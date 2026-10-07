Kết quả thi đấu giải vô địch các CLB Đông Nam Á 2026/27 (Cúp C1 Đông Nam Á) mới nhất
Cúp C1 Đông Nam Á 2026/27 mở màn với sự góp mặt của hai đại diện Việt Nam là Công An Hà Nội và Công An TP Hồ Chí Minh, tạo thêm điểm nhấn cho sân chơi cấp CLB khu vực.
Kết quả thi đấu Cúp C1 Đông Nam Á - Vô địch các CLB Đông Nam Á 2026/27
|
Ngày
|
Cặp đấu/Kết quả
|
Bảng
|
Trực tiếp
|
07/10
19:00
|
Buriram United (Thái Lan)
|
Borneo (Indonesia)
|
A
|
FPT Play
|
07/10
19:00
|
Ratchaburi (Thái Lan)
|
Công An TP Hồ Chí Minh (Việt Nam)
|
A
|
FPT Play
|
07/10
20:00
|
Kuching City (Malaysia)
|
Tampines Rovers (Singapore)
|
A
|
FPT Play
|
08/10
18:30
|
Lion City Sailors (Singapore)
|
Công An Hà Nội (Việt Nam)
|
B
|
FPT Play
|
08/10
19:00
|
Johor Darul Ta'zim (Malaysia)
|
Svay Rieng (Campuchia)
|
B
|
FPT Play
|
08/10
19:00
|
Port (Thái Lan)
|
Persib (Indonesia)
|
B
|
FPT Play
|
18/11
18:30
|
Tampines Rovers (Singapore)
|
Ratchaburi (Thái Lan)
|
A
|
FPT Play
|
18/11
19:00
|
Borneo (Indonesia)
|
Manila Digger (Philippines)
|
A
|
FPT Play
|
18/11
19:30
|
Công An TP Hồ Chí Minh (Việt Nam)
|
Buriram United (Thái Lan)
|
A
|
FPT Play
|
19/11
19:00
|
Persib (Indonesia)
|
Shan United (Myanmar)
|
B
|
FPT Play
|
19/11
19:00
|
Svay Rieng (Campuchia)
|
Port (Thái Lan)
|
B
|
FPT Play
|
19/11
19:30
|
Công An Hà Nội (Việt Nam)
|
Johor Darul Ta'zim (Malaysia)
|
B
|
FPT Play
|
09/12
18:30
|
Tampines Rovers (Singapore)
|
Công An TP Hồ Chí Minh (Việt Nam)
|
A
|
FPT Play
|
09/12
19:00
|
Ratchaburi (Thái Lan)
|
Manila Digger (Philippines)
|
A
|
FPT Play
|
09/12
20:00
|
Kuching City (Malaysia)
|
Borneo (Indonesia)
|
A
|
FPT Play
|
10/12
18:30
|
Lion City Sailors (Singapore)
|
Persib (Indonesia)
|
B
|
FPT Play
|
10/12
19:00
|
Johor Darul Ta'zim (Malaysia)
|
Shan United (Myanmar)
|
B
|
FPT Play
|
10/12
19:30
|
Công An Hà Nội (Việt Nam)
|
Svay Rieng (Campuchia)
|
B
|
FPT Play
|
16/12
18:00
|
Manila Digger (Philippines)
|
Buriram United (Thái Lan)
|
A
|
FPT Play
|
16/12
19:00
|
Borneo (Indonesia)
|
Ratchaburi (Thái Lan)
|
A
|
FPT Play
|
16/12
19:30
|
Công An TP Hồ Chí Minh (Việt Nam)
|
Kuching City (Malaysia)
|
A
|
FPT Play
|
17/12
18:30
|
Shan United (Myanmar)
|
Port (Thái Lan)
|
B
|
FPT Play
|
17/12
19:00
|
Persib (Indonesia)
|
Johor Darul Ta'zim (Malaysia)
|
B
|
FPT Play
|
17/12
19:00
|
Svay Rieng (Campuchia)
|
Lion City Sailors (Singapore)
|
B
|
FPT Play
|
24/02
|
Kuching City (Malaysia)
|
Buriram United (Thái Lan)
|
A
|
FPT Play
|
25/02
|
