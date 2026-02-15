Video bóng đá Inter Milan - Juventus: Thêm một trận derby điên rồ (Serie A)

2 trận derby Italia gần nhất đã có ít nhất 7 bàn được ghi (4-4 và 4-3) và trận này hứa hẹn cũng thế, do hai đội đều cần thắng cho những mục tiêu vị trí của mình. Và bàn thắng đầu tiên đến ở phút 17 theo một cách kỳ quặc, Luis Henrique trả bóng về phía Marcus Thuram nhưng bóng chạm chân Cambiaso bật về cầu môn Juventus, và thủ môn Di Gregorio tìm cách dùng chân đá lên nhưng hỏng khiến Cambiaso bị tính đá phản.

Kalulu bị 1 thẻ đỏ đầy tranh cãi khi anh không có va chạm với Bastoni

Juventus dâng lên, McKennie đánh đầu bị Sommer cản phá nhưng ở phút 26 Cambiaso đã có mặt ở cột xa để đệm cận thành từ quả tạt của tiền vệ người Mỹ. Không lâu sau suýt nữa Juventus đã vượt lên, nhưng Sommer xuất sắc từ chối cú cứa lòng của Yildiz.

Inter đột nhiên vùng dậy ngay sau đó, Zielinski suýt có bàn thắng ở phút 35 nhưng bị Bremer phá bóng trên vạch vôi. Đến phút 42, tranh cãi lớn nổ ra khi Inter đã đưa bóng dội cả 2 cột của Juventus, trước khi Kalulu bị đuổi vì phạm lỗi với Bastoni, nhưng quay chậm cho thấy chưa có va chạm nào còn tổ VAR theo luật không được can thiệp do đã là thẻ vàng thứ 2.

Với 10 người, Juventus vẫn suýt vượt lên dẫn trước đầu hiệp 2, nhưng xui cho họ là Sommer đã dùng cả tay lẫn chân để cản phá 3 lần liên tiếp chỉ trong một tình huống ở phút 51. Inter dù vậy dần áp đặt lợi thế quân số, phút 67 Calhanoglu đã nã "đại bác" từ ngoài vòng cấm vào góc cao nhưng Di Gregorio bay người cứu thua cho Juventus.

Sau khi Thuram có pha dứt điểm liếm xà ngang ở phút 71, 5 phút sau Inter vượt lên khi Dimarco tạt vào cho Esposito đánh đầu thoải mái. Locatelli là người đã để lọt Esposito, nhưng tới phút 83 chính anh chuộc tội khi kết thúc chính xác pha chuyền bóng của McKennie.

Zielinski ghi bàn thắng vừa may vừa kịch tính đưa Inter tới chiến thắng

Nhưng đen đủi làm sao, phút 90 Zielinski có một cú dứt điểm đưa bóng chạm qua khe chân của chính Locatelli đổi hướng khiến Di Gregorio không thể cản được, đưa Inter vượt lên. Đó cũng là bàn thắng quyết định trận derby và Inter tiếp tục hơn AC Milan 8 điểm ở vị trí dẫn đầu.

Tỷ số trận đấu: Inter Milan 3-2 Juventus (hiệp 1: 1-1).

Ghi bàn (kiến tạo):

- Inter Milan: Cambiaso 17' (đá phản), Esposito 76' (Dimarco), Zielinski 90'

- Juventus: Cambiaso 26' (McKennie), Locatelli 83' (McKennie)

Đội hình xuất phát:

Inter Milan: Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, M Thuram.

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; McKennie, Locatelli, Miretti; Conceicao, David, Yildiz.