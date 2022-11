5 “thần dược” giúp da mềm mướt vào mùa đông

Nếu muốn dưỡng da mềm mịn, bạn cần bổ sung độ ẩm ngay từ bên trong cơ thể với các thực phẩm sau.

Bạn đã bao giờ rơi vào tình trạng da bị khô “không lối thoát” dù dưỡng ẩm mà vẫn không cải thiện? Đó là do bạn chưa bổ sung đủ nước và độ ẩm từ bên trong cơ thể. Dưới đây là 5 loại thực phẩm được xếp vào hạng cung cấp nhiều dưỡng chất cho cơ thể và bổ sung nước, độ ẩm cực tốt cho da.

1. Dưa chuột

Dưa chuột rất giàu vitamin C và chất chống oxy hóa. Đặc biệt, vitamin C được xem là dưỡng chất hỗ trợ điều trị viêm da hiệu quả. Ngoài ra, vỏ dưa chuột còn chứa silica giúp bổ sung độ ẩm cho da cũng như làm săn chắc da. Dưa chuột cũng chứa Apigenin, Cucurbitacins, Cucumegastigmanes cucumerin, Orientin và Vitexin, là những chất có tác dụng giảm sưng tấy, giảm kích ứng, làm dịu cơn đau do cháy nắng và giúp da ẩm mượt hơn.

2. Bơ

Bơ là nguồn cung cấp axit béo omega-3 dồi dào. Đây là loại axit béo giúp bảo vệ da khỏi bị khô. Quả bơ còn chứa vitamin E và axit béo không bão hòa đơn giúp giảm kích ứng. Cũng giống như axit béo omega-6, những dưỡng chất này có khả năng dưỡng ẩm đặc biệt cho da. Và quan trọng hơn, nó cũng bảo vệ da khỏi lão hóa sớm.

3. Khoai lang

Khoai lang rất giàu beta-caroten - một chất dinh dưỡng được chuyển đổi thành vitamin A. Loại vitamin này chịu trách nhiệm phục hồi da cũng như giúp củng cố hàng rào bảo vệ da. Ngoài ra nó cũng giúp giữ cho làn da săn chắc và tăng độ ẩm cho da hiệu quả, từ đó giúp da mềm mịn và thoát khỏi tình trạng khô ráp, đặc biệt là trong mùa khô.

4. Cá có axit béo omega-3

Các loại cá có chứa axit béo omega- 3 như cá hồi là loại cá giúp nuôi dưỡng làn da rất tốt đồng thời giúp chống khô da rất hiệu quả. Omega-3 giúp giảm viêm, đặc biệt là viêm do tia UV - nguyên nhân khiến tình trạng lão hóa da sớm. Ngoài ra, cá có axit béo omega-3 cũng giàu nhiều loại chất dinh dưỡng như vitamin A, vitamin D và selen, là những chất chống oxy hóa rất tốt trong cơ thể.

5. Các loại hạt và ngũ cốc

Các loại hạt và ngũ cốc giúp bổ sung độ ẩm cho da hiệu quả bởi đây là loại thực phẩm giàu chất xơ, vitamin E và axit béo omega-3, những dưỡng chất này có khả năng dưỡng da hiệu quả. Điều quan trọng là một số loại hạt và ngũ cốc cũng chứa axit béo omega-6, protein, magie, selen, canxi, kali, chất xơ, vitamin B, vitamin E, kẽm, sắt và đồng, tất cả các chất dinh dưỡng giúp kích thích lưu lượng máu đồng thời bổ sung độ ẩm cho làn da luôn xinh đẹp và rạng rỡ.

Ngoài việc ăn 5 loại thực phẩm này để bổ sung độ ẩm cho da, chị em nên chú ý uống đủ nước lọc mỗi ngày và thoa kem chống nắng mỗi ngày vì đây được coi là biện pháp bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời, giúp da tránh bị lão hóa sớm cũng như khỏi bị khô sạm.

