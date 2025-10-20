Video bóng đá Getafe - Real Madrid: Bước ngoặt thẻ đỏ, Mbappe định đoạt (La Liga)

Trận đấu diễn ra đúng như dự đoán, đầy khó khăn và bế tắc cho Real Madrid. Các học trò của HLV Xabi Alonso vẫn chưa thể phá vỡ “bức tường thép” mà HLV Bordalas dựng lên, với lối chơi phòng ngự kín kẽ quen thuộc.

Thống kê hiệp một cho thấy Real Madrid cầm bóng vượt trội, nhưng Getafe đang chơi đúng theo ý đồ của họ. “Kền kền trắng” có tạo ra vài cơ hội, song chưa đủ sắc bén để tạo đột biến. Trong khi đó, Getafe mới chỉ phạm nhiều hơn 3 lỗi so với Real, minh chứng cho một thế trận chặt chẽ, toan tính và không hề dễ chịu cho đoàn quân của HLV Alonso.

Tỷ số chung cuộc: Getafe 0-1 Real Madrid (Hiệp 1: 0-0)

Đội hình xuất phát

Getafe: Soria, Iglesias, Duarte, Djene, Rico, Femenia, Milla, Arambarri, Martin, Sancris, Liso

Real Madrid: Courtois, Valverde, Militao, Alaba, Carreras, Tchouameni, Camavinga, Bellingham, Mastantuono, Rodrygo, Mbappe

Thống kê trận đấu

Getafe Real Madrid Sút khung thành 7 (1) 23 (10) Thời gian kiểm soát bóng 24% 76% Phạm lỗi 27 11 Thẻ vàng 2 1 Thẻ đỏ 2 0 Việt vị 2 3 Phạt góc 1 4 Cứu thua 9 1

Chấm điểm cầu thủ