Hot trend Tik Tok nào khiến bạn xấu đi?

Những mẹo làm đẹp trên Tik Tok liệu có thể hủy hoại làn da của bạn?

Tất cả chúng ta đều đã bắt gặp các xu hướng chăm sóc da lan truyền dường như vô tận trên TikTok như "kem chống nắng tạo đường nét", "bấm huyệt làm thon khuôn mặt" và luôn được quảng cáo một loạt các sản phẩm này sẽ chữa khỏi mụn của bạn. Nhưng liệu chúng có thực sự có tác dụng cải thiện như lời quảng cáo?

Mặc dù những xu hướng này có thể hữu ích (và thậm chí thường rất thú vị), nhưng chúng không phải lúc nào cũng được khoa học chứng minh và đôi khi có thể dẫn đến thông tin sai lệch phổ biến.

Kem đánh răng có làm hết mụn không?

Sử dụng kem đánh răng có thể gây phản ứng da và khiến tình trạng mụn trở nên tồi tệ hơn. Trước năm 2016, kem đánh răng có thành phần Triclosan, giúp làm khô mụn, tuy nhiên, thành phần này đã bị FDA cấm từ năm 2016 và không còn được tìm thấy trong kem đánh răng nữa. Thay vào đó, hãy xử lý bằng một trong những thứ sau: Benzoyl peroxide, Axit salicylic hoặc Adapalene."

Xu hướng làm tàn nhang có nguy hiểm không?

Đừng chạy theo xu hướng này. Cố tình làm 'rám nắng' các đường viền trên khuôn mặt của bạn là không an toàn. Bất kỳ vùng da nào bị sạm đen do tiếp xúc với tia cực tím đều là dấu hiệu của tác hại của ánh nắng mặt trời ; do đó, các đường viền là dấu hiệu tổn thương do ánh nắng mặt trời và có thể dẫn đến khối u ác tính.

Liệu băng khuôn mặt của bạn ngăn ngừa nếp nhăn?

Việc dán băng keo lên mặt về cơ bản chỉ nhắc nhở bạn không được nhướn lông mày hoặc nhăn mặt, vì vậy nó sẽ hạn chế cử động của khuôn mặt. Tuy nhiên, việc dán băng keo lên mặt sẽ không ngăn ngừa nếp nhăn hoặc nếp nhăn; nó chỉ có tác dụng nhắc nhở bạn phải làm ít chuyển động trên khuôn mặt hơn.

Có thể dùng Neosporin để điều trị sẹo mụn không?

Neosporin không được bác sĩ da liễu khuyên dùng vì nó có nguy cơ gây phản ứng dị ứng với thành phần neomycin của nó. Neosporin không được khuyên dùng để điều trị vi khuẩn gây ra mụn trứng cá. Sẹo mụn về cơ bản là những nốt mụn bị viêm và đổi màu khi lành. Để điều trị sẹo mụn, tìm kiếm các thành phần như vitamin C để giảm sự xuất hiện của các đốm đen sau mụn và axit salicylic để giúp làm mờ kết cấu sẹo.

Lăn kim có giúp khuôn mặt thon gọn?

Lăn mặt tập trung vào nước da và giảm bọng mắt. Đây không phải là cách khắc phục vĩnh viễn và sẽ không làm thay đổi đường viền hàm hoặc đường nét khuôn mặt của bạn. Ba cách để làm thon gọn khuôn mặt là Masseter Botox, chất làm đầy cằm và/hoặc chất làm đầy má.

