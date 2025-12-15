Kết quả bóng đá Genoa - Inter Milan: Tận dụng thời cơ đánh chiếm ngôi đầu (Serie A)

Một Genoa đang hồi sinh dưới bàn tay của Daniele De Rossi, thoát khỏi khu vực xuống hạng sau khi sa thải Patrick Vieira, được đá sân nhà, khiến Inter không được dự đoán sẽ thắng dễ. Inter có cơ hội lên đầu bảng sau khi cả AC Milan và Napoli đều không thắng, nhưng họ phải ra quân với lực lượng sứt mẻ với ít nhất 6 cầu thủ vắng mặt.

Lautaro Martinez kiến tạo bàn mở điểm trước khi nâng tỷ số lên 2-0 cho Inter cuối hiệp 1

Dù vậy Inter đã ghi bàn ngay trong pha tấn công đầu tiên. Phút thứ 6, một đường chuyền quá sâu của Esposito vẫn được Lautaro Martinez giữ bóng trong cuộc, cú trả ra của Lautaro cho Bisseck được trung vệ này sút ngay vào góc gần khiến thủ môn Leali thủng lưới trong sự bất ngờ vì anh nghĩ Bisseck sẽ căng ngang.

Bàn mở điểm thông minh của Bisseck khiến Inter dễ đá hơn và họ phải đến nửa sau hiệp 1 mới phần nào nhường sân cho Genoa tấn công. Nhưng trước khi hết hiệp 1, đích thân Lautaro ghi bàn khi anh đón đường chuyền của Carlos Augusto và tung cú sút chéo góc nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 38.

Sang hiệp 2, Inter nhìn chung nắm giữ được thế trận nhưng ở phút 68, Vitinha đã rút ngắn 1-2 cho Genoa sau một pha lách qua tới 2 hậu vệ Inter rồi vòng qua nốt thủ môn Sommer để ghi bàn. Chủ nhà thừa thế dâng lên và Inter đã phải lùi đội hình xuống phòng ngự trước sức ép của đội bóng đất cảng.

Cuối trận, Marcus Thuram suýt định đoạt trận đấu cho Inter nhưng bị Leali cản phá cú đánh đầu. Trong thời gian bù giờ, đến lượt Inter có phen thở phào với cơ hội đánh đầu ở phút 90+1 của Ekuban không thắng được Sommer. Thắng sát nút 2-1, Inter Milan trở lại ngôi đầu bảng Serie A.

Tỷ số trận đấu: Genoa 1-2 Inter Milan (hiệp 1: 0-2)

Ghi bàn (kiến tạo):

- Genoa: Vitinha 68'

- Inter Milan: Bisseck 6' (Lautaro), Lautaro Martinez 38' (Augusto)

Đội hình xuất phát:

Genoa: Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo.

Inter Milan: Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Pio Esposito.