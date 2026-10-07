Kết quả thi đấu giải vô địch các CLB Đông Nam Á 2026/27 (Cúp C1 Đông Nam Á) mới nhất

Kết quả thi đấu Cúp C1 Đông Nam Á - Vô địch các CLB Đông Nam Á 2026/27

Ngày Cặp đấu/Kết quả Bảng Trực tiếp 07/10 19:00 Buriram United (Thái Lan) Borneo (Indonesia) A FPT Play 07/10 19:00 Ratchaburi (Thái Lan) Công An TP Hồ Chí Minh (Việt Nam) A FPT Play 07/10 20:00 Kuching City (Malaysia) Tampines Rovers (Singapore) A FPT Play 08/10 18:30 Lion City Sailors (Singapore) Công An Hà Nội (Việt Nam) B FPT Play 08/10 19:00 Johor Darul Ta'zim (Malaysia) Svay Rieng (Campuchia) B FPT Play 08/10 19:00 Port (Thái Lan) Persib (Indonesia) B FPT Play 18/11 18:30 Tampines Rovers (Singapore) Ratchaburi (Thái Lan) A FPT Play 18/11 19:00 Borneo (Indonesia) Manila Digger (Philippines) A FPT Play 18/11 19:30 Công An TP Hồ Chí Minh (Việt Nam) Buriram United (Thái Lan) A FPT Play 19/11 19:00 Persib (Indonesia) Shan United (Myanmar) B FPT Play 19/11 19:00 Svay Rieng (Campuchia) Port (Thái Lan) B FPT Play 19/11 19:30 Công An Hà Nội (Việt Nam) Johor Darul Ta'zim (Malaysia) B FPT Play 09/12 18:30 Tampines Rovers (Singapore) Công An TP Hồ Chí Minh (Việt Nam) A FPT Play 09/12 19:00 Ratchaburi (Thái Lan) Manila Digger (Philippines) A FPT Play 09/12 20:00 Kuching City (Malaysia) Borneo (Indonesia) A FPT Play 10/12 18:30 Lion City Sailors (Singapore) Persib (Indonesia) B FPT Play 10/12 19:00 Johor Darul Ta'zim (Malaysia) Shan United (Myanmar) B FPT Play 10/12 19:30 Công An Hà Nội (Việt Nam) Svay Rieng (Campuchia) B FPT Play 16/12 18:00 Manila Digger (Philippines) Buriram United (Thái Lan) A FPT Play 16/12 19:00 Borneo (Indonesia) Ratchaburi (Thái Lan) A FPT Play 16/12 19:30 Công An TP Hồ Chí Minh (Việt Nam) Kuching City (Malaysia) A FPT Play 17/12 18:30 Shan United (Myanmar) Port (Thái Lan) B FPT Play 17/12 19:00 Persib (Indonesia) Johor Darul Ta'zim (Malaysia) B FPT Play 17/12 19:00 Svay Rieng (Campuchia) Lion City Sailors (Singapore) B FPT Play 24/02 Kuching City (Malaysia) Buriram United (Thái Lan) A FPT Play 25/02 Lion City Sailors (Singapore) Port (Thái Lan) B FPT Play 25/02 Svay Rieng (Campuchia) Persib (Indonesia) B FPT Play 25/02 Công An Hà Nội (Việt Nam) Shan United (Myanmar) B FPT Play 03/03 Manila Digger (Philippines) Kuching City (Malaysia) A FPT Play 03/03 Borneo (Indonesia) Tampines Rovers (Singapore) A FPT Play 03/03 Buriram United (Thái Lan) Ratchaburi (Thái Lan) A FPT Play 04/03 Shan United (Myanmar) Lion City Sailors (Singapore) B FPT Play 04/03 Persib (Indonesia) Công An Hà Nội (Việt Nam) B FPT Play 04/03 Port (Thái Lan) Johor Darul Ta'zim (Malaysia) B FPT Play 31/03 Manila Digger (Philippines) Công An TP Hồ Chí Minh (Việt Nam) A FPT Play 31/03 Buriram United (Thái Lan) Tampines Rovers (Singapore) A FPT Play 31/03 Ratchaburi (Thái Lan) Kuching City (Malaysia) A FPT Play 01/04 Shan United (Myanmar) Svay Rieng (Campuchia) B FPT Play 01/04 Johor Darul Ta'zim (Malaysia) Lion City Sailors (Singapore) B FPT Play 01/04 Port (Thái Lan) Công An Hà Nội (Việt Nam) B FPT Play

Vòng knock-out: Tứ kết diễn ra ngày 19-20/05/2027, các đội thi đấu lượt đi và lượt về. Bán kết diễn ra lượt đi ngày 27/05/2027 và lượt về ngày 03/06/2027. Chung kết diễn ra lượt đi ngày 17/06/2027 và lượt về ngày 30/06/2027. Đối thủ ở từng vòng sẽ được xác định sau khi vòng bảng và các vòng đấu trước kết thúc.

Cúp C1 Đông Nam Á 2026/27 quy tụ 14 đội vào thẳng vòng đấu chính, trong đó Việt Nam có hai đại diện là Công An Hà Nội và Công An TP Hồ Chí Minh. Giải đấu được tổ chức theo thể thức vòng bảng một lượt, sau đó chọn các đội xuất sắc nhất vào vòng knock-out.

Công An Hà Nội góp mặt tại bảng B sau khi giành chức vô địch V.League 1 2025/26. Đội bóng ngành Công an nằm cùng Port, Johor Darul Ta'zim, Lion City Sailors, Persib, Preah Khan Reach Svay Rieng và Shan United. Đây là bảng đấu quy tụ nhiều CLB giàu kinh nghiệm ở bóng đá Đông Nam Á.

Công An TP Hồ Chí Minh giành suất dự giải nhờ chức vô địch Cúp Quốc gia Việt Nam 2025/26. Đội nằm tại bảng A cùng nhà đương kim vô địch Buriram United, Ratchaburi, Kuching City, Tampines Rovers, Borneo và Manila Digger.

Khi giải đấu diễn ra, kết quả từng lượt trận sẽ quyết định trực tiếp cơ hội cạnh tranh vị trí trong nhóm giành vé vào tứ kết. Với hai CLB Việt Nam, những màn đối đầu với các đại diện Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Singapore sẽ là thước đo đáng chú ý.