Mùa đông dùng serum gì để da láng mượt như gương?

Thứ Hai, ngày 14/11/2022 12:32 PM (GMT+7) Chia sẻ

Bạn cần phải dưỡng da đầy đủ để có làn da láng mượt như gương.

Khi thời tiết trở nên lạnh hơn, nhiều người trong chúng ta không may gặp phải tình trạng da khô hơn, khô hơn và dễ bị kích ứng hơn. Để tránh điều này, điều quan trọng là bạn phải dưỡng ẩm da thường xuyên và cung cấp nước cho da với sự hỗ trợ của một chế độ ăn uống cân bằng, đủ nước uống và tất nhiên, các sản phẩm chăm sóc da phù hợp. Nếu bạn thường xuyên bị khô da (và đặc biệt là vào mùa đông).

Các bác sĩ da liễu đồng thuận chỉ ra một loại huyết thanh có thể nuôi dưỡng làn da khô và giúp tạo ra làn da rạng rỡ, tươi trẻ, ngay cả trong những tháng lạnh nhất trong năm.

Thành phần chính trong huyết thanh mùa đông tuyệt vời: Vitamin C & Axit Hyaluronic

Chuyên gia về da liễu Wolinsky nói, loại huyết thanh tốt nhất để chọn cho làn da khô tự nhiên khi chống lại những tác động khắc nghiệt của mùa đông, Đây là một loại được sản xuất với hai thành phần quan trọng; vitamin C (còn được gọi là axit L-ascorbic) và axit hyaluronic. Cô ấy nói trước đây axit giúp ngăn ngừa tác hại của ánh nắng mặt trời với các thành phần chống oxy hóa của nó, và nó cũng có thể giúp làm đều màu da và làm sáng da của bạn (hãy nghĩ đến cách thực phẩm chứa vitamin C thường cung cấp các tác dụng tương tự!) Khi nói đến axit hyaluronic, Wolinsky lưu ý rằng nó có thể cung cấp độ ẩm dồi dào cho da, vì thành phần này tăng cường độ ẩm cho da (đó là lý do tại sao nó thường được tìm thấy trong các loại kem và kem dưỡng ẩm, ngoài serum), và có thể làm giảm cảm giác khó chịu của làn da khô và căng.

Mẹo bổ sung để chống lại khô hanh vào mùa đông

Trong khi tập trung vào việc ngăn ngừa và điều trị da khô trong mùa đông này, bạn nên đầu tư vào một loại sữa rửa mặt tuyệt vời để loại bỏ lớp trang điểm, bụi bẩn và dầu trên da của họ (trước khi nghĩ đến việc áp dụng huyết thanh hoặc bất kỳ sản phẩm nào khác!). Điều cần thiết là bắt đầu thói quen chăm sóc da của bạn là làm sạch da, bên cạnh đó, quan trọng là không nên tẩy trang quá nhiều trên da và tránh làm mất đi lớp dầu tự nhiên của da.

