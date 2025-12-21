Vinicius phản ứng sốc vì bị la ó, cho Real Madrid "bay màu" trên mạng xã hội

🔊 Vinicius bị fan la ó, hành động sốc trên mạng xã hội

Real Madrid giành chiến thắng vất vả 2-0 trước Sevilla ở vòng 17 La Liga. Tuy nhiên, kết quả không phải điều được nhắc đến nhiều nhất sau trận, mà là Vinicius.

Tiền đạo người Brazil chơi mờ nhạt trên sân và không tạo ra được nhiều dấu ấn chuyên môn. Đến cuối trận, khi HLV Xabi Alonso quyết định thay Vinicius bằng Gonzalo Garcia, khán giả trên sân Bernabeu đã phản ứng mạnh mẽ.

Vinicius lại thi đấu mờ nhạt, rời sân khi trận đấu chưa kết thúc và bị fan la ó

Bên cạnh một số tràng pháo tay lẻ tẻ, phần lớn âm thanh từ khán đài là những tiếng la ó hướng thẳng về phía cầu thủ người Brazil.

Chỉ ít phút sau tiếng còi mãn cuộc, Vinicius có hành động sốc khi thay đổi ngay ảnh đại diện cá nhân trên trang Instagram.

Trước đó, ảnh đại diện của Vinicius là khoảnh khắc anh mặc áo Real Madrid và ăn mừng bàn thắng. Nhưng sau trận đấu, hình ảnh này được thay bằng bức ảnh anh khoác áo đội tuyển Brazil, nở nụ cười và tỏ rõ sự tự tin.

❓ Bài đăng bí ẩn với “ba dấu chấm”

Không chỉ thay ảnh đại diện, Vinocius còn đăng tải bức ảnh chụp trong trận đấu với Sevilla. Tuy nhiên, khác với thường lệ, anh không kèm theo bất kỳ dòng trạng thái giải thích nào.

Nội dung duy nhất trong bài đăng là ba dấu chấm lửng. Một chi tiết tưởng chừng bí ẩn nhưng được cho là phản ứng trực tiếp của Vinícius trước những tiếng la ó từ khán đài Bernabeu. Bài đăng này càng khiến dư luận chú ý hơn đến tâm trạng và tình cảnh hiện tại của cầu thủ người Brazil.

📉 Phong độ sa sút và vai trò ngày càng mờ nhạt

Động thái này diễn ra trong thời điểm khó khăn của Vinícius tại Real Madrid, khi anh trải qua 14 trận liên tiếp không ghi bàn kể từ cú đúp vào lưới Villarreal ngày 4/10, đồng thời chưa có bàn thắng nào tại Champions League mùa này. Không chỉ vậy, anh còn vướng vào không ít tình huống gây tranh cãi.

Một trong những hình ảnh đáng nhớ là phản ứng không hài lòng của anh khi bị thay ra trong trận Siêu kinh điển gặp Barcelona, bao gồm hành động được xem là thiếu tôn trọng khi phản ứng với HLV Xabi Alonso vào thời điểm bị thay ra sân. Sau đó, Vinicius phải lên mạng xã hội xin lỗi, nhưng không nhắc đến vị chiến lược gia người Tây Ban Nha.

Vinicius gỡ ảnh đại diện mặc áo đấu Real trên Instagram

⏳ Tương lai nhiều dấu hỏi tại Real Madrid

Tất cả những diễn biến này xảy ra trong bối cảnh việc gia hạn hợp đồng của Vinicius đang hoàn toàn đình trệ. Những nghi ngờ về tương lai của anh tại Real Madrid ngày càng gia tăng sau mỗi sự cố.

Vinicius sẽ bước vào năm cuối hợp đồng vào mùa hè tới. Theo những gì đang diễn ra, Real Madrid không tỏ ra sẵn sàng nâng mức đề nghị gia hạn trước đó, đặc biệt khi phong độ của cầu thủ chạy cánh người Brazil không đáp ứng kỳ vọng.

Những tháng sắp tới được xem là giai đoạn mang tính quyết định đối với Vinicius, cả về chuyên môn lẫn con đường tiếp theo trong sự nghiệp tại sân Bernabeu.