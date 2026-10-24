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Kết quả bóng đá Aston Villa - Man City: Jackson rực rỡ, định đoạt đại chiến (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2026-27 Aston Villa Manchester City

Man City đang có chuỗi trận toàn thắng tại giải Ngoại hạng Anh. Nhưng làm khách tại Villa Park của đội chủ nhà Aston Villa lại là kịch bản rất khác.

   

Bất chấp những tranh cãi ngoài sân cỏ, Man City vẫn duy trì phong độ ấn tượng. Tuy nhiên, mạch toàn thắng tại Premier League của thầy trò Enzo Maresca đứng trước thử thách lớn khi họ làm khách trên sân Aston Villa, đội bóng đang cải thiện phong độ và thường xuyên gây khó khăn cho đội đầu bảng ở những lần đối đầu gần đây.

Tiền đạo Jackson (áo sẫm) thi đấu tuyệt hay trước Man City

Tiền đạo Jackson (áo sẫm) thi đấu tuyệt hay trước Man City

Kịch bản ấy sớm lặp lại. Phút thứ 6, John McGinn chọc khe tinh tế để Nicolas Jackson băng vào vòng cấm, xử lý một đấu một cực kỳ ấn tượng trước khi tung cú sút tuyệt đẹp vào góc cao bên trái khung thành. Nhờ vậy, Aston Villa vươn lên dẫn trước.

Khoảng thời gian sau đó, hai đội chơi ăn miếng trả miếng và tạo ra nhiều cơ hội. Phút 28, Iliman Ndiaye tung cú sút từ ngoài vòng cấm, nhưng bóng dội cột dọc bên trái khung thành Aston Villa. Vận may không mỉm cười, Man City chấp nhận bị dẫn bàn sau hiệp đầu tiên.

Man City dốc toàn lực tấn công sau giờ nghỉ, và sớm có bàn gỡ hòa. Phút 52, Haaland đón quả tạt của Ndiaye, bật cao đánh đầu tung lưới Aston Villa.

Nhưng đội chủ nhà cũng nhanh chóng đưa ra lời đáp trả. Trong ngày thi đấu thăng hoa, Jackson tiếp tục tỏa sáng với cú sút quyết đoán từ tuyến hai ở phút 60, giúp Aston Villa dẫn bàn một lần nữa. 

Còn rất nhiều thời gian cho Man City, nhưng đoàn quân của HLV Maresca hoàn toàn bế tắc trước hệ thống phòng ngự chơi cực kỳ chặt chẽ của đội chủ nhà. Chung cuộc, "Man xanh" bại trận, chính thức đứt chuỗi toàn thắng tại giải Ngoại hạng Anh.

Tỷ số chung cuộc: Aston Villa 2-1 Man City (hiệp 1: 1-0)

Ghi bàn (kiến tạo)

Aston Villa: Jackson 6' (McGinn) - 60' (Mbaye)

Man City: Haaland 52' (Ndiaye)

Đội hình thi đấu

Aston Villa: Suzuki, Cash, Lindelof, Torres, Maatsen, Gomes, Kamara, McGinn, Manzambi, Alysson, Jackson

Man City: Donnarumma, Khusanov, Dias, Guehi, O’Reilly, Enzo Fernandez, Anderson, Ndiaye, Cherki, Doku, Haaland

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Theo Tiến Long ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/ket-qua-bong-da-aston-villa-man-city-jackso...

-24/10/2026 19:29 PM (GMT+7)
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