Video bóng đá Los Angeles FC - Austin FC: Son Heung Min kiến tạo bàn quyết định (MLS)

Phong độ ghi bàn có thể nói là "hủy diệt" của cặp tấn công Denis Bouanga - Son Heung Min đã đưa Los Angeles FC kết thúc mùa giải thường niên với vị trí thứ 3 của khu vực miền Tây MLS. Do đó họ có lợi thế đá sân nhà trước trong trận thứ nhất của loạt playoff gặp Austin FC, đội xếp thứ 6 cùng miền, và cặp tiền đạo Bouanga - Son Heung Min tiếp tục đá chính.

Son Heung Min ăn mừng cùng Bouanga và Tillman sau bàn mở tỷ số của LAFC

LAFC chơi pressing rất tốt ngay từ đầu để gây áp lực từ xa. Phút 20, họ đoạt lại bóng bên phần sân đối phương trước khi Hollingshead có quả căng ngang chạm chân trung vệ Hines-Ike đi vào lưới nhà, đưa LAFC vượt lên dẫn trước.

Đội chủ nhà lập tức đổ rào phòng ngự sau khi có bàn dẫn trước, dùng bóng nhanh để phản công qua cặp tấn công chủ lực. Cuối hiệp 1, cặp Bouanga - Son Heung Min đã có cơ hội ghi bàn nhưng tiếc là họ lại nhường nhau và lỡ thời cơ.

Austin FC không có nhiều bài vở gì ngoài các quả tạt từ biên, nhưng phút 63, hàng thủ LAFC không chỉ 1 mà tới 2 lần không phá được bóng ra khỏi vòng cấm, dẫn tới pha ghi bàn dễ dàng trong vòng cấm của Gallagher. Có được bàn gỡ hòa 1-1 khiến Austin FC lập tức chơi chặt chẽ hơn.

Nhưng tới phút 79, Son Heung Min đã đột phá vào trung lộ rất mạnh mẽ trước khi đẩy sang trái cho Bouanga, người tung cú đặt lòng chạm một cầu thủ đội khách đi vào góc xa khung thành. Tranh cãi đã xảy ra khi phía Austin FC cho rằng Nathan Ordaz đã là người chạm bóng cuối trước khi đi vào lưới và đã rơi vào thế việt vị, nhưng bàn thắng vẫn được tính cho Bouanga.

Austin FC lại phải tràn lên tấn công, nhưng hàng phòng ngự LAFC lần này hóa giải được hết mọi pha bóng có thể gây nguy hiểm. Thắng sát nút 2-1, LAFC đoạt trận thứ nhất và họ sẽ đi tiếp vào vòng sau nếu thắng tiếp trận thứ 2 trên sân Austin FC (8h45, 3/11).

Tỷ số trận đấu: Los Angeles FC 2-1 Austin FC (hiệp 1: 1-0).

Ghi bàn:

- LAFC: Hines-Ike 20' (đá phản), Bouanga 79'

- Austin FC: Gallagher 63'

Đội hình xuất phát:

LAFC: Lloris, Hollingshead, Tafari, Porteous, Palencia, Delgado, Segura, Choiniere, Tillman, Bouanga, Son Heung Min.

Austin FC: Stuver, Biro, Hines-Ike, Svatok, Gallagher, Pereira, Ilie, Desler, Bukari, Wolff, Uzuni.