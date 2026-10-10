V.League "chao đảo" vì ĐT Việt Nam

V.League chịu tác động lớn từ ĐT Việt Nam

Mùa giải V.League 2026/2027 mới khởi tranh chưa lâu nhưng đã chứng kiến những xáo trộn đáng kể về lịch thi đấu. Sau 2 vòng đầu tiên trong tháng 9, giải đấu phải tạm nghỉ để nhường thời gian cho ĐT Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. Đến bây giờ, các CLB mới trở lại với guồng quay thi đấu quốc nội.

Việc ưu tiên đội tuyển quốc gia là điều cần thiết, nhất là khi bóng đá Việt Nam đặt nhiều tham vọng tại đấu trường khu vực. Tuy nhiên, những quãng nghỉ kéo dài giữa mùa giải đang tạo ra không ít hệ lụy đối với các CLB.

Nguyễn Xuân Son hiện đang phải dưỡng thương. Ảnh: Lê Hiếu

Với các đội bóng đang có phong độ tốt, việc phải dừng thi đấu đột ngột có thể khiến họ đánh mất cảm giác bóng và sự hưng phấn. Ngược lại, những CLB đang trong quá trình xây dựng lối chơi cũng gặp khó khăn khi nhịp độ thi đấu liên tục bị gián đoạn.

Đặc biệt, các đội bóng sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia còn chịu thiệt thòi lớn hơn. Khi ĐT Việt Nam tập trung, họ không có đủ lực lượng để duy trì các buổi tập chiến thuật với đội hình mạnh nhất. Đến khi các tuyển thủ trở về, ban huấn luyện lại phải giải quyết bài toán thể lực, chấn thương và khả năng tái hòa nhập.

Điều đáng lo ngại nhất với V.League lúc này không đơn thuần nằm ở lịch thi đấu mà còn là tình trạng thể lực của các ngôi sao. Nguyễn Xuân Son là ví dụ điển hình. Tiền đạo thuộc biên chế Thép Xanh Nam Định bị rách cơ đùi sau khi thi đấu cho ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026, dự kiến cần ít nhất khoảng 6 tuần hồi phục. Việc mất chân sút chủ lực khiến đội bóng thành Nam chịu tổn thất đáng kể về sức mạnh tấn công.

Hoàng Đức hiện không có được thể trạng tốt nhất. Ảnh: Lê Hiếu

Tại Ninh Bình FC, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Văn Vĩ cũng trở thành những trường hợp đáng lo ngại. Văn Vĩ gặp chấn thương từ trận chung kết ASEAN Cup 2026, trong khi Hoàng Đức từng phải nghỉ 2 vòng đầu V.League vì vấn đề cơ háng và hiện cũng không có thể trạng tốt nhất. Những tổn thất này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận hành lối chơi của đội bóng.

Hà Nội FC cũng chẳng khá hơn khi Nguyễn Thành Chung gặp chấn thương, còn Đỗ Hoàng Hên có dấu hiệu quá tải sau thời gian liên tục làm nhiệm vụ quốc gia. Một đội bóng vốn đặt mục tiêu cạnh tranh chức vô địch rõ ràng khó có thể yên tâm khi những trụ cột không đạt thể trạng tốt nhất.

Trong khi đó, Nguyễn Đình Bắc cũng phải đối diện áp lực lớn. Tiền đạo trẻ của CLB CAHN vừa dính chấn thương vào ngày hôm qua (8/10) bởi sự quá tải trong thi đấu. Dự kiến, Đình Bắc cần có thời gian để hồi phục và trở lại chơi bóng.

Đỗ Hoàng Hên chịu ảnh hưởng đáng kể về thể lực khi cày ải nhiều cho ĐT Việt Nam. Ảnh: VFF

Rõ ràng, V.League đang phải trả một cái giá không nhỏ cho lịch trình thi đấu dày đặc của các tuyển thủ. Thực tế, các CLB không thể hoàn toàn từ chối nghĩa vụ đóng góp cầu thủ cho ĐT Việt Nam. Nhưng khi những trụ cột trở về với đôi chân mệt mỏi, họ cũng không dễ duy trì sức cạnh tranh trong cuộc đua đường dài.

Bài toán đặt ra không chỉ dành cho từng CLB mà còn với những nhà tổ chức bóng đá Việt Nam. Việc sắp xếp lịch thi đấu khoa học, tăng thời gian hồi phục và phối hợp chặt chẽ giữa ĐT Việt Nam với các đội bóng cần được đặc biệt chú trọng.

Suy cho cùng, ĐT Việt Nam chỉ có thể mạnh khi V.League đủ mạnh. Nếu các tuyển thủ liên tục bị vắt kiệt sức lực, cả đội tuyển lẫn các CLB đều có nguy cơ trở thành những bên chịu thiệt trong cuộc đua thành tích.