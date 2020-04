Những sản phẩm chăm sóc da kinh điển của phụ nữ Hàn

Thứ Sáu, ngày 10/04/2020 08:17 AM (GMT+7)

Bí quyết cho làn da của người Hàn là những sản phẩm có tính dưỡng ẩm rất cao.

Nhiều sản phẩm làm đẹp của ngành công nghiệp mỹ phẩm Hàn Quốc không chỉ mang lại kết quả tuyệt vời cho làn da mà còn mang tính chất trải nghiệm. Các thương hiệu làm đẹp Hàn Quốc có xu hướng chứa các thành phần nhẹ nhàng, tự nhiên và được kiểm nghiệm da liễu, an toàn cho mọi loại da. Hầu hết trong số chúng cũng có giá cả phải chăng. Dưới đây là một số thương hiệu mỹ phẩm Hàn nổi tiếng nhất thế giới:

1. COSRX

Được thành lập vào năm 2014, COSRX (Cosmetics + RX) nổi tiếng với bao bì cực kỳ đơn giản với công thức hiệu quả cho mọi loại da. Nếu bạn là người đam mê K-beauty và yêu thích sử dụng tẩy da chết hóa học, đây có lẽ là lựa chọn tốt nhất để thử! Thay vì tẩy da chết vật lý với các hạt cứng chà xát da, họ có xu hướng tập trung nhiều hơn vào việc sản xuất tẩy da chết hóa học, lý tưởng cho những bạn có loại da nhạy cảm hoặc dễ bị mụn trứng cá. Họ cũng thích sử dụng ít thành phần hơn trong các sản phẩm của mình, điều này sẽ khiến da chúng ta cảm thấy nặng nề. Bạn có biết rằng các sản phẩm COSRX có giá khởi điểm chỉ dưới 100 ngàn đồng? Và nó trở thành thương hiệu chăm sóc da Hàn Quốc giá cả phải chăng và hiệu quả nhất.

2. Missha

Missha đã được thành lập từ năm 2000, mặc dù lúc đầu, họ đã không nhận được sự chú ý trên toàn cầu cho đến khi ra mắt Tinh chất điều trị đầu tiên Time Revolution (viết tắt là FTE). Sản phẩm được cho là bản sao của Tinh chất dưỡng da mặt SK-II nổi tiếng với giá rẻ hơn và giá cả phải chăng hơn. Không chỉ là các sản phẩm chứa FTE tuyệt vời, mà Missha còn có dòng sản phẩm trang điểm cơ bản nổi tiếng với công thức tự nhiên. Một trong số đó là BB Cream của họ, có chức năng như kem lót, kem nền, kem chống nắng, serum, và nhiều hơn nữa! Bạn có muốn dùng thử sản phẩm của họ không?

3. Klairs

Đơn giản, nhưng đủ tầm. Phương châm của họ đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ những người đam mê chăm sóc da. Công ty được biết đến vì tập trung vào việc giữ cho sản phẩm của họ tinh khiết. Vì vậy, nếu bạn đang cố gắng tránh xa các chất tạo màu, rượu, paraben và nước hoa nhân tạo, Klairs là lựa chọn tốt cho bạn! Một trong những mặt hàng phổ biến nhất từ ​​thương hiệu này là Supple Facial Toner có thành phần tốt xứng đáng được gắn sao. Nó làm cho làn da của bạn ngậm nước, làm dịu và hoàn hảo cho mọi loại da.

4. Banila

Khẩu hiệu của họ có lẽ không phải là mới đối với bạn với "trang điểm tự nhiên như không" trong nhiều chiến dịch của họ. Sự ra mắt của sản phẩm tẩy trang Banila là Cleansing Balm Clean It Zero đã thay đổi nhiều cô gái về cách họ tẩy trang. Rất hiếm các thương hiệu chăm sóc da khác sản xuất loại tẩy da chết hòa tan ngay cả mascara không thấm nước và có mùi thơm như hương hoa như thiên đường. Không đề cập đến dòng trang điểm của họ như BB Cream, CC Cream và Liquid Foundation có thành phần chứa tinh chất trà xanh và thảo mộc chất lượng cao. Hãy làm cho làn da của bạn được dưỡng ẩm và không có dầu thừa là mục tiêu của Banila Co.

5. IOPE

IOPE cũng là một thương hiệu K-beauty rất nổi tiếng và có giá vừa phải so với những người có túi tiền không quá rủng rỉnh. Ra mắt vào năm 1996, nó là một thương hiệu mỹ phẩm chức năng dựa trên nghiên cứu về khoa học thực vật sử dụng chiết xuất thực vật và công nghệ sinh học để cung cấp sản phẩm chăm sóc da lý tưởng cho tình trạng da. Sản phẩm nổi tiếng nhất của nó là cushion nhỏ gọn, chứa kem BB và giúp người dùng đạt được vẻ ngoài ẩm mượt, khỏe mạnh thay vì vẻ ngoài đầy phấn khá phổ biến ở Mỹ. Nếu bạn thích một vẻ ngoài phủ sương, có lẽ bạn nên mua IOPE LỚP compact compact!

6. Etude

Etude rất phổ biến trong số các cô gái tuổi teen ở độ tuổi 20. Khái niệm của họ là vẻ đẹp kiểu công chúa hoàng tử với bao bì chủ yếu màu hồng, nữ tính và trông đáng yêu. Họ có nhiều loại mỹ phẩm, như trang điểm nền, phấn nền, son tint và son bóng. Một trong những sản phẩm phổ biến nhất của Etude House là Dear Darling Water Gel Tint (Ice Tint) đã nhận được rất nhiều đánh giá tích cực như sắc tố tốt và lâu trôi. Họ cũng có dòng sản phẩm chăm sóc da từ sữa rửa mặt, toner, và thậm chí cả điều trị mụn trứng cá. Giá cả cũng phải chăng cho thanh thiếu niên. Bạn đã thử sử dụng sản phẩm Etude House trước đây chưa? Nếu bạn có, có lẽ bạn cũng muốn dùng thử Etude House Kit Kat Strawberry Tiramisu Palette để có những bức hình đăng Facebook hay Insta cực xinh.

7. Sulwhasoo

Chúng tôi đưa ra điều này cuối cùng bởi thương hiệu mỹ phẩm này đắt nhất trong danh sách. Nếu bạn nhiều tiền hoặc bạn muốn mua sản phẩm chăm sóc da tốt nhất của Hàn Quốc, Sulwhasoo là câu trả lời. Họ nỗ lực sản xuất các sản phẩm trang điểm và chăm sóc da chống lão hóa. Hơn nữa, nhiều phụ nữ ở độ tuổi 40 và 50 muốn làn da ngậm nước và phát sáng ca ngợi lên những điều tuyệt vời về tác dụng của chúng. Các thành phần khác nhau trong nhiều sản phẩm khác, tất cả đều chứa polyphenol, chất chống oxy hóa và các chất chống ung thư.

Nguồn: http://danviet.vn/dep/nhung-san-pham-cham-soc-da-kinh-dien-cua-phu-nu-han-1076077.htmlNguồn: http://danviet.vn/dep/nhung-san-pham-cham-soc-da-kinh-dien-cua-phu-nu-han-1076077.html