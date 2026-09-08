Xuân Son nhận xe 600 triệu đồng sau AFF Cup, khán giả vây kín chúc mừng

Chiều ngày 7/9 tại Hà Nội, tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son đã chính thức nhận bàn giao chiếc SUV thuần điện phân khúc cỡ B trị giá 600 triệu đồng cùng phần thưởng 100 triệu đồng tiền mặt. Đây là món quà ý nghĩa nhằm vinh danh chuỗi phong độ bùng nổ của anh trong màu áo đội tuyển quốc gia tại chiến dịch Đông Nam Á vừa qua.

Xuân Son vui vẻ giao lưu cùng fan

Cú hích lịch sử tại ASEAN Cup 2026

Món quà giá trị này là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng sau hành trình thi đấu xuất sắc của Nguyễn Xuân Son tại ASEAN Cup 2026 (AFF Cup). Lần thứ hai tham dự giải đấu khu vực với tư cách công dân Việt Nam, chân sút gốc Brazil đã lập tức chứng minh giá trị của một trung phong đẳng cấp hàng đầu dưới thời HLV Kim Sang Sik.

Trải qua 8 trận đấu, Xuân Son nổ súng tổng cộng 5 bàn thắng, trong đó có những pha lập công mang tính bước ngoặt như cú đúp nhấn chìm Malaysia ở bán kết lượt về. Phong độ làm bàn ấn tượng này không chỉ giúp anh giành danh hiệu Vua phá lưới ASEAN Cup 2026 (chia sẻ vị trí cùng người đồng đội Đình Bắc) mà còn là bệ phóng vững chắc giúp đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngai vàng bóng đá khu vực.

Khán giả vây kín ngày nhận thưởng

Sự kiện trao xe chiều ngày 7/9 đã nhanh chóng trở thành ngày hội nhỏ đối với những người yêu bóng đá đang làm công việc văn phòng tại một tòa nhà ở Hà Nội. Ngay khi tiền đạo sinh năm 1997 xuất hiện, đông đảo người hâm mộ đã vây quanh khu vực nhận thưởng để chụp ảnh lưu niệm và chúc mừng anh. Nhằm đáp lại tình cảm ấm áp đó, Xuân Son đã nán lại khá lâu tại khu vực giao lưu để ký tặng cho người hâm mộ.

Thăng hoa tại ngày ra quân V-League 2026/27

Sau khi hoàn thành giải đấu thành công với đội tuyển, Xuân Son tiếp tục mang phong độ ấy trở về câu lạc bộ chủ quản. Ngay trong trận đấu muộn thuộc vòng 1 giải V-League 2026/27 diễn ra tối ngày 6/9, anh đã cùng Thép Xanh Nam Định có chiến thắng giòn giã.

Tiền đạo gốc Brazil nhận nhiều tình cảm khi xuất hiện trong buổi lễ trao thưởng

Tiếp đón câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai trên sân nhà Thiên Trường, Nam Định dễ dàng kiểm soát hoàn toàn thế trận và sớm dẫn trước 3-0 ngay trong hiệp một. Vào sân từ băng ghế dự bị ở hiệp hai, Nguyễn Xuân Son nhanh chóng để lại dấu ấn đậm nét khi bật cao thực hiện cú đánh đầu sở trường ở những phút bù giờ, ấn định chiến thắng đậm đà 4-0 cho đội nhà.

Trận thắng "4 sao" thuyết phục này giúp Thép Xanh Nam Định vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng V-League ngay sau vòng đấu đầu tiên, và là lời khẳng định đanh thép của cá nhân Nguyễn Xuân Son cho một mùa giải thành công phía trước.

Chia sẻ tại buổi lễ trao thưởng, tiền đạo này bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới khán giả cùng nhà tài trợ, đồng thời hứa sẽ tiếp tục nỗ lực cống hiến hết mình để mang lại kết quả tốt nhất cho cả câu lạc bộ chủ quản lẫn đội tuyển quốc gia Việt Nam.