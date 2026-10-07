Lịch thi đấu giải vô địch các CLB Đông Nam Á 2026/27 (Cúp C1 Đông Nam Á) mới nhất

Lịch thi đấu Cúp C1 Đông Nam Á - Vô địch các CLB Đông Nam Á 2026/27

Ngày Cặp đấu Bảng Trực tiếp 07/10 19:00 Buriram United (Thái Lan) Borneo (Indonesia) A FPT Play 07/10 19:00 Ratchaburi (Thái Lan) Công An TP Hồ Chí Minh (Việt Nam) A FPT Play 07/10 20:00 Kuching City (Malaysia) Tampines Rovers (Singapore) A FPT Play 08/10 18:30 Lion City Sailors (Singapore) Công An Hà Nội (Việt Nam) B FPT Play 08/10 19:00 Johor Darul Ta'zim (Malaysia) Svay Rieng (Campuchia) B FPT Play 08/10 19:00 Port (Thái Lan) Persib (Indonesia) B FPT Play 18/11 18:30 Tampines Rovers (Singapore) Ratchaburi (Thái Lan) A FPT Play 18/11 19:00 Borneo (Indonesia) Manila Digger (Philippines) A FPT Play 18/11 19:30 Công An TP Hồ Chí Minh (Việt Nam) Buriram United (Thái Lan) A FPT Play 19/11 19:00 Persib (Indonesia) Shan United (Myanmar) B FPT Play 19/11 19:00 Svay Rieng (Campuchia) Port (Thái Lan) B FPT Play 19/11 19:30 Công An Hà Nội (Việt Nam) Johor Darul Ta'zim (Malaysia) B FPT Play 09/12 18:30 Tampines Rovers (Singapore) Công An TP Hồ Chí Minh (Việt Nam) A FPT Play 09/12 19:00 Ratchaburi (Thái Lan) Manila Digger (Philippines) A FPT Play 09/12 20:00 Kuching City (Malaysia) Borneo (Indonesia) A FPT Play 10/12 18:30 Lion City Sailors (Singapore) Persib (Indonesia) B FPT Play 10/12 19:00 Johor Darul Ta'zim (Malaysia) Shan United (Myanmar) B FPT Play 10/12 19:30 Công An Hà Nội (Việt Nam) Svay Rieng (Campuchia) B FPT Play 16/12 18:00 Manila Digger (Philippines) Buriram United (Thái Lan) A FPT Play 16/12 19:00 Borneo (Indonesia) Ratchaburi (Thái Lan) A FPT Play 16/12 19:30 Công An TP Hồ Chí Minh (Việt Nam) Kuching City (Malaysia) A FPT Play 17/12 18:30 Shan United (Myanmar) Port (Thái Lan) B FPT Play 17/12 19:00 Persib (Indonesia) Johor Darul Ta'zim (Malaysia) B FPT Play 17/12 19:00 Svay Rieng (Campuchia) Lion City Sailors (Singapore) B FPT Play 24/02 Kuching City (Malaysia) Buriram United (Thái Lan) A FPT Play 25/02 Lion City Sailors (Singapore) Port (Thái Lan) B FPT Play 25/02 Svay Rieng (Campuchia) Persib (Indonesia) B FPT Play 25/02 Công An Hà Nội (Việt Nam) Shan United (Myanmar) B FPT Play 03/03 Manila Digger (Philippines) Kuching City (Malaysia) A FPT Play 03/03 Borneo (Indonesia) Tampines Rovers (Singapore) A FPT Play 03/03 Buriram United (Thái Lan) Ratchaburi (Thái Lan) A FPT Play 04/03 Shan United (Myanmar) Lion City Sailors (Singapore) B FPT Play 04/03 Persib (Indonesia) Công An Hà Nội (Việt Nam) B FPT Play 04/03 Port (Thái Lan) Johor Darul Ta'zim (Malaysia) B FPT Play 31/03 Manila Digger (Philippines) Công An TP Hồ Chí Minh (Việt Nam) A FPT Play 31/03 Buriram United (Thái Lan) Tampines Rovers (Singapore) A FPT Play 31/03 Ratchaburi (Thái Lan) Kuching City (Malaysia) A FPT Play 01/04 Shan United (Myanmar) Svay Rieng (Campuchia) B FPT Play 01/04 Johor Darul Ta'zim (Malaysia) Lion City Sailors (Singapore) B FPT Play 01/04 Port (Thái Lan) Công An Hà Nội (Việt Nam) B FPT Play

Vòng knock-out: Tứ kết diễn ra ngày 19-20/05/2027, các đội thi đấu lượt đi và lượt về. Bán kết diễn ra lượt đi ngày 27/05/2027 và lượt về ngày 03/06/2027. Chung kết diễn ra lượt đi ngày 17/06/2027 và lượt về ngày 30/06/2027. Đối thủ ở từng vòng sẽ được xác định sau khi vòng bảng và các vòng đấu trước kết thúc.

* Lưu ý, lịch sẽ có những thay đổi, chúng tôi cập nhật sớm nhất...

Cúp C1 Đông Nam Á 2026/27 chính thức bước vào vòng đấu chính từ ngày 7/10/2026 và kéo dài đến ngày 30/6/2027. Việt Nam có hai đại diện góp mặt là Công An Hà Nội và Công An TP Hồ Chí Minh.

Công An Hà Nội nằm ở bảng B cùng Port, Johor Darul Ta'zim, Lion City Sailors, Persib, Preah Khan Reach Svay Rieng và Shan United. Nhà đương kim vô địch V.League 1 bắt đầu hành trình bằng cuộc tiếp đón Lion City Sailors ngày 8/10, trước khi lần lượt gặp Johor Darul Ta'zim, Svay Rieng, Shan United, Persib và Port.

Trong khi đó, Công An TP Hồ Chí Minh thi đấu tại bảng A với Buriram United, Ratchaburi, Kuching City, Tampines Rovers, Borneo và Manila Digger. Đại diện TP Hồ Chí Minh ra quân ngày 7/10 trên sân Ratchaburi.

Vòng bảng diễn ra theo thể thức vòng tròn một lượt, với bảy lượt trận kéo dài từ tháng 10/2026 đến đầu tháng 4/2027. Các đội giành quyền đi tiếp sẽ bước vào tứ kết ngày 19–20/5/2027, sau đó là bán kết và chung kết.