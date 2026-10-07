Lịch thi đấu giải vô địch các CLB Đông Nam Á 2026/27 (Cúp C1 Đông Nam Á) mới nhất
Mùa giải 2026/27, Công An Hà Nội và Công An TP Hồ Chí Minh cùng góp mặt tại Cúp C1 Đông Nam Á, hướng đến hành trình chinh phục sân chơi khu vực với lịch đấu kéo dài đến tháng 4/2027.
Lịch thi đấu Cúp C1 Đông Nam Á - Vô địch các CLB Đông Nam Á 2026/27
|
Ngày
|
Cặp đấu
|
Bảng
|
Trực tiếp
|
07/10
19:00
|
Buriram United (Thái Lan)
|
Borneo (Indonesia)
|
A
|
FPT Play
|
07/10
19:00
|
Ratchaburi (Thái Lan)
|
Công An TP Hồ Chí Minh (Việt Nam)
|
A
|
FPT Play
|
07/10
20:00
|
Kuching City (Malaysia)
|
Tampines Rovers (Singapore)
|
A
|
FPT Play
|
08/10
18:30
|
Lion City Sailors (Singapore)
|
Công An Hà Nội (Việt Nam)
|
B
|
FPT Play
|
08/10
19:00
|
Johor Darul Ta'zim (Malaysia)
|
Svay Rieng (Campuchia)
|
B
|
FPT Play
|
08/10
19:00
|
Port (Thái Lan)
|
Persib (Indonesia)
|
B
|
FPT Play
|
18/11
18:30
|
Tampines Rovers (Singapore)
|
Ratchaburi (Thái Lan)
|
A
|
FPT Play
|
18/11
19:00
|
Borneo (Indonesia)
|
Manila Digger (Philippines)
|
A
|
FPT Play
|
18/11
19:30
|
Công An TP Hồ Chí Minh (Việt Nam)
|
Buriram United (Thái Lan)
|
A
|
FPT Play
|
19/11
19:00
|
Persib (Indonesia)
|
Shan United (Myanmar)
|
B
|
FPT Play
|
19/11
19:00
|
Svay Rieng (Campuchia)
|
Port (Thái Lan)
|
B
|
FPT Play
|
19/11
19:30
|
Công An Hà Nội (Việt Nam)
|
Johor Darul Ta'zim (Malaysia)
|
B
|
FPT Play
|
09/12
18:30
|
Tampines Rovers (Singapore)
|
Công An TP Hồ Chí Minh (Việt Nam)
|
A
|
FPT Play
|
09/12
19:00
|
Ratchaburi (Thái Lan)
|
Manila Digger (Philippines)
|
A
|
FPT Play
|
09/12
20:00
|
Kuching City (Malaysia)
|
Borneo (Indonesia)
|
A
|
FPT Play
|
10/12
18:30
|
Lion City Sailors (Singapore)
|
Persib (Indonesia)
|
B
|
FPT Play
|
10/12
19:00
|
Johor Darul Ta'zim (Malaysia)
|
Shan United (Myanmar)
|
B
|
FPT Play
|
10/12
19:30
|
Công An Hà Nội (Việt Nam)
|
Svay Rieng (Campuchia)
|
B
|
FPT Play
|
16/12
18:00
|
Manila Digger (Philippines)
|
Buriram United (Thái Lan)
|
A
|
FPT Play
|
16/12
19:00
|
Borneo (Indonesia)
|
Ratchaburi (Thái Lan)
|
A
|
FPT Play
|
16/12
19:30
|
Công An TP Hồ Chí Minh (Việt Nam)
|
Kuching City (Malaysia)
|
A
|
FPT Play
|
17/12
18:30
|
Shan United (Myanmar)
|
Port (Thái Lan)
|
B
|
FPT Play
|
17/12
19:00
|
Persib (Indonesia)
|
Johor Darul Ta'zim (Malaysia)
|
B
|
FPT Play
|
17/12
19:00
|
Svay Rieng (Campuchia)
|
Lion City Sailors (Singapore)
|
B
|
FPT Play
|
24/02
|
Kuching City (Malaysia)
|
Buriram United (Thái Lan)
|
A
|
FPT Play
