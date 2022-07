6 sai lầm khiến bạn già đi trông thấy, không thể cứu vãn

Có những sai lầm nhỏ mà bạn thường xuyên mắc phải có thể phá hoại quá trình lão hóa, dẫn đến sự phát triển sớm nếp nhăn.

Một quy trình chăm sóc da toàn diện, thích hợp có thể tác động sâu sắc đến làn da của bạn cả bây giờ và nhiều năm về sau.

Ngủ với lớp trang điểm vẫn còn trên mặt

Việc bạn có thói quen ngủ nướng với lớp trang điểm không chỉ có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông và gây kích ứng mà còn có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa. Đừng đi ngủ mà không tẩy trang (nếu bạn đang trang điểm) và rửa mặt. Ngoài việc làm tắc nghẽn lỗ chân lông và gây ra mụn, việc để lại lớp trang điểm còn có thể cản trở quá trình phục hồi tự nhiên của da. Kết quả là, làn da của bạn có thể trông xỉn màu, thô ráp - khác xa với làn da tươi sáng, trẻ trung mà bạn mong muốn. Hãy rửa mặt trước khi đi ngủ, điều này có thể tạo ra sự khác biệt giữa làn da ngậm nước và khỏe mạnh, và làn da bị kích ứng và lão hóa.

Không điều trị vùng da cổ của bạn

Điều quan trọng cần nhớ là vùng da ở cổ cũng lão hóa ngang với da mặt, và việc bỏ qua việc thoa serum và kem chống nắng cho vùng da này có thể khiến bạn trông già đi và làm trầm trọng thêm tình trạng da chảy xệ.

Đừng quên cổ của bạn! Tiếp tục quy trình chăm sóc da của bạn cho vùng cổ và vùng da sạm màu để trì hoãn sự hình thành các nếp nhăn, nếp nhăn và đốm nâu ở những vùng này. Một bước chăm sóc này chỉ mất thêm một vài giây nhưng có thể tạo ra tất cả sự khác biệt trong việc duy trì vẻ ngoài của làn da tươi trẻ và săn chắc khi bạn có tuổi.

Bỏ qua kem chống nắng

Đây có lẽ là bước chăm sóc da chống lão hóa quan trọng nhất của tất cả mọi người, và việc không sử dụng kem chống nắng chắc chắn có thể khiến bạn bị lão hóa sớm do làn da của bạn hấp thụ tác hại của ánh nắng mặt trời và các tia UV khắc nghiệt. Điều quan trọng là phải bảo vệ làn da của bạn khỏi ánh nắng mặt trời. Luôn sử dụng loại phổ rộng với SPF ít nhất là 30 và thoa lại sau mỗi hai giờ hoặc hơn nếu bạn đang bơi hoặc đổ mồ hôi. Mũ luôn là người bạn bảo vệ làn da.

Giữ cho làn da mỏng manh của bạn tránh ánh nắng trực tiếp sẽ cho phép bạn già đi một cách duyên dáng và không gặp phải sự phát triển của các đốm đồi mồi và nếp nhăn khi còn trẻ.

Một chế độ ăn uống nghèo nàn

Chế độ ăn uống của bạn thực sự liên quan mật thiết đến vẻ ngoài của làn da và thói quen ăn uống chứa nhiều nguyên liệu đã qua chế biến có thể gây ra một số tổn thương lớn cho da mặt của bạn theo thời gian. Trái cây và rau quả chứa rất nhiều chất chống lão hóa. Da là cơ quan lớn nhất trong cơ thể, vì vậy những gì bạn ăn sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới làn da.

Vitamin A và C chủ yếu có trong trái cây và rau quả, rất quan trọng đối với làn da. Vitamin A hỗ trợ tái tạo và sửa chữa tế bào. Vitamin C là một chất chống oxy hóa, bảo vệ các mô khỏi các gốc tự do gây lão hóa sớm và nếp nhăn. Thực hiện theo một chế độ ăn uống lành mạnh cũng có thể thúc đẩy sản xuất collagen trong cơ thể một cách tự nhiên, cho phép làn da của bạn đàn hồi và săn chắc hơn, làm chậm quá trình phân hủy.

Tắm nước nóng lâu

Nếu bạn thích thư giãn với bồn tắm nước nóng hoặc vòi hoa sen xông hơi mỗi đêm, điều này có thể khiến da bạn lão hóa nhanh hơn. Tắm trong thời gian dài, sử dụng nước nóng trong bồn tắm, cũng như chà xát da đều có thể dẫn đến khô da. Tất nhiên, việc làm sạch da thường xuyên là điều quan trọng, nhưng việc ngâm mình trong nước nóng trong thời gian dài có thể có tác dụng phụ. Thói quen này làm giảm lượng dầu tự nhiên trong da và làm tăng lượng nước mất đi từ da, khiến da khô và nhăn hơn. Vì lý do này, nếu bạn muốn giữ cho làn da của mình luôn mềm mại và trẻ trung nhất có thể, tốt nhất là bạn nên tắm nước nóng lâu ở mức tối thiểu — và hãy đảm bảo rằng bạn không rửa mặt bằng nước quá nóng.

Mất nước

Kết hợp với một chế độ ăn uống cân bằng, uống đủ nước cũng có thể có tác động đáng kể đến làn da của bạn, với việc mất nước làm cho các nếp nhăn trở nên rõ ràng hơn. Nước giữ cho làn da của bạn trông đẹp nhất, khi bạn uống nước, bạn đang dưỡng ẩm từ bên trong,

