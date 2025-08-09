Video bóng đá Monaco - Inter Milan: Mất người vẫn thắng ngược (Giao hữu)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Liverpool vs AFC Bournemouth
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Tottenham Hotspur vs Burnley
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Sunderland vs West Ham United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Nottingham Forest vs Brentford
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Brighton & Hove Albion vs Fulham
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester City
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Chelsea vs Crystal Palace
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Manchester United vs Arsenal
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Leeds United vs Everton
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-

Video bóng đá Monaco - Inter Milan: Mất người vẫn thắng ngược (Giao hữu)

Sự kiện: Inter Milan AS Monaco

(Giao hữu) Inter Milan có khởi đầu trận giao hữu tại Monaco khá tệ và sau đó mất người, nhưng vẫn ngược dòng giành chiến thắng.

Inter Milan đá giao hữu chuẩn bị trước mùa đầu tiên của mình với chuyến thăm Monaco. HLV Cristian Chivu tung ra đội hình gần như đủ các cầu thủ chủ lực mùa trước, ngoại trừ tân binh Petar Sucic ở 1 trong 3 vị trí tiền vệ trung tâm, và cầu thủ đá cánh phải Luis Henrique mới chuyển sang từ Marseille. Trong khi đó, Monaco không có cả Ansu Fati và Paul Pogba trong danh sách thi đấu, nhưng Eric Dier có mặt.

Monaco ghi bàn mở tỷ số chỉ sau 80 giây nhờ công của Akliouche

Monaco ghi bàn mở tỷ số chỉ sau 80 giây nhờ công của Akliouche

Inter khởi đầu không tốt khi chỉ sau 80 giây họ đã thủng lưới, Calhanoglu để mất bóng và Biereth dọn cỗ cho Akliouche ghi bàn. Không những vậy, Calhanoglu tới cuối hiệp 1 đã bị thẻ vàng thứ 2 rời sân, anh trước đó bị thẻ ở phút 17 và đến phút 35, tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ có vẻ đã trượt chân rồi tông thẳng vào Vanderson đang lao tới tranh bóng.

Sang hiệp 2, Inter dù thiếu người lại gỡ hòa được ở phút 60. Họ phản công nhanh và đưa bóng thẳng lên cho Lautaro, người dù phải đối mặt 2 cầu thủ Monaco đã về chắn đường, vẫn quặt bóng vượt qua Kehrer trước khi sút bóng đổi hướng đánh bại Hradecky.

Hai đội thay dần cầu thủ sau đó và đến phút 80 bàn thắng tiếp theo đã tới. Ange-Yoan Bonny ở giữa sân đã cướp được đường chuyền ẩu của đối phương và mở tốc lao về vòng cấm Monaco. Dù đối phương đã kéo về phòng ngự và đi bóng có phần hơi tham, tân binh mới sang Inter từ Parma vẫn tung cú sút trong thế mất thăng bằng để nâng tỷ số lên 2-1.

Lautaro một mình làm nên bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho Inter

Lautaro một mình làm nên bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho Inter

Monaco bực mình vì bị thua ngược và tràn lên đá nghiêm túc, nhưng Akliouche đánh đầu bị Sommer bay người cản phá. Hàng thủ Inter sau đó tiếp tục can thiệp kịp thời các pha hãm thành của Monaco để giữ chiến thắng 2-1.

Tỷ số trận đấu: Monaco 1-2 Inter Milan (hiệp 1: 1-0).

Ghi bàn (kiến tạo):

- Monaco: Akliouche 2' (Biereth)

- Inter Milan: Lautaro Martinez 60', Bonny 80'

Đội hình xuất phát: 

Monaco: Hradecky, Caio Henrique, Kehrer, Singo, Vanderson, Ben Seghir, Camara, Zakaria, Akliouche, Ilenikhena, Biereth.

Inter Milan: Sommer, Bastoni, Acerbi, Pavard, Dimarco, Susic, Calhanoglu, Barella, Luis Henrique, Lautaro Martinez, Thuram.

8

PSG - Tottenham Hotspur 14.08

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

PSG
Tottenham Hotspur
Gửi dự đoán
Trước 02:00 ngày 14/08
Thể lệ
Video bóng đá Al Nassr - Rio Ave: Ronaldo đối đầu đội bóng quê hương, 4 bàn hấp dẫn
Video bóng đá Al Nassr - Rio Ave: Ronaldo đối đầu đội bóng quê hương, 4 bàn hấp dẫn

Al Nassr đang tích cực chuẩn bị cho mùa giải đầy tham vọng phía trước. Trận giao hữu với Rio Ave trên đất Bồ Đào Nha chứng kiến nỗ lực của Ronaldo,...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-09/08/2025 02:00 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Inter Milan Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN