Người đồng cam cộng khổ với Xuân Son

Giữa lúc đội tuyển Việt Nam chuẩn bị bước vào trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 với Thái Lan, cái tên Nguyễn Xuân Son tiếp tục nhận được sự quan tâm đặc biệt. Bên cạnh những bàn thắng và màn trình diễn trên sân cỏ, người hâm mộ chú ý đến người thường xuyên xuất hiện trên khán đài: Marcele Seippel - người vợ Brazil đồng hành với tiền đạo 9X từ khi anh còn là cầu thủ trẻ.

Từng từ chối lời tỏ tình

Marcele Seippel sinh năm 1999, là người Brazil. Cô là chị cả trong gia đình có ba người con. Bố làm đầu bếp, mẹ hoạt động trong lĩnh vực thương mại. Gia đình còn sở hữu một tiệm pizza.

Marcele và Rafaelson Bezerra Fernandes - tên khai sinh của Xuân Son - quen nhau vào dịp Giáng sinh năm 2014 tại Salvador, Brazil. Khi ấy, nam cầu thủ sinh năm 1997 đang chơi cho đội trẻ ở quê nhà.

Trong khi Xuân Son nhanh chóng đổ gục trước người đẹp, Marcele không bị “tiếng sét ái tình” đánh trúng. Cô từng kể đã từ chối lời tỏ tình của Xuân Son vì muốn tập trung cho việc học. Chưa kể, mỹ nhân tóc vàng vốn không thích hẹn hò với cầu thủ.

Marcele Seippel thời trẻ. Ảnh: FBNV

Xuân Son không từ bỏ. Anh kiên trì theo đuổi Marcele, nỗ lực tạo thiện cảm với gia đình cô. Sau này Xuân Son tiết lộ từng đến tận nhà người đẹp phụ giúp làm bánh, giao hàng với hy vọng có thêm điểm cộng.

Cuối cùng, sự chân thành giúp Xuân Son có được cái gật đầu từ Marcele. Cả hai đều là mối tình đầu của nhau.

Bên nhau càng lâu, tình cảm của Marcele dành cho bạn trai hơn cô 2 tuổi càng thêm sâu sắc. Cô nhận ra quyết tâm theo đuổi sự nghiệp xoay quanh trái bóng tròn của Xuân Son không đơn thuần là đam mê, mà còn xuất phát từ khao khát giúp gia đình thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn.

Điều kiện kinh tế của gia đình Xuân Son chưa bằng người yêu. Bố anh là giáo viên, còn mẹ làm tạp vụ. Marcele cho biết đó là lý do cô chọn gắn bó với Xuân Son dù không có gì chắc chắn về tương lai.

Hai người kết hôn khi Marcele mới 19 tuổi. Không lâu sau, Xuân Son được mời sang Nhật Bản thi đấu cho CLB Vegalta Sendai. Trước lựa chọn tiếp tục học đại học hay theo chồng xuất ngoại, người đẹp tóc vàng quyết định chọn vế sau.

Xuân Son và vợ kết hôn từ khi còn trẻ. Ảnh: FBNV

Khó khăn ập đến ngay khi hai vợ chồng đang kỳ vọng nhiều vào tương lai tại đất nước Mặt trời mọc. Xuân Son bị chấn thương nghiêm trọng ngay trong trận đấu đầu tiên trong màu áo Vegalta Sendai.

Marcele phải tự mình xoay xở cuộc sống, chăm sóc và trở thành chỗ dựa tinh thần cho chồng trong suốt thời gian Xuân Son nằm viện cũng như chờ hồi phục.

Hai người rời Nhật Bản chỉ sau một năm. Đan Mạch là điểm đến tiếp theo nhưng Xuân Son cũng không ghi được dấu ấn đáng kể. Bước ngoặt đến khi anh được mời sang Việt Nam gia nhập CLB Nam Định.

Chỗ dựa của Xuân Son sau những lần gục ngã

Marcele từng mất khoảng hai tuần mới đủ can đảm đi bộ ngoài đường vì bất ngờ trước mật độ xe máy quá đông. Tuy nhiên, sự thân thiện của người Việt và khí hậu tương đồng với Brazil giúp cô dần thích nghi.

Trong lúc Xuân Son tập trung cho sự nghiệp bóng đá, Marcele quán xuyến việc gia đình và đồng hành với chồng.

