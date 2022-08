Loại serum bạn cần có để nuôi dưỡng làn da trắng mịn

Thứ Bảy, ngày 06/08/2022 16:18 PM (GMT+7) Chia sẻ

Có một loại serum giúp làn da tươi sáng hơn, làn da rạng rỡ và cần thiết cho mọi lứa tuổi.

Theo chuyên gia, cách tốt nhất để giúp làn da của bạn chữa lành vết thâm là có một thói quen chăm sóc da buổi sáng và buổi tối nhất quán, sử dụng các sản phẩm có vitamin liên quan đến làn da sáng hơn. Việc hỗ trợ làn da khỏe mạnh là có thể thông qua các loại serum, kem dưỡng ẩm và các mặt hàng khác, ngoài ra còn phải thông qua một chế độ ăn uống cân bằng, đủ nước, ngủ và tập thể dục.

Cách huyết thanh vitamin C làm sáng các đốm đen và các điểm không hoàn hảo khác

Các đốm đen bắt nguồn từ các yếu tố khác nhau, bao gồm lão hóa tự nhiên, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, chế độ ăn uống không được nuôi dưỡng phù hợp, v.v. và sử dụng huyết thanh chứa vitamin C theo thời gian có thể chống lại điều này.

Tiến sĩ da liễu Anna Chacongiải thích việc thiếu hụt vitamin C có thể dẫn đến các đốm đen, vùng dưới mắt và các vùng khác trên khuôn mặt có thể chảy xệ và xỉn màu hơn. Bà nói: “Có một thực tế là thiếu hụt vitamin bao gồm cả vitamin C, có liên quan đến quầng thâm. Một trong những lý do là chúng cũng có liên quan đến giảm thể tích, có thể dẫn đến rỗng ở các vùng bên dưới mắt hai bên.”

Bằng cách thêm huyết thanh vitamin C vào thói quen buổi sáng của bạn — sau khi làm sạch và trước khi dưỡng ẩm — Tiến sĩ Elaine F. Kung lưu ý rằng kết quả có thể cho thấy làn da sáng hơn ở những vùng trước đây sẫm màu (vì vậy thời điểm tốt nhất để bắt đầu sử dụng là ngay bây giờ!).

Vitamin C là một chất chống oxy hóa giúp bảo vệ chúng ta khỏi tác hại của tia UV và ô nhiễm không khí cũng như là một khối xây dựng để tổng hợp collagen. Việc sử dụng huyết thanh với thành phần này có thể đảo ngược tác hại của ánh nắng mặt trời và các thủ phạm khác gây ra các đốm đen. Bạn nên sử dụng huyết thanh vitamin C nhất quán để nhắm mục tiêu đổi màu, nếp nhăn, và sửa chữa hàng rào bảo vệ da. ​​

Ngoài serum bôi ngoài da, cả 2 chuyên gia da liễu đều khuyên bạn nên sử dụng vitamin C từ các loại thực phẩm và đồ uống cụ thể. Chacon nói: "Vitamin C đóng một vai trò rất lớn trong việc sản xuất collagen và tiền thân của cơ thể tạo ra collagen được gọi là pro-collagen. Vitamin C có thể được tìm thấy trong nhiều loại trái cây có múi như cam, chanh, bưởi và chanh chứa đầy thành phần phong phú này. Điều này rất cần thiết trong việc hình thành nền tảng và các khối xây dựng của collagen”.

