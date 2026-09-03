V-League 2026/27: Hai vé xuống hạng gọi tên ai?

Tại V-League 2026/27, suất xuống hạng trực tiếp tăng lên 2 đội, không có trận play-off. Với thể thức thi đấu mới, cuộc đua trụ hạng ở mùa giải năm nay được dự báo sẽ rất khốc liệt, và ngay từ thời điểm này một số đội bóng đã được "điểm mặt, chỉ tên" cho tấm vé về hạng Nhất mùa tới.

SLNA dù vừa có nhà tài trợ mới nhưng vẫn không thể giữ chân được các trụ cột quan trọng. Đội chủ sân Vinh nói lời chia tay Michael Olaha, Carlos Fortes, Ngô Văn Lương và Vương Văn Huy.

HLV Văn Sỹ Sơn đánh giá: "Áp lực với chúng tôi rất lớn khi lực lượng còn trẻ và tiềm lực tài chính có hạn. Một số ngoại binh cũng cần thời gian để thích nghi với V-League. Vì vậy, toàn đội phải chuẩn bị kỹ, giúp các cầu thủ mới nhanh chóng hòa nhập và cố gắng chắt chiu điểm số qua từng trận đấu”.

SLNA gặp nhiều khó khăn về lực lượng. Ảnh: VPF

SLNA khởi đầu mùa giải bằng cuộc tiếp đón tân binh Bắc Ninh ở vòng 1 V-League 2026/27, ngày 6/9 trên sân Vinh. Đối thủ của đội bóng xứ Nghệ cũng là một trong những đội có nguy cơ xuống hạng ở mùa giải năm nay.

Sau khi giành vé thăng hạng, đội bóng vùng Kinh Bắc chia tay Huỳnh Tuấn Linh, Trương Văn Thiết và Hà Đức Chinh, chiêu mộ Pierre Lamothe, Lương Hoàng Nam, Lê Tiến Anh, tiền vệ Việt kiều Minh-Kai, Lê Văn Xuân, Vũ Tiến Long, thủ môn Nguyễn Văn Công... Bên cạnh đó, Bắc Ninh cũng đầu tư mạnh vào ngoại binh với ba cầu thủ Brazil, trong đó đáng chú ý có tiền vệ Vitao và tiền đạo Brenner Marlos.

Tuy nhiên, lực lượng của Bắc Ninh không nổi bật, bên cạnh việc thiếu kinh nghiệm, bản lĩnh khi lần đầu thi đấu ở V-League. Nếu không tích lũy được điểm số cần thiết, Hải Huy cùng các đồng đội được dự báo gặp khó trong cuộc đua trụ hạng.

Bắc Ninh lần đầu tham dự V-League.

Một tân binh khác là Đồng Nai cũng đối mặt với mùa giải nhiều khó khăn. Trong lần đầu tham dự V-League, dù đội bóng vùng Đông Nam Bộ có sự đầu tư mạnh về lực lượng, nhưng vẫn phải dựa nhiều vào phong độ của Công Phượng hay tài dẫn dắt của HLV Nguyễn Việt Thắng.

Ngoài những đội bóng trên, Thanh Hóa, HAGL phải tập trung cho từng vòng đấu, đặc biệt là cuộc cạnh tranh suất trụ hạng với các đối thủ chính. Dù có nhiều năm tham dự V-League nhưng những khó khăn về lực lượng, tài chính... khiến Thanh Hóa và HAGL vẫn có nguy cơ về hạng Nhất mùa tới nếu không giữ được sự ổn định.