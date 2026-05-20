Viễn cảnh Ngoại hạng Anh có 6 suất dự Cúp C1: "Chìa khóa" nằm ở Aston Villa

Bournemouth đã giúp Arsenal vô địch Premier League 2025/26 sớm 1 vòng đấu sau khi cầm hòa Man City 1-1 trong đêm thứ Ba. Nhưng kết quả này cũng giúp Bournemouth khi họ đã chắc suất dự Europa League mùa sau, lần đầu tiên đội bóng này sẽ có mặt tại cúp châu Âu trong lịch sử.

Aston Villa cần thắng Freiburg ở chung kết Europa League, sau đó thua Man City ở vòng 38 Premier League, như vậy top 6 Premier League mới được dự Cúp C1 mùa sau

Đáng nói là ngay cả khi tấm vé này đã chắc chắn, vẫn còn một tấm vé lời lãi, nhiều chất béo hơn chờ “The Cherries” ở vòng 38 Premier League. Mặc dù Bournemouth khó có thể bắt kịp Liverpool do cự ly giữa hai đội không chỉ là 3 điểm, hiệu số của hai đội cách nhau tận 6 đơn vị, nhưng kể cả nếu Bournemouth không vào top 5, họ vẫn có thể dự Champions League mùa sau, nhưng sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào Aston Villa.

- Aston Villa đánh bại Freiburg đêm nay ở chung kết Europa League. - Bournemouth giữ vị trí thứ 6 ở vòng 38, chỉ cần không thua Nottingham Forest. - Aston Villa rớt xuống thứ 5 ở vòng 38, tức họ thua Man City còn Liverpool thắng Brentford.

Theo quy định của UEFA, 2 giải VĐQG có điểm thành tích ở cúp châu Âu cao nhất sẽ được trao 1 suất dự Champions League bổ sung, và lúc này Premier League với La Liga đã chắc chắn nắm 2 vị trí đó. Do top 4 Premier League thường được suất Cúp C1 nên suất phụ sẽ dành cho đội xếp thứ 5, nhưng nếu đội xếp thứ 5 vô địch Europa League thì chức vô địch đó cũng đã đi kèm suất dự Cúp C1, nên suất bổ sung sẽ “chảy” xuống đội xếp thứ 6.

Do đó, trong tuần này Aston Villa sẽ phải vừa thắng vừa... thua để Premier League có 6 đại diện dự Champions League mùa sau. Liverpool và Bournemouth sẽ là 2 đội chắc chắn quan tâm đến diễn biến các trận của Aston Villa nhất bởi lợi ích của họ phụ thuộc không nhỏ vào kết quả của "The Villans", mặc dù bản thân họ cũng phải đá tốt ở vòng cuối.