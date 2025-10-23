Mạc Văn Úy 55 tuổi nhưng vóc dáng như 20

Theo QQ , Mạc Văn Úy đang có chuyến lưu diễn âm nhạc, hình ảnh trên sân khấu của cô thu hút sự chú ý của khán giả với đôi chân thon dài được khen ngợi "đẹp tới vô thực", "đôi chân đẹp nhất giới giải trí Hoa ngữ". Đội ngũ stylist của Mạc Văn Úy cũng thiết kế những trang phục vừa phong cách, không quá hở hang nhưng vẫn khoe khéo được lợi thế hình thể của nữ nghệ sĩ.

Trên mạng xã hội Weibo, hàng triệu khán giả dành lời khen ngợi cho Mạc Văn Úy. Thực tế, nữ ca sĩ đã bước sang tuổi 55, nhưng thân hình của cô vẫn trẻ trung, thon gọn và tràn đầy sức sống. "Nếu nhìn từ đằng sau, tôi nghĩ cô ấy chỉ là cô gái 20 tuổi", "Vóc dáng Mạc Văn Úy còn đẹp hơn người đang ở độ tuổi 20 như tôi", "Đôi chân xứng đáng với một hợp đồng bảo hiểm trị giá 100 triệu NDT", là những bình luận của khán giả khen ngợi vóc dáng của Mạc Văn Úy.

Theo QQ , Mạc Văn Úy từ lâu đã được mệnh danh là người sở hữu đôi chân đẹp bậc nhất. Nữ diễn viên cao 1,67 m, nhưng đôi chân dài 114 cm. Nhiều ý kiến cho rằng nếu Mạc Văn Úy không là ca sĩ, diễn viên thành công, cô cũng là siêu mẫu có tiếng của Cbiz. Chân của nữ diễn viên thon gọn, bắp chân nhỏ nhắn không có cơ bắp, dù cô không mang giày cao gót chân vẫn rất thẳng và nhỏ.

Mạc Văn Úy mang vẻ đẹp lai của 4 dòng máu Đức, Anh, Hoa, Iran. Đạo diễn Vương Tinh của Hong Kong từng nhận xét: "Ai cảm nhận được vẻ đẹp của Mạc Văn Úy, đó là người đã trưởng thành". Có thể nói, Mạc Văn Úy không đẹp rực rỡ, quyến rũ giống nhiều ngôi sao Hong Kong khác, nhưng lại mang vẻ trí thức bí ẩn, sang trọng rất riêng.

Cô cũng được đánh giá là ngôi sao có học thức cao bậc nhất trong giới giải trí Hoa ngữ. Nữ nghệ sĩ học phổ thông ở quê nhà, sau đó nhận học bổng du học và tốt nghiệp ngành Văn học Italy tại Đại học Royal Holloway, Anh Quốc. Cô có khả năng sử dụng nhiều ngôn ngữ như Anh, Nhật, Quảng Đông và tiếng phổ thông Trung Quốc. Mạc Văn Úy là em gái của nhà văn kiêm nhà sản xuất Trevor Morris và là cháu nội của Alfred Morris, hiệu trưởng đầu tiên của trường King's College, Hong Kong. Mạc Văn Úy thường lấy tên là Karen Mok khi đóng các bộ phim Trung Quốc, nhưng trong các bộ phim Hollywood thì lấy tên là Karen Joy Morris.

Trong sự nghiệp diễn xuất, Mạc Văn Úy tham gia nhiều bộ phim của Châu Tinh Trì. Cô được khán giả chú ý với vai Bạch Tinh Tinh hay Bạch Cốt Tinh, người đem lòng yêu Tôn Ngộ Không trong Đại thoại Tây du (1995). Ngoài ra, Mạc Văn Úy góp mặt trong rất nhiều các bộ phim của "vua hài" Châu Tinh Trì như Đội bóng Thiếu Lâm, Thần Ăn, Trạng sư xảo quyệt, Vua hài kịch... Nữ diễn viên có khả năng diễn xuất đa dạng, không ngại làm xấu mình vì vậy tung hứng rất ăn ý với Châu Tinh Trì.

Mạc Văn Úy cũng từng hẹn hò với vua hài Hong Kong. Cô bị đồn là người chen chân vào mối tình giữa Châu Tinh Trì và Chu Ân. Tuy nhiên, sau đó Mạc Văn Úy đã phủ nhận. Châu Tinh Trì cũng đứng ra giải thích giúp bạn diễn. Trong số những sao nữ từng hợp tác với Châu Tinh Trì và hẹn hò nam diễn viên, Mạc Văn Úy được đánh giá là người có mối quan hệ tốt với vua hài và không cạch mặt anh. Bạn bè Châu Tinh Trì tiết lộ Mạc Văn Úy là sao nữ hiếm hoi được lòng mẹ của nam diễn viên, tiếc rằng mối tình của họ không kéo dài lâu.

Năm 2011, Mạc Văn Úy kết hôn với người bạn thời đại học. Cả hai quyết định không sinh con để dành trọn tình yêu cho đối phương.

Hiện tại, Mạc Văn Úy chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc. Cô đã phát hành hơn 30 album, tổ chức trên 120 live show cá nhân và giành nhiều giải thưởng âm nhạc lớn tại Hong Kong (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc đại lục và Singapore. Mạc Văn Úy là ca sĩ thần tượng của Triệu Vy, Triệu Vy chia sẻ: "Chúng tôi là bạn bè và tôi ngưỡng mộ cô ấy. Khi đi hát cùng bạn bè, tôi thường chọn nhạc của Na Anh và Mạc Văn Úy".