Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Monaco vs Nantes 14/02/26 - Trực tiếp
Logo Monaco - ASM Monaco
3
Logo Nantes - NAN Nantes
1
Werder Bremen vs Bayern Munich
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Bayer Leverkusen vs St. Pauli
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Manchester City vs Salford City
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Salford City - SAL Salford City
-
Olympique Marseille vs Strasbourg
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Inter Milan vs Juventus
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Liverpool vs Brighton & Hove Albion
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Real Madrid vs Real Sociedad
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Arsenal vs Wigan Athletic
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Wigan Athletic - WIG Wigan Athletic
-
Olympique Lyonnais vs Nice
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Napoli vs Roma
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Mallorca vs Real Betis
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Girona vs Barcelona
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Milan vs Como
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Como - COM Como
-

Video bóng đá Dortmund - Mainz: Hiệp đầu thăng hoa, gây sức ép lên Bayern (Bundesliga)

Sự kiện: Bundesliga 2025-26 Borussia Dortmund

(Vòng 22) Dortmund thể hiện sức mạnh tuyệt đối trước đối thủ thuộc nửa dưới bảng xếp hạng.

  

Tiếp đón Mainz, Dortmund dồn ép ngay sau tiếng còi khai cuộc. Chỉ trong 15 phút, Guirassy và Beier thay nhau ghi tên mình lên bảng tỷ số, giúp đội chủ nhà sớm dẫn 2-0.

Dortmund thắng dễ

Dortmund thắng dễ

Khoảng thời gian tiếp theo, Mainz nỗ lực tổ chức các đợt tấn công về phía khung thành Dortmund nhưng dễ dàng bị đội bóng áo vàng - đen dễ dàng ngăn chặn. Phút 43, Guirassy hoàn tất cú đúp, nới rộng cách biệt lên 3 bàn.

Bước sang hiệp 2, đội khách vẫn hoàn toàn bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng. Thậm chí đến phút 84, họ còn thủng lưới lần thứ 4 sau tình huống Dominik Kohr phản lưới.

Chung cuộc, Dortmund giành chiến thắng 4-0, qua đó củng cố vững chắc ngôi nhì bảng Bundesliga (51 điểm/22 trận), kém đội đầu bảng Bayern Munich 3 điểm và đá nhiều hơn 1 trận.

Chung cuộc: Dortmund 4-0 Mainz

Ghi bàn (Kiến tạo):

Guirassy 10' (Brandt), Beier 15' (Ryerson), Guirassy 43' (Ryerson), Kohr 84' (phản lưới)

Đội hình xuất phát:

Dortmund: Kobel, Sule, Anton, Bensebaini, Ryerson, Bellingham, Svensson, Brandt, Nmecha, Guirassy, Beier

Mainz: Batz, Posch, Bell, Kohr, Da Costa, Sano, Widmer, Lee Jae Sung, Amiri, Silas, Tietz

Video bóng đá Brentford - Arsenal: Không chiến đỉnh cao, đua vô địch siêu hấp dẫn (Ngoại hạng Anh)
Video bóng đá Brentford - Arsenal: Không chiến đỉnh cao, đua vô địch siêu hấp dẫn (Ngoại hạng Anh)

Arsenal chịu sức ép không nhỏ trước khi bước vào màn so tài với Brentford ở vòng 26 Ngoại hạng Anh. Thực tế trên sân cho thấy đoàn quân của HLV Arteta...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh - Tân Thành ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-14/02/2026 03:13 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Bundesliga 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN