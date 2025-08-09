Video bóng đá Monaco - Inter Milan: Mất người vẫn thắng ngược (Giao hữu)

Inter Milan đá giao hữu chuẩn bị trước mùa đầu tiên của mình với chuyến thăm Monaco. HLV Cristian Chivu tung ra đội hình gần như đủ các cầu thủ chủ lực mùa trước, ngoại trừ tân binh Petar Sucic ở 1 trong 3 vị trí tiền vệ trung tâm, và cầu thủ đá cánh phải Luis Henrique mới chuyển sang từ Marseille. Trong khi đó, Monaco không có cả Ansu Fati và Paul Pogba trong danh sách thi đấu, nhưng Eric Dier có mặt.

Monaco ghi bàn mở tỷ số chỉ sau 80 giây nhờ công của Akliouche

Inter khởi đầu không tốt khi chỉ sau 80 giây họ đã thủng lưới, Calhanoglu để mất bóng và Biereth dọn cỗ cho Akliouche ghi bàn. Không những vậy, Calhanoglu tới cuối hiệp 1 đã bị thẻ vàng thứ 2 rời sân, anh trước đó bị thẻ ở phút 17 và đến phút 35, tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ có vẻ đã trượt chân rồi tông thẳng vào Vanderson đang lao tới tranh bóng.

Sang hiệp 2, Inter dù thiếu người lại gỡ hòa được ở phút 60. Họ phản công nhanh và đưa bóng thẳng lên cho Lautaro, người dù phải đối mặt 2 cầu thủ Monaco đã về chắn đường, vẫn quặt bóng vượt qua Kehrer trước khi sút bóng đổi hướng đánh bại Hradecky.

Hai đội thay dần cầu thủ sau đó và đến phút 80 bàn thắng tiếp theo đã tới. Ange-Yoan Bonny ở giữa sân đã cướp được đường chuyền ẩu của đối phương và mở tốc lao về vòng cấm Monaco. Dù đối phương đã kéo về phòng ngự và đi bóng có phần hơi tham, tân binh mới sang Inter từ Parma vẫn tung cú sút trong thế mất thăng bằng để nâng tỷ số lên 2-1.

Lautaro một mình làm nên bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho Inter

Monaco bực mình vì bị thua ngược và tràn lên đá nghiêm túc, nhưng Akliouche đánh đầu bị Sommer bay người cản phá. Hàng thủ Inter sau đó tiếp tục can thiệp kịp thời các pha hãm thành của Monaco để giữ chiến thắng 2-1.

Tỷ số trận đấu: Monaco 1-2 Inter Milan (hiệp 1: 1-0).

Ghi bàn (kiến tạo):

- Monaco: Akliouche 2' (Biereth)

- Inter Milan: Lautaro Martinez 60', Bonny 80'

Đội hình xuất phát:

Monaco: Hradecky, Caio Henrique, Kehrer, Singo, Vanderson, Ben Seghir, Camara, Zakaria, Akliouche, Ilenikhena, Biereth.

Inter Milan: Sommer, Bastoni, Acerbi, Pavard, Dimarco, Susic, Calhanoglu, Barella, Luis Henrique, Lautaro Martinez, Thuram.