Vợ Xuân Son: 'Khi chồng chấn thương, tôi mới hiểu người Việt Nam yêu anh thế nào'

Trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, Marcele Seippel vừa hồi hộp vừa tự hào khi chứng kiến chồng trở lại sân Rajamangala hôm 22/8, nơi từng ghi dấu một trong những khoảnh khắc khó khăn nhất sự nghiệp của anh.

"Tôi rất xúc động và háo hức. Cả gia đình tôi có chút lo lắng vì biết khoảnh khắc này quan trọng thế nào với Son và Việt Nam. Nhưng trên hết, tôi cảm thấy tự hào và biết ơn", Marcele nói.

Gia đình Xuân Son trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026. Ảnh: NVCC

Gần hai năm trước, cũng tại Rajamangala, Xuân Son gãy cả hai xương ống chân phải trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024. Tiền đạo khi đó vừa trải qua những trận đấu đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam và đang dẫn đầu danh sách ghi bàn. Anh rời sân bằng cáng trong nước mắt, bỏ lỡ khoảnh khắc cùng đồng đội ăn mừng chức vô địch và sau đó trải qua chín tháng hồi phục.

Đó cũng là thời điểm Marcele cảm nhận rõ nhất tình cảm của người Việt Nam dành cho chồng. Cô cho biết gia đình nhận được nhiều tin nhắn, lời cầu nguyện và động viên từ người hâm mộ, khiến cô nhận ra mọi người quan tâm đến Xuân Son không chỉ vì những gì anh thể hiện trên sân cỏ.

"Khi Son chấn thương, chúng tôi thực sự hiểu anh được yêu quý ở Việt Nam đến mức nào", cô nói.

Theo Marcele, những lúc khó khăn dễ nhận ra tình cảm nào chân thành. Sự quan tâm của người hâm mộ trong thời gian Xuân Son dưỡng thương vì thế để lại ấn tượng sâu sắc với cả gia đình.

Sau chấn thương, Xuân Son trở lại thi đấu và dần tìm lại phong độ. Tại ASEAN Cup 2026, tiền đạo 29 tuổi ghi bàn vào lưới Timor Leste, Indonesia ở vòng bảng, sau đó lập hat-trick trong trận bán kết gặp Malaysia. Anh hiện có 5 bàn, cùng Đình Bắc dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới.

Sự trở lại ấy cũng khiến Marcele cảm nhận rõ hơn trách nhiệm mà chồng đang mang trên vai. Cô cho rằng việc nhận được sự kỳ vọng từ đông đảo người hâm mộ tất yếu tạo ra áp lực, nhưng Xuân Son đang cố biến áp lực thành động lực thi đấu.

Marcele thường nhắc chồng không cần tự mình gánh toàn bộ kỳ vọng. Cô muốn anh tập trung vào màn trình diễn và tận hưởng cơ hội được khoác áo đội tuyển.

Marcele Seippel luôn đồng hành cùng chồng trong nhiều sự kiện quan trọng. Ảnh: NVCC

Theo Marcele, từ khi trở thành một trong những cầu thủ được chú ý nhất đội tuyển Việt Nam, Xuân Son trưởng thành hơn và ý thức rõ hơn về ảnh hưởng của mình. Anh hiểu rằng nhiều người, đặc biệt là trẻ em và những cầu thủ trẻ, đang xem mình như một hình mẫu.

Tuy nhiên, sự nổi tiếng không làm thay đổi Xuân Son trong gia đình.

"Ở nhà, anh ấy vẫn là Son như tôi biết - một người chồng yêu thương, một người cha tuyệt vời và luôn gắn bó với gia đình. Sự chú ý dành cho anh ấy đã lớn hơn, nhưng trái tim và những giá trị của anh ấy vẫn vậy", Marcele nói.

Vợ chồng Xuân Son có hai con trai. Marcele đảm nhận phần lớn việc chăm sóc con cái để chồng tập trung cho bóng đá.

Xuân Son đến Việt Nam thi đấu từ năm 2020, sau những năm tháng cùng Marcele trải qua nhiều lần chuyển nơi sinh sống và những giai đoạn sự nghiệp không thuận lợi. Hai người quen nhau từ khi cầu thủ 14 tuổi, kết hôn năm 2018 và sau đó sang Nhật Bản, Đan Mạch trước khi đến Việt Nam.

Marcele từng bỏ dở đại học để theo chồng xuất ngoại. Khi ấy, cô cho rằng việc học có thể tiếp tục vào một thời điểm khác, còn tình yêu với Xuân Son là điều không muốn bỏ lỡ.

Sau nhiều năm ở Việt Nam, cô cho biết gia đình đã xem nơi đây như quê hương thứ hai. Marcele đặc biệt biết ơn cách mọi người đón nhận Xuân Son và gia đình.

"Việt Nam đã chào đón Son và gia đình chúng tôi bằng rất nhiều tình yêu. Nhìn hàng triệu người Việt Nam ủng hộ anh ấy là điều tôi sẽ không bao giờ xem là hiển nhiên", cô nói.

Nguyễn Xuân Son trong trận thắng Malaysia 2-0 ở lượt về bán kết ASEAN Cup 2026, tối 19/8 tại sân Mỹ Đình, Hà Nội. Ảnh: Đức Đồng

20h ngày 26/8, Xuân Son cùng tuyển Việt Nam đá trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 tại sân Mỹ Đình. Sau khi thắng Thái Lan 2-0 ở lượt đi, Việt Nam chỉ cần không thua quá một bàn để bảo vệ chức vô địch.

Nếu hoàn thành mục tiêu, Xuân Son sẽ có cơ hội thực hiện điều anh đã bỏ lỡ gần hai năm trước là cùng đồng đội ăn mừng chức vô địch.

Marcele không muốn chồng bước vào trận đấu với gánh nặng phải đáp ứng kỳ vọng của hàng triệu người hâm mộ. Cô chỉ mong anh giữ bình tĩnh, chơi bóng bằng niềm vui và tận hưởng khoảnh khắc trở lại.

"Tôi muốn Son biết rằng anh không phải mang tất cả trên vai. Hãy chơi với trái tim và tận hưởng khoảnh khắc này", cô nói.