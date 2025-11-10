Văn Lâm - Hoàng Đức ăn mừng như vô địch V-League khi thắng đội Tiến Linh

Tối 9/11, Hoàng Đức và đồng đội ở CLB Ninh Bình có chuyến làm khách trước Công an TP.HCM trong khuôn khổ vòng 11 V-League 2025/26. Dù liên tiếp bị dẫn trước nhưng Hoàng Đức và các cầu thủ Ninh Bình vẫn thể hiện được bản lĩnh của CLB đang dẫn đầu bảng xếp hạng V-League.

Các cầu thủ Ninh Bình có màn ngược dòng ngoạn mục để đánh bại CLB Công an TP.HCM với tỉ số chung cuộc 4-3. Cả hai đội đã cống hiến trận đấu có chất lượng chuyên môn cao cùng 7 bàn thắng.

Thủ thành Patrik Lê Giang đổ gục sau thất bại của đội nhà.

Trong khi các cầu thủ Ninh Bình mở hội trên sân Thống Nhất.

Thủ thành Đặng Văn Lâm chạy lên ăn mừng cùng Hoàng Đức.

Niềm vui của hàng ngàn cổ động viên Ninh Bình có mặt trên sân Thống Nhất.

Các cầu thủ Ninh Bình ăn mừng cùng người hâm mộ. Với 3 điểm giành được trước Công an TP.HCM, Ninh Bình tiếp tục độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng V-League với 27 điểm, hơn đội nhì bảng Công an Hà Nội 7 điểm.

Thủ thành Đặng Văn Lâm có màn ăn mừng vô cùng cảm xúc, cứ như Ninh Bình vừa lên ngôi vô địch V-League. Thủ môn Việt kiều liên tục hét lớn trước ống kính phóng viên và còn đập chai nước xuống sân để ăn mừng.

HLV Albadalejo Castano Gerard đi cảm ơn từng học trò sau trận đấu quả cảm, ngược dòng thắng Công an TP.HCM ngay trên sân khách.

Tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung bị chấn thương được tiền đạo Nguyễn Quốc Việt cõng ra chia vui cùng đồng đội. Ninh Bình FC đang sở hữu chuỗi 35 trận liên tiếp bất bại ở các giải quốc nội.