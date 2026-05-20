Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Freiburg vs Aston Villa
Thể Công - Viettel vs PVF-CAND
Fiorentina vs Atalanta
Ninh Bình vs Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng
Đông Á Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
Bologna vs Inter Milan
Lazio vs Pisa
Alavés vs Rayo Vallecano
Real Betis vs Levante
Celta de Vigo vs Sevilla
Espanyol vs Real Sociedad
Getafe vs Osasuna
Mallorca vs Real Oviedo
Real Madrid vs Athletic Club
Valencia vs Barcelona
Girona vs Elche
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Parma vs Sassuolo
Brighton & Hove Albion vs Manchester United
Burnley vs Wolverhampton Wanderers
Crystal Palace vs Arsenal
Fulham vs Newcastle United
Liverpool vs Brentford
Manchester City vs Aston Villa
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Sunderland vs Chelsea
Tottenham Hotspur vs Everton
West Ham United vs Leeds United
Napoli vs Udinese
Cremonese vs Como
Lecce vs Genoa
Milan vs Cagliari
Torino vs Juventus
Hellas Verona vs Roma
Villarreal vs Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain vs Arsenal
PVF-CAND vs Hải Phòng
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Viễn cảnh Ngoại hạng Anh có 6 suất dự Cúp C1: "Chìa khóa" nằm ở Aston Villa

Premier League 2025-26 Europa League 2025-26 Liverpool

Ngoại hạng Anh có thể sẽ có tới 6 suất dự Cúp C1 nhưng Aston Villa sẽ phải vừa thắng vừa... thua.

   

Bournemouth đã giúp Arsenal vô địch Premier League 2025/26 sớm 1 vòng đấu sau khi cầm hòa Man City 1-1 trong đêm thứ Ba. Nhưng kết quả này cũng giúp Bournemouth khi họ đã chắc suất dự Europa League mùa sau, lần đầu tiên đội bóng này sẽ có mặt tại cúp châu Âu trong lịch sử.

Aston Villa cần thắng Freiburg ở chung kết Europa League, sau đó thua Man City ở vòng 38 Premier League, như vậy top 6 Premier League mới được dự Cúp C1 mùa sau

Đáng nói là ngay cả khi tấm vé này đã chắc chắn, vẫn còn một tấm vé lời lãi, nhiều chất béo hơn chờ “The Cherries” ở vòng 38 Premier League. Mặc dù Bournemouth khó có thể bắt kịp Liverpool do cự ly giữa hai đội không chỉ là 3 điểm, hiệu số của hai đội cách nhau tận 6 đơn vị, nhưng kể cả nếu Bournemouth không vào top 5, họ vẫn có thể dự Champions League mùa sau, nhưng sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào Aston Villa.

- Aston Villa đánh bại Freiburg đêm nay ở chung kết Europa League.

- Bournemouth giữ vị trí thứ 6 ở vòng 38, chỉ cần không thua Nottingham Forest.

- Aston Villa rớt xuống thứ 5 ở vòng 38, tức họ thua Man City còn Liverpool thắng Brentford.

Theo quy định của UEFA, 2 giải VĐQG có điểm thành tích ở cúp châu Âu cao nhất sẽ được trao 1 suất dự Champions League bổ sung, và lúc này Premier League với La Liga đã chắc chắn nắm 2 vị trí đó. Do top 4 Premier League thường được suất Cúp C1 nên suất phụ sẽ dành cho đội xếp thứ 5, nhưng nếu đội xếp thứ 5 vô địch Europa League thì chức vô địch đó cũng đã đi kèm suất dự Cúp C1, nên suất bổ sung sẽ “chảy” xuống đội xếp thứ 6.

Do đó, trong tuần này Aston Villa sẽ phải vừa thắng vừa... thua để Premier League có 6 đại diện dự Champions League mùa sau. Liverpool và Bournemouth sẽ là 2 đội chắc chắn quan tâm đến diễn biến các trận của Aston Villa nhất bởi lợi ích của họ phụ thuộc không nhỏ vào kết quả của "The Villans", mặc dù bản thân họ cũng phải đá tốt ở vòng cuối.

Theo Q.D