|
25/02
|
Lion City Sailors (Singapore)
|
Port (Thái Lan)
|
B
|
FPT Play
|
25/02
|
Svay Rieng (Campuchia)
|
Persib (Indonesia)
|
B
|
FPT Play
|
25/02
|
Công An Hà Nội (Việt Nam)
|
Shan United (Myanmar)
|
B
|
FPT Play
|
03/03
|
Manila Digger (Philippines)
|
Kuching City (Malaysia)
|
A
|
FPT Play
|
03/03
|
Borneo (Indonesia)
|
Tampines Rovers (Singapore)
|
A
|
FPT Play
|
03/03
|
Buriram United (Thái Lan)
|
Ratchaburi (Thái Lan)
|
A
|
FPT Play
|
04/03
|
Shan United (Myanmar)
|
Lion City Sailors (Singapore)
|
B
|
FPT Play
|
04/03
|
Persib (Indonesia)
|
Công An Hà Nội (Việt Nam)
|
B
|
FPT Play
|
04/03
|
Port (Thái Lan)
|
Johor Darul Ta'zim (Malaysia)
|
B
|
FPT Play
|
31/03
|
Manila Digger (Philippines)
|
Công An TP Hồ Chí Minh (Việt Nam)
|
A
|
FPT Play
|
31/03
|
Buriram United (Thái Lan)
|
Tampines Rovers (Singapore)
|
A
|
FPT Play
|
31/03
|
Ratchaburi (Thái Lan)
|
Kuching City (Malaysia)
|
A
|
FPT Play
|
01/04
|
Shan United (Myanmar)
|
Svay Rieng (Campuchia)
|
B
|
FPT Play
|
01/04
|
Johor Darul Ta'zim (Malaysia)
|
Lion City Sailors (Singapore)
|
B
|
FPT Play
|
01/04
|
Port (Thái Lan)
|
Công An Hà Nội (Việt Nam)
|
B
|
FPT Play
Vòng knock-out: Tứ kết diễn ra ngày 19-20/05/2027, các đội thi đấu lượt đi và lượt về. Bán kết diễn ra lượt đi ngày 27/05/2027 và lượt về ngày 03/06/2027. Chung kết diễn ra lượt đi ngày 17/06/2027 và lượt về ngày 30/06/2027. Đối thủ ở từng vòng sẽ được xác định sau khi vòng bảng và các vòng đấu trước kết thúc.
* Lưu ý, lịch sẽ có những thay đổi, chúng tôi cập nhật sớm nhất...
Cúp C1 Đông Nam Á 2026/27 chính thức bước vào vòng đấu chính từ ngày 7/10/2026 và kéo dài đến ngày 30/6/2027. Việt Nam có hai đại diện góp mặt là Công An Hà Nội và Công An TP Hồ Chí Minh.
Công An Hà Nội nằm ở bảng B cùng Port, Johor Darul Ta'zim, Lion City Sailors, Persib, Preah Khan Reach Svay Rieng và Shan United. Nhà đương kim vô địch V.League 1 bắt đầu hành trình bằng cuộc tiếp đón Lion City Sailors ngày 8/10, trước khi lần lượt gặp Johor Darul Ta'zim, Svay Rieng, Shan United, Persib và Port.
Trong khi đó, Công An TP Hồ Chí Minh thi đấu tại bảng A với Buriram United, Ratchaburi, Kuching City, Tampines Rovers, Borneo và Manila Digger. Đại diện TP Hồ Chí Minh ra quân ngày 7/10 trên sân Ratchaburi.
Vòng bảng diễn ra theo thể thức vòng tròn một lượt, với bảy lượt trận kéo dài từ tháng 10/2026 đến đầu tháng 4/2027. Các đội giành quyền đi tiếp sẽ bước vào tứ kết ngày 19–20/5/2027, sau đó là bán kết và chung kết.
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-07/10/2026 14:00 PM (GMT+7)