.

Tuy nhiên, theo dự luật mới của Liên minh châu Âu, Apple cuối cùng phải loại bỏ các cổng Lightning dành riêng cho iPhone vào mùa thu năm 2024 nếu muốn tiếp tục bán sản phẩm của mình ở các quốc gia này. Điều này dường như đánh dấu sự khởi đầu của kỷ nguyên iPhone có cổng USB-C, có lẽ bắt đầu từ chiếc iPhone 15 sẽ ra mắt vào năm 2023.

EU ước tính khách hàng sẽ tiết kiệm được khoảng 250 triệu Euro bằng cách chuyển sang sử dụng cổng sạc chung cho điện thoại, máy tính bảng và máy ảnh. Trong khi nhiều người tự hỏi Apple có kế hoạch phản ứng thế nào với phán quyết về USB-C, thì công ty này chỉ bày tỏ lo ngại về rác thải điện tử chắc chắn sẽ xảy ra khi người tiêu dùng từ bỏ hàng tỷ cáp Lightning mà họ đã có.

Dịch vụ đăng ký của Apple đắt hơn

Vào tháng 11/2022, các dịch vụ đăng ký của Apple, chủ yếu là Apple TV+, Apple Music và Apple One đã tăng giá. Apple TV+ hiện có giá 6.99 USD, tăng 40% so với giá ban đầu là 4.99 USD mỗi tháng. Apple One tăng 13% với mức giá thay đổi từ 14.95 USD lên 16.95 USD. Và Apple Music được tăng giá 10%, với phí đăng ký tăng từ 9.99 USD lên 10.99 USD.

Một lý do lớn khiến Apple tăng giá là do chi phí cấp phép tăng. Và sự thay đổi giá này, mặc dù đắt hơn một chút đối với người dùng, sẽ có tác động tích cực đến thu nhập của các nghệ sĩ và nhạc sĩ. Với động thái mới của Apple, họ dự kiến ​​​​sẽ kiếm được nhiều tiền hơn trên mỗi bài hát.

Dịch COVID-19 ảnh hưởng đến nguồn cung iPhone 14 Pro

Vào cuối tháng 9, một đợt bùng phát COVID-19 ở Trịnh Châu, Trung Quốc đã lan sang khu vực sản xuất của Foxconn. Cơ sở này chịu trách nhiệm sản xuất cho khoảng 85% iPhone 14 Pro. Điều này dẫn đến việc Apple bị thiếu hụt nguồn cung nghiêm trọng trong bối cảnh nhu cầu của người dùng tăng cao.

Để giải quyết vấn đề này, Foxconn đang nỗ lực tăng cường sản xuất trong khi vẫn đảm bảo an toàn cho công nhân.

Apple mã hóa các bản sao lưu iCloud

Apple là một trong những công ty đã bày tỏ niềm tin mạnh mẽ rằng quyền riêng tư là quyền cơ bản của con người. Cam kết đó được nâng lên một tầm cao mới với tính năng Advanced Data Protection xuất hiện trong bản cập nhật iOS 16.2, giúp bảo vệ các bản sao lưu iCloud của bạn bằng mã hóa hai đầu.

Bảo mật bổ sung này có nghĩa là Apple hiện không thể truy cập dữ liệu người dùng của bạn. Và trong khi những người ủng hộ quyền riêng tư ca ngợi động thái này, thì FBI không đặc biệt hài lòng về mã hóa iCloud của Apple.

