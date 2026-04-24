Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Real Oviedo vs Villarreal 24/04/26 - Trực tiếp
0
1
Hoàng Anh Gia Lai vs Hải Phòng
-
-
Ninh Bình vs Hà Nội
-
-
Napoli vs Cremonese
-
-
Brest vs Lens
-
-
Sunderland vs Nottingham Forest
-
-
Real Betis vs Real Madrid
-
-
Đông Á Thanh Hóa vs PVF-CAND
-
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Thép Xanh Nam Định
-
-
Fulham vs Aston Villa
-
-
Olympique Lyonnais vs Auxerre
-
-
Liverpool vs Crystal Palace
-
-
West Ham United vs Everton
-
-
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
-
-
Getafe vs Barcelona
-
-
Bologna vs Roma
-
-
Manchester City vs Southampton
-
-
Arsenal vs Newcastle United
-
-
Atlético de Madrid vs Athletic Club
-
-
Toulouse vs Monaco
-
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An TP Hồ Chí Minh
-
-
SHB Đà Nẵng vs Thể Công - Viettel
-
-
Rayo Vallecano vs Real Sociedad
-
-
Công An Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
-
-
Chelsea vs Leeds United
-
-
Rennes vs Nantes
-
-
Paris FC vs Lille
-
-
Torino vs Inter Milan
-
-
Milan vs Juventus
-
-
Olympique Marseille vs Nice
-
-
Villarreal vs Celta de Vigo
-
-
Lazio vs Udinese
-
-
Manchester United vs Brentford
-
-
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
-
-
Atlético de Madrid vs Arsenal
-
-
Sporting Braga vs Freiburg
-
-
Nottingham Forest vs Aston Villa
-
-

Yamal tiếc đứt ruột vì phải nghỉ dài hạn, Mbappe nguy cơ bỏ lỡ Siêu kinh điển

Sự kiện: La liga 2025-26 Real Madrid Kylian Mbappe

Lamine Yamal gần đây có những lời chia sẻ nhiều cảm xúc sau khi anh dính chấn thương gân kheo khá nghiêm trọng.

  

Barcelona đã chính thức xác nhận Yamal phải nghỉ thi đấu hết mùa giải hiện tại. Sau khi biết mức độ chấn thương, ngôi sao sinh năm 2007 đã trực tiếp gửi lời nhắn đến người hâm mộ, bày tỏ nỗi thất vọng vì phải rời xa sân cỏ đúng vào lúc anh cảm thấy mình đóng vai trò quan trọng nhất với Barcelona: 

"Chấn thương này khiến tôi phải rời xa sân cỏ đúng vào khoảnh khắc tôi mong muốn được góp mặt nhất, và nỗi đau này khó lòng diễn tả thành lời. Tôi đau lòng vì không thể chiến đấu cùng các đồng đội, không thể hỗ trợ đội bóng khi họ cần tôi nhất.

Tôi tin tưởng họ, và tôi biết các đồng đội sẽ cống hiến hết mình trong từng trận đấu. Tôi sẽ ở đây, dù ở bên ngoài, vẫn cổ vũ và thúc đẩy họ như thành viên trong đội. Đây không phải là kết thúc, chỉ là một khoảng dừng. Tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn, với động lực lớn hơn bao giờ hết, và mùa giải sau sẽ tốt đẹp hơn".

Sự vắng mặt của Yamal được xem là tổn thất đáng kể, nhất là khi Barcelona sẽ gặp Real Madrid ở vòng 35 La Liga (2h, 11/5). Tuy nhiên, toàn đội vẫn tập trung bảo vệ lợi thế và quyết tâm khép lại mùa giải thuận lợi mà không có một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của mình.

Yamal chắc chắn vắng mặt ở Siêu kinh điển. Trong khi đó, Mbappe là ngôi sao lớn tiếp theo có khả năng không thể thi đấu ở trận đấu đó. Lý do bởi tiền đạo người Pháp đã tích lũy 4 thẻ vàng ở La Liga. Nếu nhận thêm 1 thẻ vàng nữa, anh sẽ bị treo giò. 

Mbappe có thể tẩy thẻ để chắc chắn cùng Real Madrid đấu Barcelona ở Siêu kinh điển. Nếu anh nhận thẻ vàng ở trận "Los Blancos" chạm trán Betis (2h, 25/4) tới đây, tiền đạo người Pháp sẽ chỉ bị treo giò ở trận gặp Espanyol (2h, 4/5). Sau đó, anh đủ điều kiện dự trận Siêu kinh điển.

Trong trường hợp không tẩy thẻ, Mbappe phải thi đấu thật sự cẩn trọng. Chưa hết, tiền đạo sinh năm 1998 còn phải duy trì phong độ cao để giúp Real Madrid nỗ lực bám đuổi Barcelona trong cuộc đua vô địch La Liga. 

Video bóng đá Barcelona - Celta Vigo: Điểm nhấn Yamal, sự cố hy hữu (La Liga)

(Vòng 33) Lamine Yamal tạo nên những khoảnh khắc đáng chú ý nhất trận đấu, bên cạnh tình huống hy hữu cuối hiệp 1.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-24/04/2026 00:48 AM (GMT+7)
Tin liên quan
La liga 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN