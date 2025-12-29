Video bóng đá Atalanta - Inter Milan: Bước ngoặt VAR (Serie A)

Inter Milan đang trong cuộc đua vô địch Serie A với các đối thủ lớn khác. Nhưng chuyến hành quân đến sân của Atalanta được dự đoán sẽ không hề dễ dàng với những vị khách thành Milan.

Inter Milan (áo trắng) thi đấu nỗ lực trước Atalanta