Video bóng đá Moldova - Italia: Vỡ òa cuối trận (Vòng loại World Cup)

Moldova biết trình độ của họ thua thiệt nhiều so với Italia, do đó đội bóng này chấp nhận chơi tử thủ ngay từ đầu trận. Trong hiệp một, Moldova chỉ cầm bóng 25%, chỉ dứt điểm 2 lần. Nhưng họ vẫn không phải nhận bàn thua.

Thủ môn Kozhukhar có công không nhỏ. Anh có một số tình huống cản phá đáng chú ý để khiến các ngôi sao phía Italia nản lòng.

Moldova chơi nỗ lực

Sang hiệp hai, tình hình diễn ra không khác nhiều so với hiệp một. Italia miệt mài tìm bàn thắng, trong khi Moldova dồn sức cho phòng ngự.

Nhưng càng về cuối trận, Moldova không còn giữ được sự tỉnh táo. Đó là cơ hội để Italia đánh gục Moldova. Phút 88, Mancini ghi bàn mở điểm muộn màng cho "Azzurri". Sang phút 90+2, Esposito tỏa sáng để ấn định chiến thắng 2-0 dành cho Italia.

Italia biết cách khiến đối phương ôm hận

Tỷ số chung cuộc: Moldova 0-2 Italia (H1: 0-0)

Ghi bàn (kiến tạo):

Italia: Mancini 88' (Dimarco), Esposito 90+2' (Politano)

Đội hình xuất phát:

Moldova: Kozhukhar, Revenco, Stefan, Craciun, Dumbravanu, Reabciuk, Perciun, Rata, Ionita, Nicolaescu, Postolachi

Italia: Vicario, Bellanova, Mancini, Buongiorno, Cambiaso, Cristante, Tonali, Raspadori, Orsolini, Scamacca, Zaccagni