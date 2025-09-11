10 nhóm từ khóa và 15 ca khúc được dân mạng "lùng" nhiều gần đây

Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 vừa qua đã tạo nên làn sóng tìm kiếm trên không gian mạng. Từ lễ diễu binh, diễu hành - được cộng đồng mạng gọi vui là “concert quốc gia”, bộ phim “Mưa đỏ” gây sốt phòng vé, cho đến món quà “100.000 đồng” từ Chính phủ, tổng cộng đã thu hút hơn 7,2 triệu lượt tìm kiếm.

Hơn 7,2 triệu lượt tìm kiếm liên quan A80

Theo dữ liệu từ Cốc Cốc, trong giai đoạn 1/7 - 4/9/2025, hơn 7,2 triệu lượt tìm kiếm liên quan đến A80 đã được ghi nhận, tập trung chủ yếu vào các từ khóa “2/9”, “Đại lễ”, “Quốc khánh”. Mức độ quan tâm tăng mạnh từ nửa cuối tháng 8 và đạt đỉnh đúng ngày Quốc khánh, thể hiện tinh thần háo hức và khí thế tưng bừng của toàn dân.

Người dùng không chỉ tra cứu lịch trình, tuyến đường, sơ đồ tổ chức diễu binh, mà còn tò mò đặt câu hỏi “Bao nhiêu năm mới tổ chức diễu binh một lần?”. Xu hướng “camp chỗ” để xem trực tiếp diễu binh cũng trở thành hiện tượng, kéo theo lượng tìm kiếm về các tuyến phố trung tâm Hà Nội tăng đột biến như Hùng Vương, Lê Hồng Phong, Ngọc Hà, Lê Duẩn, Nguyễn Thái Học, Kim Mã, Liễu Giai…

“Mưa đỏ” chiếm sóng, giai điệu yêu nước “lên ngôi”

Bộ phim Mưa đỏ phát hành ngày 22/8/2025, lấy cảm hứng từ 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị, tạo “cơn sốt” với 1,8 triệu lượt tìm kiếm chỉ trong 3 tuần, cao trào vào đúng ngày 2/9. Các từ khóa liên quan như “diễn viên Mưa đỏ”, “nhạc phim Mưa đỏ”, “doanh thu Mưa đỏ” đều lọt top thịnh hành.

Âm nhạc yêu nước cũng phủ sóng mạnh mẽ. Quốc ca tiếp tục khẳng định giá trị trường tồn khi là bài hát được tìm kiếm nhiều nhất dịp A80. Các ca khúc mới như Viết tiếp câu chuyện hòa bình (lan tỏa từ A50 đến A80), Còn gì đẹp hơn và Nỗi đau giữa hòa bình (nhạc phim Mưa đỏ) lọt top tìm kiếm, cùng nhiều sáng tác khác như Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời, Nhà tôi có treo một lá cờ, Đường lên phía trước... đã hòa quyện với ký ức lịch sử, tạo thành “playlist tinh thần” kết nối thế hệ hôm nay với truyền thống yêu nước.

Món quà đặc biệt mừng Tết Độc lập

Một điểm nhấn đặc biệt khiến không gian mạng “dậy sóng” chính là món quà 100.000 đồng trao tặng mỗi người dân nhân dịp Quốc khánh. Ngay sau khi thông tin được công bố, lượng tìm kiếm các từ khóa liên quan đến cách nhận quà tăng vọt từ ngày 28/8 và đạt đỉnh vào 29/8.

Không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất, món quà này còn trở thành biểu tượng tinh thần, thể hiện sự chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với đời sống nhân dân, cũng như gợi nhắc giá trị thiêng liêng của hòa bình sau 80 năm độc lập.

Phụ kiện yêu nước tạo xu hướng

Một điểm nhấn thú vị khác trong dịp A80 là sự bùng nổ tìm kiếm các phụ kiện yêu nước. Hàng trăm nghìn lượt truy vấn xoay quanh những sản phẩm mang biểu tượng quốc kỳ như cờ, áo, khăn, nón, sticker… cho thấy nhu cầu cao của việc “khoác lên mình sắc màu Tổ quốc” trong mùa lễ hội đặc biệt.

Trên mạng xã hội, hình ảnh những con phố đỏ rực cờ hoa, người dân mặc áo in cờ đỏ sao vàng, tay cầm cờ nhỏ cổ vũ đoàn diễu binh… đã trở thành biểu tượng thị giác của A80. Các phụ kiện này không chỉ là vật dụng trang trí, mà còn là cách thế hệ hôm nay thể hiện tình yêu đất nước, lan tỏa tinh thần đoàn kết dân tộc.