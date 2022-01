Vì sao Úc xác định gặp tuyển Việt Nam là trận đấu lịch sử?

Theo giới bóng đá Úc, trận tiếp Việt Nam (VN) ngày 27-1 không chỉ đơn thuần là một trận để đội Úc cải thiện thứ hạng tại vòng loại cuối World Cup 2022 bảng B mà còn mang ý nghĩa rất quan trọng dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập đội tuyển Úc (1911-2022).

Lượt về tiếp đội tuyển Việt Nam sẽ được xem là trận lịch sử của đội tuyển Úc. Ảnh: HOÀNG HẢI THỊNH

Chính vì sự kiện kỷ niệm 100 tuổi của đội tuyển mà bóng đá Úc đặt mục tiêu góp mặt tại vòng chung kết World Cup 2022 mà không muốn đi play off bằng thứ hạng ba bảng B. Giới chuyên môn Úc tính toán rằng nếu đi play off thì rất phiêu lưu và có khả năng không đến được World Cup Qatar do phải đá play off với đội thứ ba bảng A và nếu thắng sẽ đá tiếp play off với châu lục khác.

Chính vì cách tính đấy mà Úc luôn nhắm đến suất nhì bảng B (trực tiếp đến World Cup Qatar) mà họ mới tạm mất vị trí nhì vào tay đội tuyển Nhật Bản.

Kỷ niệm 100 năm thành lập đội tuyển gắn với mục tiêu dự vòng chung kết World Cup cũng chính là áp lực lớn đè nén lên thầy trò HLV Graham Arnold. Đó cũng là lý do ngoài việc theo dõi thầy trò HLV Park Hang-seo ở vòng loại cuối World Cup 2022, HLV Arnold còn theo dõi cả sáu trận của đội tuyển VN tại AFF Cup vừa qua ở Singapore nhằm có tư liệu tốt nhất để lên kế hoạch tiếp đội tuyển VN ở lượt về.

Với đội tuyển Úc, chỉ cần để thầy trò HLV Park Hang-seo có điểm khi làm khách tại Úc thì xem như kế hoạch và mục tiêu kỷ niệm 100 năm ngày thành lập đội tuyển Úc gãy đổ. Người Úc ghép trận họ gặp VN là trận đấu lịch sử vì lẽ đó.

