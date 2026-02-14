Video bóng đá Dortmund - Mainz: Hiệp đầu thăng hoa, gây sức ép lên Bayern (Bundesliga)

Tiếp đón Mainz, Dortmund dồn ép ngay sau tiếng còi khai cuộc. Chỉ trong 15 phút, Guirassy và Beier thay nhau ghi tên mình lên bảng tỷ số, giúp đội chủ nhà sớm dẫn 2-0.

Dortmund thắng dễ

Khoảng thời gian tiếp theo, Mainz nỗ lực tổ chức các đợt tấn công về phía khung thành Dortmund nhưng dễ dàng bị đội bóng áo vàng - đen dễ dàng ngăn chặn. Phút 43, Guirassy hoàn tất cú đúp, nới rộng cách biệt lên 3 bàn.

Bước sang hiệp 2, đội khách vẫn hoàn toàn bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng. Thậm chí đến phút 84, họ còn thủng lưới lần thứ 4 sau tình huống Dominik Kohr phản lưới.

Chung cuộc, Dortmund giành chiến thắng 4-0, qua đó củng cố vững chắc ngôi nhì bảng Bundesliga (51 điểm/22 trận), kém đội đầu bảng Bayern Munich 3 điểm và đá nhiều hơn 1 trận.

Chung cuộc: Dortmund 4-0 Mainz

Ghi bàn (Kiến tạo):

Guirassy 10' (Brandt), Beier 15' (Ryerson), Guirassy 43' (Ryerson), Kohr 84' (phản lưới)

Đội hình xuất phát:

Dortmund: Kobel, Sule, Anton, Bensebaini, Ryerson, Bellingham, Svensson, Brandt, Nmecha, Guirassy, Beier

Mainz: Batz, Posch, Bell, Kohr, Da Costa, Sano, Widmer, Lee Jae Sung, Amiri, Silas, Tietz