Video bóng đá Getafe - Real Madrid: Bước ngoặt thẻ đỏ, Mbappe định đoạt (La Liga)
(Vòng 9 La Liga) Hiệp một giữa Getafe và Real Madrid khép lại mà chưa có bàn thắng nào được ghi.
Trận đấu diễn ra đúng như dự đoán, đầy khó khăn và bế tắc cho Real Madrid. Các học trò của HLV Xabi Alonso vẫn chưa thể phá vỡ “bức tường thép” mà HLV Bordalas dựng lên, với lối chơi phòng ngự kín kẽ quen thuộc.
Thống kê hiệp một cho thấy Real Madrid cầm bóng vượt trội, nhưng Getafe đang chơi đúng theo ý đồ của họ. “Kền kền trắng” có tạo ra vài cơ hội, song chưa đủ sắc bén để tạo đột biến. Trong khi đó, Getafe mới chỉ phạm nhiều hơn 3 lỗi so với Real, minh chứng cho một thế trận chặt chẽ, toan tính và không hề dễ chịu cho đoàn quân của HLV Alonso.
Tỷ số chung cuộc: Getafe 0-1 Real Madrid (Hiệp 1: 0-0)
Đội hình xuất phát
Getafe: Soria, Iglesias, Duarte, Djene, Rico, Femenia, Milla, Arambarri, Martin, Sancris, Liso
Real Madrid: Courtois, Valverde, Militao, Alaba, Carreras, Tchouameni, Camavinga, Bellingham, Mastantuono, Rodrygo, Mbappe
Thống kê trận đấu
Chấm điểm cầu thủ
Điểm
Soria 7.5
Iglesias 7.1
Duarte 6.2
Djene 6.8
Rico 6.5
Femenia 7.4
Milla 6.7
Arambarri 5.5
Martin 5.5
Sancris 4.7
Liso 6.1
Điểm
7.7Courtois
7.5Valverde
7.7Militao
6.6Alaba
7.3Carreras
7.9Tchouameni
8.0Camavinga
8.2Bellingham
6.4Mastantuono
8.0Rodrygo
8.4Mbappe
Thay người
Nyom
Kamara
Da Costa
Thay người
6.7Asencio
6.8Vinicius
7.5Guler
Diaz
Gonzalo Garcia
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-20/10/2025 03:00 AM (GMT+7)