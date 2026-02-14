Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Kết quả bóng đá Pisa - AC Milan: Người hùng Modric (Serie A)

Sự kiện: Serie A 2025-26 AC Milan

(Vòng 25) "Cây trường sinh" Modric tiếp tục thể hiện vai trò không thể thiếu trong đội hình AC Milan lúc này.

  

Dù chỉ gặp đội xếp áp chót Pisa, AC Milan cực kì bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối thủ. Thậm chí phải chờ tới tận phút 39, Loftus-Cheek mới giúp đại diện thành Milan ăn mừng bàn mở tỷ số.

Modric ghi bàn quyết định mang về chiến thắng cho Milan

Modric ghi bàn quyết định mang về chiến thắng cho Milan

Bước sang hiệp 2, lối chơi của Milan không khởi sắc hơn. Thậm chí phút 56, Fullkrug còn sút hỏng phạt đền chỉ vài phút sau khi vào sân. Phút 71, thầy trò Max Allegri tiếp tục hứng chịu cú sốc vì bàn gỡ hòa của Loyola cho Pisa.

Trong thời khắc khó khăn, Luka Modric đã sắm vai người hùng với pha lập công quý như vàng, nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 85.

Điểm nhấn trong khoảng thời gian cuối trận là thẻ đỏ của Rabiot (90+2'). Với chiến thắng này, Milan củng cố ngôi nhì bảng Serie A (53 điểm/24 trận), kém đội dẫn đầu Inter Milan 5 điểm.

Chung cuộc: Pisa 1-2 AC Milan

Ghi bàn (Kiến tạo):

Pisa: Loyola 71'

Milan: Loftus-Cheek 39' (Athekame), Modric 85' (Ricci)

Thẻ đỏ: Rabiot 90+2'

Đội hình xuất phát:

Pisa: Andrade, Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov, Toure, Loyola, Aebischer, Tramoni, Angori, Moreo, Stojilkovic

Milan: Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi, Loftus-Cheek, Nkunku

Video bóng đá Brentford - Arsenal: Không chiến đỉnh cao, đua vô địch siêu hấp dẫn (Ngoại hạng Anh)
Video bóng đá Brentford - Arsenal: Không chiến đỉnh cao, đua vô địch siêu hấp dẫn (Ngoại hạng Anh)

Arsenal chịu sức ép không nhỏ trước khi bước vào màn so tài với Brentford ở vòng 26 Ngoại hạng Anh. Thực tế trên sân cho thấy đoàn quân của HLV Arteta...

Bấm xem >>