Xuân Son và Marcele có con đầu lòng khi vừa sang Việt Nam không lâu. Ảnh: FBNV

Marcele mang thai và sinh bé trai đầu tiên, Matteo, giữa thời điểm COVID-19 bùng phát. Cô cùng chồng không chỉ đối mặt với những bỡ ngỡ trong lần đầu làm cha mẹ, mà còn sống trong thấp thỏm, căng thẳng vì bị cô lập. May mắn, họ nhận được sự giúp đỡ từ bạn bè Việt Nam. Hai người đón thêm bé trai thứ hai, Lucca, vào năm 2023.

Vượt qua những thử thách ban đầu, Xuân Son dần ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Anh được đánh giá cao nhờ nền tảng thể lực, sức mạnh và kỹ năng săn bàn đa dạng thuộc hàng đầu Đông Nam Á.

Ngày 15/10/2024, Nguyễn Xuân Son chính thức nhập quốc tịch Việt Nam và được HLV Kim Sang-sik triệu tập tham dự ASEAN Cup 2024. Anh trở thành “vua phá lưới” của giải đấu.

Sau buổi lễ nhận quốc tịch, chân sút 9X dành cho vợ những dòng tri ân ngọt ngào: “Em xứng đáng với tất cả điều này, cũng như anh. Không ai biết việc có người tin tưởng và luôn ở bên mình, dù trong những khoảnh khắc tốt đẹp hay khó khăn của cuộc đời, quan trọng đến nhường nào. Em đã và luôn là lựa chọn tuyệt vời nhất của anh, tình yêu của anh. Cảm ơn em vì ở bên anh trong tất cả những khoảnh khắc này. Anh sẽ yêu em mãi mãi”.

Xuân Son dành lời tri ân ngọt ngào cho vợ vào ngày nhận quốc tịch Việt Nam. Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, giữa lúc ngập tràn hạnh phúc, tai họa lại giáng xuống gia đình 4 người. Xuân Son bị chấn thương nghiêm trọng ở trận chung kết ASEAN Cup 2024.

Marcele gần như gác lại mọi công việc để chăm sóc chồng. Khi biết tin chồng chấn thương, cô vội đến bệnh viện và không kìm được nước mắt khi nhìn thấy Xuân Son đau đớn.

Trong mắt Marcele, Xuân Son là người mạnh mẽ và có nghị lực đặc biệt. Cô chia sẻ, dù từng trải qua những thời điểm bị chấn thương và nhận nhiều chỉ trích, Xuân Son chưa bao giờ nghĩ đến chuyện từ bỏ.

“Chồng tôi từng bị chấn thương, có lúc anh ấy bật khóc, lặng lẽ hồi phục để trở lại sân cỏ. Chưa bao giờ anh ấy nghĩ đến chuyện từ bỏ, dù lâm vào tình huống nào. Xuân Son có nguồn năng lượng khiến tôi ngưỡng mộ”, Marcele nói.

Vợ Xuân Son luôn đồng hành cùng chồng, cả khi trên sân đấu và trong những lúc khó khăn nhất sự nghiệp. Ảnh: FBNV

Có vợ đồng hành, gần hai năm sau chấn thương, Xuân Son trở lại mạnh mẽ tại ASEAN Cup 2026. Tính đến trước trận chung kết lượt về, anh ghi được tổng cộng 5 bàn thắng.

Marcele như thường lệ vẫn là hậu phương, là nguồn cổ vũ tinh thần lớn nhất của chồng. Tại ASEAN Cup 2026, Marcele cùng các con sang Kuala Lumpur cổ vũ đội tuyển Việt Nam trong trận bán kết lượt đi với Malaysia. Trước đó, cô từng tự lái xe đưa các con và gia đình bạn từ Ninh Bình lên Mỹ Đình để tiếp lửa cho chồng.

Giống như Xuân Son, Marcele ngày càng yêu và gắn bó đất nước Việt Nam. Ảnh: FBNV

Sau khi trở về Hà Nội, ba mẹ con tiếp tục có mặt tại Mỹ Đình. Khoảnh khắc Xuân Son ghi bàn vào lưới Malaysia khiến Marcele vỡ òa cảm xúc.

Ngày 26/8, Marcele đăng lên trang cá nhân khoảnh khắc cầm vé vào sân Mỹ Đình, thay cho lời khẳng định có mặt để cổ vũ chồng trong trận đấu quyết định nhà vô địch ASEAN Cup 2026.