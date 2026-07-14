Sốc: Trọng tài FIFA đột ngột qua đời sau khi bị loại khỏi World Cup 2026

Thông tin được Liên đoàn Bóng đá Hà Lan (KNVB) xác nhận ngày 13/7. KNVB cho biết họ "bàng hoàng và vô cùng đau buồn" trước sự ra đi của Dieperink. Nguyên nhân cái chết hiện chưa được công bố.

Trong thông báo chia buồn, KNVB viết: "Chúng tôi bàng hoàng và vô cùng đau buồn trước sự ra đi của trọng tài Rob Dieperink. Bóng đá Hà Lan mất đi một trọng tài giàu kinh nghiệm quốc tế, đồng thời là một đồng nghiệp tận tụy và được mọi người yêu quý. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, bạn bè và những người thân của ông".

Hồi tháng 4, Dieperink bị Cảnh sát Thủ đô London bắt giữ sau khi xuất hiện cáo buộc tấn công tình dục một nam thiếu niên tại khu vực Croydon. Theo cảnh sát, các điều tra viên đã thu thập lời khai, trích xuất dữ liệu từ camera an ninh và kiểm tra các thiết bị điện tử liên quan.

Tuy nhiên, sau quá trình điều tra, cảnh sát kết luận không có đủ căn cứ để tiếp tục xử lý vụ việc và quyết định khép lại hồ sơ, không thực hiện thêm bất kỳ hành động pháp lý nào. Dù vậy, FIFA vẫn quyết định rút Dieperink khỏi danh sách trọng tài làm nhiệm vụ tại World Cup 2026.

Khi đó, trọng tài người Hà Lan khẳng định mình bị cáo buộc oan và cho biết đã hợp tác đầy đủ với cảnh sát cũng như chủ động báo cáo vụ việc với FIFA, UEFA và KNVB.

"Tôi rất biết ơn sự hỗ trợ từ Liên đoàn Bóng đá Hà Lan. Thật đáng tiếc khi FIFA quyết định không tiếp tục bổ nhiệm tôi làm nhiệm vụ tại World Cup. Đương nhiên, tôi rất thất vọng với quyết định đó", Dieperink chia sẻ với báo De Telegraaf.

Theo truyền thông Hà Lan, vụ việc được cho là xảy ra trước trận đấu giữa Crystal Palace và Fiorentina tại UEFA Conference League hồi tháng 4. Dieperink sang London để làm nhiệm vụ và bị bắt khi đang chuẩn bị trở về cùng các quan chức UEFA.

Dieperink bắt đầu sự nghiệp trọng tài chuyên nghiệp từ năm 2012, điều hành các trận đấu tại Eredivisie từ năm 2017 và từng làm trọng tài VAR tại EURO 2024. Trận đấu cuối cùng ông tham gia là trận giao hữu giữa Go Ahead Eagles và Apollon FC vào cuối tuần trước.