Video bóng đá Getafe - Real Madrid: Bước ngoặt thẻ đỏ, Mbappe định đoạt (La Liga)

Sự kiện: La liga 2025-26 Vinicius Junior Real Madrid

(Vòng 9 La Liga) Hiệp một giữa Getafe và Real Madrid khép lại mà chưa có bàn thắng nào được ghi.

  

Trận đấu diễn ra đúng như dự đoán, đầy khó khăn và bế tắc cho Real Madrid. Các học trò của HLV Xabi Alonso vẫn chưa thể phá vỡ “bức tường thép” mà HLV Bordalas dựng lên, với lối chơi phòng ngự kín kẽ quen thuộc.

Thống kê hiệp một cho thấy Real Madrid cầm bóng vượt trội, nhưng Getafe đang chơi đúng theo ý đồ của họ. “Kền kền trắng” có tạo ra vài cơ hội, song chưa đủ sắc bén để tạo đột biến. Trong khi đó, Getafe mới chỉ phạm nhiều hơn 3 lỗi so với Real, minh chứng cho một thế trận chặt chẽ, toan tính và không hề dễ chịu cho đoàn quân của HLV Alonso.

Tỷ số chung cuộc: Getafe 0-1 Real Madrid (Hiệp 1: 0-0)

Đội hình xuất phát

Getafe: Soria, Iglesias, Duarte, Djene, Rico, Femenia, Milla, Arambarri, Martin, Sancris, Liso

Real Madrid: Courtois, Valverde, Militao, Alaba, Carreras, Tchouameni, Camavinga, Bellingham, Mastantuono, Rodrygo, Mbappe

Thống kê trận đấu

Video bóng đá Getafe - Real Madrid: Bước ngoặt thẻ đỏ, Mbappe định đoạt (La Liga) - 1 Getafe Real Madrid Video bóng đá Getafe - Real Madrid: Bước ngoặt thẻ đỏ, Mbappe định đoạt (La Liga) - 2

Sút khung thành
7 (1)
23 (10)
Thời gian kiểm soát bóng
24%
76%
Phạm lỗi
27
11
Thẻ vàng
2
1
Thẻ đỏ
2
0
Việt vị
2
3
Phạt góc
1
4
Cứu thua
9
1

Chấm điểm cầu thủ

Getafe Video bóng đá Getafe - Real Madrid: Bước ngoặt thẻ đỏ, Mbappe định đoạt (La Liga) - 3 vs Video bóng đá Getafe - Real Madrid: Bước ngoặt thẻ đỏ, Mbappe định đoạt (La Liga) - 4 Real Madrid

Điểm

Soria 7.5

Iglesias 7.1

Thẻ vàng Duarte 6.2

Djene 6.8

Rico 6.5

Thẻ vàng Femenia 7.4

Milla 6.7

Arambarri 5.5

Martin 5.5

2 thẻ vàng Sancris 4.7

Liso 6.1

Điểm

7.7Courtois

7.5Valverde

7.7Militao

6.6Alaba

7.3Carreras

7.9Tchouameni Thẻ vàng

8.0Camavinga

8.2Bellingham

6.4Mastantuono

8.0Rodrygo

8.4Mbappe Ghi bàn

Thay người

thẻ đỏNyom

Kamara

Da Costa

Thay người

6.7Asencio

6.8Vinicius

7.5Guler Kiến tạo

Diaz

Gonzalo Garcia

Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

8

Real Madrid - Barcelona 26.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Real Madrid
Barcelona
Gửi dự đoán
Trước 22:15 ngày 26/10
Thể lệ

Theo Sỹ Ánh

