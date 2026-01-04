Video bóng đá Juventus - Lecce: Hỏng ăn penalty, vận đen cột dọc phút 90+4 (Serie A)

Chiến thắng sẽ đưa Juventus tạm nhảy lên thứ 3 trong cuộc đua rất khốc liệt ở top 4 với 5 đội góp mặt. Đội chủ nhà lập tức tấn công ngay từ đầu và Cambiaso rồi David liên tục có cơ hội ghi bàn nhưng đều bị thủ môn Falcone cản phá chỉ trong 7 phút đầu.

Lecce bị ép suốt hiệp 1 nhưng lại dẫn bàn sau khi Banda tận dụng sai lầm của Cambiaso

Falcone tiếp tục xuất sắc từ chối một cơ hội nữa của Cambiaso ở phút 17, trước khi Locatelli đưa bóng chệch cột dọc sau đó 3 phút. Nhưng sau nửa đầu hiệp 1 áp đảo, Juventus chơi chùng xuống và không tạo thêm cơ hội, trong khi Lecce ở phút 45+1 bất ngờ mở tỷ số, và chính Cambiaso báo hại đồng đội khi chuyền quá non cho Kalulu, khiến Banda cướp bóng rồi vượt qua 2 cầu thủ Juventus để ghi bàn.

Đội bóng thành Turin dù vậy chỉ mất 5 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu để gỡ hòa, dự bị mới vào sân Zhegrova căng ngang sửa lưng McKennie, nhưng Yildiz lấy được bóng và đường căng của anh cho tiền vệ người Mỹ đã chính xác hơn để McKennie đệm tung lưới từ cự ly khoảng 7m.

Đến phút 62, David đã kiếm cho Juventus quả penalty sau khi sút chạm tay Kaba trong vòng cấm Lecce, nhưng chính David sút hỏng 11m với cú đá Panenka vào giữa quá tệ bị Falcone cản được. Juve tiếp tục tràn lên và càng về cuối họ càng nã liên tục các quả tạt, phút 89 David đã đón được một đường bóng như vậy nhưng cú vô-lê lại bị Falcone xuất thần cản phá.

Đến phút 90+4, Yildiz cắt vào từ biên và cú dứt điểm của anh chạm cột dọc, bật ra cho Openda nhưng Openda sút ra ngoài ở góc hẹp. Đó là cơ hội rõ rệt cuối cùng của Juve, và trận hòa 1-1 khiến họ vẫn phải đứng thứ 5.

Tỷ số trận đấu: Juventus 1-1 Lecce (hiệp 1: 0-1).

Ghi bàn (kiến tạo):

- Juventus: McKennie 50' (Yildiz)

- Lecce: Banda 45'+1

Đội hình xuất phát:

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; David.

Lecce: Falcone; Perez, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh; Pierotti, Camarda, Banda.