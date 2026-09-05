Kết quả bóng đá Athletic Blbao - Atletico Madrid: Bùng nổ đầu hiệp 2 nhờ cặp anh em (La Liga)

Julian Alvarez được đăng ký thi đấu cho Atletico nhưng hàng công được chọn là bộ đôi Lee Kang In - Baena, và Lee Kang In đã suýt ghi bàn chỉ sau 3 phút nhưng sút chạm cột dọc. Atletico tiếp tục lấn lướt trong khi đội chủ nhà chủ yếu dựa vào nỗ lực của Sancet, nhưng thế trận trở nên trầm hơn sau khi hiệp 1 càng trôi về cuối.

Atletico một lần nữa suýt vượt lên dẫn bàn ở phút bù giờ hiệp 1, nhưng Barrios sút bóng chạm khung gỗ rồi dội vào lưng Unai Simon bật ra. Nhưng khi hiệp 2 bắt đầu mọi chuyện đã lộn ngược một cách choáng váng, các khán giả chưa trở về ghế ngồi ấm chỗ thì Nico Williams đã chọc thủng lưới Atletico từ một cú đánh đầu, xuất phát từ quả tạt vào như dứt điểm của anh trai Inaki.

Nico Williams ghi bàn thắng mở đầu cho sự tan vỡ của Atletico

Ngay 1 phút sau bàn thứ 2 đã đến, lại là hai anh em nhà Williams góp công khi Nico cướp bóng, Inaki chuyền cho Navarro vượt qua Grimaldo trước khi dứt điểm vào góc xa. Ăn 2 đòn chỉ trong 2 phút, Atletico mất một lúc lâu để định thần và Alvarez được tung vào sân sau gần 1 giờ thi đấu, anh có cơ hội đầu tiên cho Atletico trong hiệp 2 nhưng Simon đổ người cản phá.

Atletico vẫn rất bế tắc và cuối trận Bilbao bồi thêm bàn nữa, Inaki đưa Gerenabarrena thoát xuống căng vào và cú phá bóng của Cardoso vô tình tạo thành cơ hội cho Sancet sút nối ấn định đại thắng 3-0. Đây là trận thắng thứ 2 từ đầu mùa cho Bilbao và họ đang đứng ngay sát Atletico với chỉ 1 điểm ít hơn.

Tỷ số trận đấu: Athletic Bilbao 3-0 Atletico Madrid.

Ghi bàn (kiến tạo): Nico Williams 46' (Inaki), Navarro 47' (Inaki), Sancet 89'

Đội hình xuất phát:

Athletic Bilbao: Unai Simón; Areso, Yeray, Laporte, Yuri; Galarreta, Gerenabarrena; Navarro, Sancet, Nico Williams; Iñaki Williams.

Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Hancko, Pubill, Grimaldo; Lookman, Hjulmand, Barrios, Giuliano; Lee Kang-In, Baena.