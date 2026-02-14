Kết quả bóng đá Werder Bremen - Bayern Munich: Kane lập cú đúp, giải tỏa áp lực (Bundesliga)

Bremen đang đứng ngay trên khu vực xuống hạng nhưng vòng này dù họ phải gặp Bayern, đối thủ xếp sau là St. Pauli cũng gặp phải Leverkusen nên đội chủ nhà chỉ hy vọng kết quả hòa là đủ để nới cách biệt với vị trí thứ 17 lên 3 điểm. Tuy nhiên sức mạnh tấn công của Bayern tỏ ra quá lớn, và đội đầu bảng còn thêm động lực sau khi biết Dortmund đã rút ngắn cách biệt ở phía sau.

Kane mở điểm từ quả penalty trước khi ghi bàn thứ 2 với cú sút xa quá hiểm mà không cần căng

Sau những đợt hãm thành, phút 22 Harry Kane đã sút penalty mở điểm cho đội đầu bảng sau khi sao trẻ Lennart Karl đột phá và câu được quả 11m. 3 phút sau tỷ số đã là 2-0, Kane có bóng ngoài vòng cấm ở trung lộ và khi thấy các đồng đội anh đang đứng ở vị trí không thực sự thuận lợi, Kane sút luôn với quỹ đạo bóng đi rất khó, dội cột dọc đi vào lưới Bremen.

Bayern đá khá ung dung sau khi dẫn 2 bàn và sang hiệp 2 họ không tỏ ra vội vàng. Tỷ số vẫn được nâng lên 3-0 ở phút 70, Bayern chặn pha phản công của Bremen trước khi lên bóng, và Alphonso Davies từ cánh trái đã chuyển ngang ra trung lộ cho Goretzka lập công. Thắng 3-0, Bayern vẫn giữ cách biệt 6 điểm so với đội nhì bảng Dortmund.

Tỷ số trận đấu: Werder Bremen 0-3 Bayern Munich (hiệp 1: 0-2).

Ghi bàn (kiến tạo): Kane 22' (pen) 25' (Diaz), Goretzka 70' (Davies)

Đội hình xuất phát:

Werder Bremen: Mio Backhaus, Marco Friedl, Karim Coulibaly, Niklas Stark, Senne Lynen, Romano Schmid, Jens Stage, Felix Agu, Cameron Puertas, Marco Grüll, Justin Njinmah.

Bayern Munich: Manuel Neuer, Jonathan Tah, Kim Min-Jae, Josip Stanisic, Konrad Laimer, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Harry Kane, Luis Díaz, Lennart Karl.