Lion City Sailors (Singapore)
|
Port (Thái Lan)
|
B
|
FPT Play
|
25/02
|
Svay Rieng (Campuchia)
|
Persib (Indonesia)
|
B
|
FPT Play
|
25/02
|
Công An Hà Nội (Việt Nam)
|
Shan United (Myanmar)
|
B
|
FPT Play
|
03/03
|
Manila Digger (Philippines)
|
Kuching City (Malaysia)
|
A
|
FPT Play
|
03/03
|
Borneo (Indonesia)
|
Tampines Rovers (Singapore)
|
A
|
FPT Play
|
03/03
|
Buriram United (Thái Lan)
|
Ratchaburi (Thái Lan)
|
A
|
FPT Play
|
04/03
|
Shan United (Myanmar)
|
Lion City Sailors (Singapore)
|
B
|
FPT Play
|
04/03
|
Persib (Indonesia)
|
Công An Hà Nội (Việt Nam)
|
B
|
FPT Play
|
04/03
|
Port (Thái Lan)
|
Johor Darul Ta'zim (Malaysia)
|
B
|
FPT Play
|
31/03
|
Manila Digger (Philippines)
|
Công An TP Hồ Chí Minh (Việt Nam)
|
A
|
FPT Play
|
31/03
|
Buriram United (Thái Lan)
|
Tampines Rovers (Singapore)
|
A
|
FPT Play
|
31/03
|
Ratchaburi (Thái Lan)
|
Kuching City (Malaysia)
|
A
|
FPT Play
|
01/04
|
Shan United (Myanmar)
|
Svay Rieng (Campuchia)
|
B
|
FPT Play
|
01/04
|
Johor Darul Ta'zim (Malaysia)
|
Lion City Sailors (Singapore)
|
B
|
FPT Play
|
01/04
|
Port (Thái Lan)
|
Công An Hà Nội (Việt Nam)
|
B
|
FPT Play
Vòng knock-out: Tứ kết diễn ra ngày 19-20/05/2027, các đội thi đấu lượt đi và lượt về. Bán kết diễn ra lượt đi ngày 27/05/2027 và lượt về ngày 03/06/2027. Chung kết diễn ra lượt đi ngày 17/06/2027 và lượt về ngày 30/06/2027. Đối thủ ở từng vòng sẽ được xác định sau khi vòng bảng và các vòng đấu trước kết thúc.
Cúp C1 Đông Nam Á 2026/27 quy tụ 14 đội vào thẳng vòng đấu chính, trong đó Việt Nam có hai đại diện là Công An Hà Nội và Công An TP Hồ Chí Minh. Giải đấu được tổ chức theo thể thức vòng bảng một lượt, sau đó chọn các đội xuất sắc nhất vào vòng knock-out.
Công An Hà Nội góp mặt tại bảng B sau khi giành chức vô địch V.League 1 2025/26. Đội bóng ngành Công an nằm cùng Port, Johor Darul Ta'zim, Lion City Sailors, Persib, Preah Khan Reach Svay Rieng và Shan United. Đây là bảng đấu quy tụ nhiều CLB giàu kinh nghiệm ở bóng đá Đông Nam Á.
Công An TP Hồ Chí Minh giành suất dự giải nhờ chức vô địch Cúp Quốc gia Việt Nam 2025/26. Đội nằm tại bảng A cùng nhà đương kim vô địch Buriram United, Ratchaburi, Kuching City, Tampines Rovers, Borneo và Manila Digger.
Khi giải đấu diễn ra, kết quả từng lượt trận sẽ quyết định trực tiếp cơ hội cạnh tranh vị trí trong nhóm giành vé vào tứ kết. Với hai CLB Việt Nam, những màn đối đầu với các đại diện Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Singapore sẽ là thước đo đáng chú ý.
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-07/10/2026 14:03 PM (GMT+7)