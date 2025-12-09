Vụ Son Heung Min bị gái lạ tố làm mang bầu, án tù cực nặng cho kẻ giả mạo

🔎 Tống tiền bằng tin nhắn thai kỳ giả: Chiêu trò bị vạch trần

Tòa án quận trung tâm Seoul hôm nay cho biết bị cáo Yang, được cho là đã bị kết án bốn năm tù vì hành vi tống tiền Son Heung Min. Năm 2024, Yang gửi cho Son một bức ảnh siêu âm và khẳng định mình đang mang thai con anh, yêu cầu 300 triệu won (khoảng 153.000 bảng Anh) để giữ im lặng.

Bị cáo Yang đã bị kết án bốn năm tù vì hành vi tống tiền Son Heung Min

Tòa xác định Yang nói dối và không hề chắc chắn đứa trẻ trong hình ảnh siêu âm là con của ai. Tuy vậy, cô vẫn tìm cách gây áp lực lên Son, khi đó đang thi đấu cho Tottenham, nhằm buộc anh phải chi tiền.

Dù phủ nhận cáo buộc, lời khai và bằng chứng thu thập được đã bác bỏ toàn bộ lập luận bào chữa của Yang. Vụ việc ngay lập tức gây tranh cãi lớn tại Hàn Quốc khi danh tiếng của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất châu Á bị lôi kéo vào bê bối phi lý.

⚖️ Âm mưu mở rộng và bản án dành cho đồng phạm

Không dừng lại ở khoản tiền ban đầu, Yang sau đó cấu kết với một người đàn ông họ Yong để tiếp tục gia tăng sức ép, nhằm chiếm đoạt thêm tiền từ Son. Yong đã thừa nhận mọi hành vi và bị tuyên phạt hai năm tù.

Theo hồ sơ, hai người đã bàn bạc cách “truy sát” Son bằng những cáo buộc sai sự thật nhằm khiến anh buộc phải thỏa hiệp. Tuy nhiên, cả hai nhanh chóng bị cảnh sát lần ra và bắt giữ sau khi Son trình báo.

Hãng thông tấn Yonhap từng cho biết vào tháng 5 rằng một phụ nữ ngoài 20 tuổi và một người đàn ông ngoài 40 tuổi đã bị bắt vào tháng 6 năm ngoái vì vụ việc này, khi Son vẫn còn khoác áo Tottenham.

⭐ Son Heung Min: Danh dự được bảo vệ sau bê bối từ trên trời rơi xuống

Son Heung Min đang thi đấu cho LAFC tại Mỹ

Ở tuổi 33, Son Heung Min là biểu tượng bóng đá châu Á, vừa kết thúc 10 năm thi đấu đỉnh cao tại Tottenham trước khi chuyển sang LAFC vào tháng 8. Vụ việc tống tiền từng khiến hình ảnh của anh chịu nhiều hiểu lầm và áp lực truyền thông.

Với phán quyết dứt khoát từ tòa án, Son được minh oan tuyệt đối, đồng thời có thể toàn tâm tập trung vào chặng đường thi đấu mới tại Mỹ sau chuỗi ngày bị cuốn vào rắc rối không đáng có.