Man City thua 3 trận liên tiếp vì thói tự bắn vào chân, Maresca bị "lột mặt nạ"

Liam Delap thực sự trưởng thành

Delap từng chỉ ghi 2 bàn thắng trong cả một mùa giải tại Chelsea. Nhưng rồi anh ghi 2 bàn chỉ trong 1 trận khoác áo Nottingham Forest, thậm chí 2 bàn thắng ấy còn xuất hiện trước Man City, ứng viên vô địch của giải. Có lẽ người hâm mộ sẽ rất khó tìm được cú đúp nào đẹp mắt hơn thế trong phần còn lại của mùa giải.

Đây chính là Liam Delap ở phiên bản xuất sắc nhất: mạnh mẽ trong tranh chấp, bùng nổ ở những pha bứt tốc và không ngần ngại tung ra những cú dứt điểm đầy uy lực mỗi khi có cơ hội.

Đó là màn trình diễn mẫu mực của một trung phong, hội tụ tất cả những phẩm chất mà Nottingham Forest kỳ vọng khi chi 45 triệu bảng để đưa Delap về từ Chelsea trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026.

Delap đáng từng xu

Đối đầu đội bóng mà anh từng gắn bó suốt 5 năm và có 6 lần ra sân cho đội một, Delap gần như không thể bị ngăn cản.

Bàn thắng đầu tiên đến từ cú sút chân phải như búa bổ sau khi tiền đạo này dẫn bóng từ phía giữa sân, tăng tốc bỏ lại Marc Guehi phía sau.

Pha lập công thứ hai thậm chí còn ngoạn mục hơn, đồng thời mang lại khoảng cách an toàn vô cùng quan trọng cho Nottingham Forest trong bối cảnh Man City đe dọa tạo nên cuộc lội ngược dòng ở hiệp hai.

Delap chính là người khởi xướng tình huống bằng đường chuyền thông minh tìm đến Morgan Gibbs-White ở sâu bên phần sân nhà. Gibbs-White sau đó đáp lễ bằng pha "dọn cỗ" để tiền đạo người Anh tiếp tục băng lên.

Những gì diễn ra tiếp theo thực sự khiến người xem phải nín thở. Delap tung cú sút chân trái cực mạnh, đưa bóng vượt qua tầm với của Gianluigi Donnarumma trước khi găm thẳng vào góc cao khung thành. Đó là pha lập công hội tụ sức mạnh, tốc độ và sự chính xác đến hoàn hảo.

Hàng thủ Man City đã chơi tệ đến mức nào?

Man City phòng ngự tệ tới mức điều đó đã trở thành thói quen tai hại. Họ không chỉ liên tục để thủng lưới mà còn thường xuyên biếu không bàn thắng cho đối thủ bằng những sai lầm cá nhân khó chấp nhận, điều từng gần như ít xuất hiện ở đội bóng này trước đây.

Trong thất bại 1-2 trước Aston Villa tại Ngoại hạng Anh, Marc Guehi và Gianluigi Donnarumma là những người mắc lỗi. Một tuần sau, ở trận thua Brighton 0-1, Matheus Nunes lại để lộ sự thiếu tập trung.

Đến cuộc đối đầu Nottingham Forest, Josko Gvardiol trở thành cái tên tiếp theo mắc sai lầm. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu cho một chuỗi tình huống phòng ngự đáng thất vọng.

Sau khi hậu vệ trái Man City bị cướp bóng, Cherki phản ứng quá chậm. Trong khi ấy, Cunha dễ dàng di chuyển vào khoảng trống giữa Guehi và Ruben Dias trước khi ghi bàn.

Bàn thua thứ 2 của Man City đến từ cú dứt điểm quyết đoán của Delap ở phút 18, tiếp tục phơi bày những điểm yếu quen thuộc. Tình huống bắt nguồn từ việc Xaver Schlager tận dụng sự thiếu ăn ý giữa Iliman Ndiaye và Elliot Anderson. Khi Delap có bóng, cả Guehi lẫn Dias đều tỏ ra chậm chạp trong việc áp sát tiền đạo đối phương. Delap không bỏ lỡ lời mời quá hấp dẫn ấy.

Man City đang liên tục tự "bắn vào chân", ngày càng trở thành kẻ thù lớn nhất của chính mình.

Cuộc đua vô địch đảo chiều

Chỉ hai tuần trước, Man City vẫn sở hữu thành tích hoàn hảo tại Ngoại hạng Anh: Đá 7 trận, giành 7 chiến thắng. Khi ấy, Enzo Maresca khi ấy được ví như Pep Guardiola mới. Erling Haaland ghi 8 bàn trong 6 trận. Ngay cả phán quyết của Ngoại hạng Anh kết tội Man City vi phạm nhiều quy định tài chính dường như cũng chỉ khiến toàn đội thêm đoàn kết và quyết tâm.

Thế nhưng, chỉ 14 ngày sau, mọi thứ đã đảo chiều chóng mặt. Thành tích của Man City giờ là 10 trận, 7 chiến thắng và 3 thất bại liên tiếp ở Ngoại hạng Anh. Họ bị Arsenal bỏ xa tới 6 điểm trong cuộc đua vô địch.

Maresca từ chỗ được so sánh với Guardiola nay lại bị nghi ngờ trình độ. Haaland trải qua 2 trận liên tiếp không ghi bàn tại Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, nguy cơ Man City phải nhận thêm các án phạt từ giải đấu vẫn treo lơ lửng trên đầu CLB.

Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 5/1999, Nottingham Forest mới dẫn trước đối thủ 2-0 trên sân nhà sớm đến vậy ở một trận đấu thuộc Ngoại hạng Anh. Đồng thời, đây cũng là lần đầu tiên kể từ tháng 11/2019, Man City rơi vào tình thế bị dẫn hai bàn sớm đến thế.

Vậy đội bóng của Maresca đang ở đâu? Họ đang giậm chân tại chỗ, không thực sự biết mình chiến đấu vì mục tiêu gì, thậm chí còn không cho thấy tinh thần chiến đấu cần thiết.

Sự nghi ngờ bủa vây HLV Maresca

Điều đó được phản ánh qua cách hàng phòng ngự thi đấu yếu ớt, thiếu sức sống, cũng như những tình huống các cầu thủ dường như phớt lờ đường chuyền hoặc chỉ đạo của đồng đội.

Nếu Brighton đánh bại Brentford, Man City sẽ tụt xuống vị trí thứ 3. Phía trước họ còn là chuyến làm khách đầy thử thách trước đội đầu bảng Arsenal sau 3 tuần nữa.

Maresca đang phải đối diện với những câu hỏi nghiêm túc đầu tiên kể từ khi nắm quyền tại Man City. Và điều đó hoàn toàn có cơ sở.

Nottingham Forest đã tạo nên chiến thắng bằng lối chơi bùng nổ và đầy quyết tâm. Tuy nhiên, chính sự yếu kém của Man City đã mở toang cánh cửa để đội chủ nhà tạo nên cú sốc.