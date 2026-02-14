Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Olympique Marseille vs Strasbourg 14/02/26 - Trực tiếp
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
2
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
0
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Inter Milan vs Juventus
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Liverpool vs Brighton & Hove Albion
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Real Madrid vs Real Sociedad
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Arsenal vs Wigan Athletic
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Wigan Athletic - WIG Wigan Athletic
-
Olympique Lyonnais vs Nice
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Napoli vs Roma
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Mallorca vs Real Betis
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Girona vs Barcelona
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Milan vs Como
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Como - COM Como
-

Kết quả bóng đá Werder Bremen - Bayern Munich: Kane lập cú đúp, giải tỏa áp lực (Bundesliga)

Sự kiện: Bundesliga 2025-26 Bayern Munich

(Vòng 22 Bundesliga) Kane tiếp tục phong độ tưng bừng để Bayern giải tỏa áp lực bị Dortmund bám đuổi.

  

Bremen đang đứng ngay trên khu vực xuống hạng nhưng vòng này dù họ phải gặp Bayern, đối thủ xếp sau là St. Pauli cũng gặp phải Leverkusen nên đội chủ nhà chỉ hy vọng kết quả hòa là đủ để nới cách biệt với vị trí thứ 17 lên 3 điểm. Tuy nhiên sức mạnh tấn công của Bayern tỏ ra quá lớn, và đội đầu bảng còn thêm động lực sau khi biết Dortmund đã rút ngắn cách biệt ở phía sau.

Kane mở điểm từ quả penalty trước khi ghi bàn thứ 2 với cú sút xa quá hiểm mà không cần căng

Kane mở điểm từ quả penalty trước khi ghi bàn thứ 2 với cú sút xa quá hiểm mà không cần căng

Sau những đợt hãm thành, phút 22 Harry Kane đã sút penalty mở điểm cho đội đầu bảng sau khi sao trẻ Lennart Karl đột phá và câu được quả 11m. 3 phút sau tỷ số đã là 2-0, Kane có bóng ngoài vòng cấm ở trung lộ và khi thấy các đồng đội anh đang đứng ở vị trí không thực sự thuận lợi, Kane sút luôn với quỹ đạo bóng đi rất khó, dội cột dọc đi vào lưới Bremen.

Bayern đá khá ung dung sau khi dẫn 2 bàn và sang hiệp 2 họ không tỏ ra vội vàng. Tỷ số vẫn được nâng lên 3-0 ở phút 70, Bayern chặn pha phản công của Bremen trước khi lên bóng, và Alphonso Davies từ cánh trái đã chuyển ngang ra trung lộ cho Goretzka lập công. Thắng 3-0, Bayern vẫn giữ cách biệt 6 điểm so với đội nhì bảng Dortmund.

Tỷ số trận đấu: Werder Bremen 0-3 Bayern Munich (hiệp 1: 0-2).

Ghi bàn (kiến tạo): Kane 22' (pen) 25' (Diaz), Goretzka 70' (Davies)

Đội hình xuất phát: 

Werder Bremen: Mio Backhaus, Marco Friedl, Karim Coulibaly, Niklas Stark, Senne Lynen, Romano Schmid, Jens Stage, Felix Agu, Cameron Puertas, Marco Grüll, Justin Njinmah.

Bayern Munich: Manuel Neuer, Jonathan Tah, Kim Min-Jae, Josip Stanisic, Konrad Laimer, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Harry Kane, Luis Díaz, Lennart Karl.

8

Benfica - Real Madrid 18.02

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Benfica
Real Madrid
Gửi dự đoán
Trước 03:00 ngày 18/02
Thể lệ
Video bóng đá Dortmund - Mainz: Hiệp đầu thăng hoa, gây sức ép lên Bayern (Bundesliga)
Video bóng đá Dortmund - Mainz: Hiệp đầu thăng hoa, gây sức ép lên Bayern (Bundesliga)

(Vòng 22) Dortmund thể hiện sức mạnh tuyệt đối trước đối thủ thuộc nửa dưới bảng xếp hạng.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-14/02/2026 22:27 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Bundesliga 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN