Bình yên giữa tâm bão bất ổn Trung Đông

Trong những tháng cuối năm 2026, bức tranh an ninh tại bán đảo Ả Rập và khu vực lân cận bị phủ bóng đen bởi xung đột vũ trang leo thang. Các đợt tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái liên tục được thực hiện nhắm vào hạ tầng dân sự cùng các sân bay trọng yếu tại Saudi Arabia. Sự bất ổn này khiến VCK Asian Cup bị hoãn, nhiều quốc gia phương Tây phải phát đi cảnh báo an ninh khẩn cấp cho công dân nước mình.

Thế nhưng, Qatar lại duy trì được sự ổn định nội địa đáng kinh ngạc. Theo tờ Al Jazeera, nhờ hệ thống phòng thủ hiện đại bậc nhất cùng chính sách ngoại giao trung lập khéo léo, Doha đang đứng ngoài mọi biến động. Họ chưa từng phải hứng chịu bất kỳ cuộc tấn công trực tiếp nào trong giai đoạn hiện tại. Cuộc sống của người dân bản địa cũng như cộng đồng quốc tế tại thủ đô Qatar vẫn diễn ra nhịp nhàng, trật tự và an toàn.

Điều này đã tạo ra phản ứng trái chiều trước thềm U17 World Cup 2026. Viện dẫn những lo ngại chung về an ninh khu vực và cảnh báo du lịch ở mức độ 3, Liên đoàn bóng đá Mỹ đã quyết định rút đội tuyển U17 của mình khỏi giải đấu tại Doha. Tuy nhiên, động thái đơn phương này không làm lung lay niềm tin của cộng đồng thể thao quốc tế. U17 Việt Nam cùng các đội tuyển U17 quốc gia khác vẫn an tâm tranh tài.

FIFA lập tức khẳng định các đánh giá an ninh của họ dành cho Qatar hoàn toàn không thay đổi, đồng thời nhanh chóng trao suất tham dự thay thế cho U17 Cộng hòa Dominica để bảo đảm giải đấu diễn ra trọn vẹn với đủ 48 đội tuyển.

Trong chuyến thị sát trực tiếp các sân vận động chuẩn bị cho giải đấu, chủ tịch Gianni Infantino đã gửi đi thông điệp trấn an dư luận: “Doha là một thành phố an toàn, tất cả đội bóng lẫn người hâm mộ trên toàn cầu đều được chào đón nồng nhiệt, và FIFA đặt trọn niềm tin vào khả năng bảo đảm những điều kiện tổ chức hoàn hảo nhất của nước chủ nhà Qatar”.

Chủ tịch Infantino trong chuyến thị sát ở Doha

Điểm đến an toàn qua chuỗi siêu sự kiện quốc tế

Niềm tin mà FIFA dành cho Qatar được chứng minh bằng thực tiễn sinh động khi quốc gia này liên tục vận hành trơn tru hàng loạt giải đấu quốc tế quy mô lớn xuyên suốt những tháng cuối năm 2026. Việc FIFA xác nhận tiếp tục để Qatar đăng cai 5 VCK U17 World Cup giai đoạn 2025-2029 là minh chứng rõ nét nhất. Đó là sự thừa nhận về cơ sở vật chất đẳng cấp, kinh nghiệm dày dạn sau kỳ World Cup 2022 lịch sử và năng lực kiểm soát an ninh không tì vết của quốc gia vùng Vịnh.

Ngay trong nửa đầu tháng 11 vừa qua, khi căng thẳng Trung Đông ở mức cao thì khu Liên hợp bắn súng Lusail vẫn tổ chức thành công rực rỡ Giải vô địch bắn súng thế giới (từ ngày 1 đến ngày 14/11). Sự kiện thuộc hệ thống thi đấu chính thức của Liên đoàn bắn súng Quốc tế này đã quy tụ tới 1.041 vận động viên nam và nữ đến từ 91 quốc gia và vùng lãnh thổ tranh tài an toàn tuyệt đối, biến Doha thành tâm điểm của thể thao thế giới.

Tiếp nối thành công đó, từ ngày 27 đến ngày 29/11, đường đua quốc tế Losail sẽ rực lửa với chặng đua Công thức 1 danh giá Qatar Grand Prix, bên cạnh Giải vô địch thế giới dành cho các tay đua trẻ. Việc đăng cai một sự kiện tốc độ đòi hỏi tiêu chuẩn khắt khe về kỹ thuật, hậu cần và bảo vệ an ninh như Formula 1 cho thấy mọi hoạt động hàng không, lưu trú và tổ chức sự kiện ngoài trời quy mô hàng trăm nghìn khán giả tại Qatar đều đang vận hành ở trạng thái trọn vẹn.

Các sân bóng đăng cai VCK U17 thế giới đang sẵn sàng

Song song với các giải vô địch thế giới, Doha còn trở thành "ngôi nhà chung" an toàn cho bóng đá cấp độ đội tuyển quốc gia trong kỳ nghỉ FIFA Days tháng 11. Ngay tại hai sân vận động Abdullah bin Khalifa và Jassim bin Hamad, Qatar đã đăng cai loạt trận giao hữu quốc tế giữa chủ nhà Qatar gặp Australia, Saudi Arabia đối đầu Hàn Quốc, và tiếp tục là các cuộc chạm trán giữa Qatar với Hàn Quốc cũng như Saudi Arabia gặp Uzbekistan.

Trong bối cảnh nhiều quốc gia láng giềng gặp khó khăn trong việc tổ chức thi đấu quốc tế, việc hàng loạt đội tuyển hàng đầu châu Á lựa chọn Doha làm điểm tập kết và cọ xát chính là lá phiếu tín nhiệm thực tế nhất dành cho môi trường an ninh tại đây.

Chưa dừng lại ở đó, sang tháng 12 tới, Qatar sẽ tiếp tục khẳng định vị thế thủ phủ thể thao toàn cầu khi đăng cai 3 trận đấu quyết định của Cúp Liên lục địa FIFA. Đó là 2 trận bán kết và trận chung kết.

Từ bắn súng, đua xe Công thức 1, các trận giao hữu đội tuyển quốc gia cho đến U17 World Cup 2026 và Cúp Liên lục địa FIFA, chuỗi sự kiện dày đặc nối tiếp nhau không ngừng nghỉ đã chứng minh cho sự an toàn của Qatar. Bất chấp biến động phức tạp ở Trung Đông, Qatar vẫn vững vàng khẳng định vị thế là điểm đến an toàn, tin cậy và chuyên nghiệp bậc nhất khu vực và họ sẽ chứng minh điều đó bằng VCK U17 World Cup, sự kiện khởi tranh vào ngày mai 19/11.

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