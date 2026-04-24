Yamal tiếc đứt ruột vì phải nghỉ dài hạn, Mbappe nguy cơ bỏ lỡ Siêu kinh điển

Yamal tiếc nuối

Barcelona đã chính thức xác nhận Yamal phải nghỉ thi đấu hết mùa giải hiện tại. Sau khi biết mức độ chấn thương, ngôi sao sinh năm 2007 đã trực tiếp gửi lời nhắn đến người hâm mộ, bày tỏ nỗi thất vọng vì phải rời xa sân cỏ đúng vào lúc anh cảm thấy mình đóng vai trò quan trọng nhất với Barcelona:

"Chấn thương này khiến tôi phải rời xa sân cỏ đúng vào khoảnh khắc tôi mong muốn được góp mặt nhất, và nỗi đau này khó lòng diễn tả thành lời. Tôi đau lòng vì không thể chiến đấu cùng các đồng đội, không thể hỗ trợ đội bóng khi họ cần tôi nhất.

Nỗi buồn của Yamal

Tôi tin tưởng họ, và tôi biết các đồng đội sẽ cống hiến hết mình trong từng trận đấu. Tôi sẽ ở đây, dù ở bên ngoài, vẫn cổ vũ và thúc đẩy họ như thành viên trong đội. Đây không phải là kết thúc, chỉ là một khoảng dừng. Tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn, với động lực lớn hơn bao giờ hết, và mùa giải sau sẽ tốt đẹp hơn".

Sự vắng mặt của Yamal được xem là tổn thất đáng kể, nhất là khi Barcelona sẽ gặp Real Madrid ở vòng 35 La Liga (2h, 11/5). Tuy nhiên, toàn đội vẫn tập trung bảo vệ lợi thế và quyết tâm khép lại mùa giải thuận lợi mà không có một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của mình.

Mbappe nguy cơ vắng mặt ở Siêu kinh điển

Yamal chắc chắn vắng mặt ở Siêu kinh điển. Trong khi đó, Mbappe là ngôi sao lớn tiếp theo có khả năng không thể thi đấu ở trận đấu đó. Lý do bởi tiền đạo người Pháp đã tích lũy 4 thẻ vàng ở La Liga. Nếu nhận thêm 1 thẻ vàng nữa, anh sẽ bị treo giò.

Mbappe không hề muốn vắng mặt ở Siêu kinh điển

Mbappe có thể tẩy thẻ để chắc chắn cùng Real Madrid đấu Barcelona ở Siêu kinh điển. Nếu anh nhận thẻ vàng ở trận "Los Blancos" chạm trán Betis (2h, 25/4) tới đây, tiền đạo người Pháp sẽ chỉ bị treo giò ở trận gặp Espanyol (2h, 4/5). Sau đó, anh đủ điều kiện dự trận Siêu kinh điển.

Trong trường hợp không tẩy thẻ, Mbappe phải thi đấu thật sự cẩn trọng. Chưa hết, tiền đạo sinh năm 1998 còn phải duy trì phong độ cao để giúp Real Madrid nỗ lực bám đuổi Barcelona trong cuộc đua vô địch La Liga.