Video bóng đá Becamex TP HCM – SLNA: Bàn thắng quyết định, nghiệt ngã thẻ đỏ (V-League)

Becamex TP HCM đối đầu với SLNA trên sân nhà ở vòng 24 V-League 2025/26. Cả hai đội đều chưa chắc trụ hạng nên trận đấu hứa hẹn rất hấp dẫn. Đội chủ nhà không ngần ngại tấn công trong khi đó, SLNA cũng không ngần ngại đáp trả.

Hai đội đều chơi nỗ lực

Chủ nhà dứt điểm khá nhiều nhưng không đem lại hiệu quả. Theo thống kê, họ có tới 8 cú sút nhưng chỉ một lần đi trúng đích và chưa tìm được bàn thắng. Bất ngờ tới ở nửa sau của hiệp đấu khi sân Gò Đậu bất ngờ mất điện và trận đấu bị gián đoạn. Khi trở lại, đôi bên vẫn chưa tìm được bàn mở tỉ số.

Ngay đầu hiệp hai, SLNA thay người và có hiệu quả gần như ngay lập tức. Phút 51, Văn Lương băng vào dứt điểm tung lưới đối thủ để mở tỉ số. Nhận bàn thua đau, Becamex TP HCM dồn lên tìm bàn gỡ nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức cơ hội.

Càng về cuối, trận đấu càng nóng khi những va chạm liên tục xảy ra. Trọng tài liên tục rút thẻ vàng cảnh cáo nhưng không thể làm trận đấu bớt căng thẳng. Cuối cùng, Tấn Tài của chủ nhà nhận thẻ đỏ trực tiếp và trận đấu khép lại với một bàn thắng.

Tỉ số chung cuộc: Becamex TP HCM 0-1 SLNA (H1: 0-0)

Ghi bàn: Văn Lương 51'

Đội hình xuất phát

Becamex TP HCM: Minh Toàn, Tùng Quốc, Việt Cường, Minh Khoa, Vĩ Hào, Tuấn Cảnh, Trọng Hùng, Đình Khương, Zlatkovic, Tấn Tài, Oduenyi

SLNA: Văn Bình, Văn Huy, Olaha, Xuân Bình, Long Vũ, Bá Quyền, Văn Lương, Fortes, Khắc Ngọc, Văn KHánh, Garcia

