Bóng đá Việt đón thống kê đặc biệt sau 14 năm

Theo điều lệ các giải bóng đá chuyên nghiệp mùa 2025/26, V-League có 1,5 suất xuống hạng, giải hạng Nhất có 1,5 suất thăng hạng và 1 suất xuống hạng, còn giải hạng Nhì có 3 suất thăng hạng.

Thời điểm này, ban tổ chức đã xác định được 28 CLB giành quyền tham dự mùa giải chuyên nghiệp Việt Nam 2026/27.

CLB Bắc Ninh giành tấm vé thứ 14 dự V-League 2026/27

14 đội giành quyền dự V-League 2026/27, trong đó có 12 đội từng góp mặt mùa 2025/26, bao gồm: Công an Hà Nội (đương kim vô địch), Thể Công Viettel, Ninh Bình, Hà Nội, Công an TP.HCM, Nam Định, Hải Phòng, Hà Tĩnh, SLNA, HAGL, Thanh Hóa, Đà Nẵng.

Hai đội còn lại từ hạng Nhất chuyển lên là Đồng Nai (vô địch hạng Nhất 2025/26) và Bắc Ninh (thắng play-off).

Giải hạng Nhất 2026/27 sẽ có 14 CLB tranh tài, bao gồm 11 đội mùa trước: Becamex TP.HCM (đội V-League xuống hạng), PVF-CAND (đội thua play-off), TP.HCM, Quy Nhơn Utd, Phú Thọ, Trẻ PVF-CAND, Đại Học Văn Hiến, Khánh Hòa, Quảng Ninh, Đồng Tháp, Long An.

Ba đội hạng Nhì thăng hạng gồm Trẻ Hà Nội, Huế và Lâm Đồng.

Giải hạng Nhất trở lại với số lượng 14 CLB, bao gồm 3 tân binh từ giải hạng Nhì

Kể từ khi bóng đá Việt Nam bước lên chuyên nghiệp mùa 2000/2001, V-League thường xuyên duy trì 14 CLB, trong khi giải hạng Nhất đa phần 10-12 đội, có mùa chỉ 7 đội (2017) hay 8 đội (2014, 2015)...

Lần gần nhất giải hạng Nhất có 14 đội là năm 2012.

Vài mùa gần đây, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đặt mục tiêu đưa giải hạng Nhất trở lại với 14 đội, song phải tới mùa giải 2026/27 mới thành hiện thực.

Theo kế hoạch dự kiến, mùa giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2026/27 sẽ bắt đầu bằng trận tranh Siêu cúp quốc gia ngày 30-8. Tiếp đó, V-League khởi tranh từ 4-9, hạng Nhất từ 11-9, và Cúp quốc gia (bao gồm các đội V-League và các đội hạng Nhất đủ điều kiện) lăn bóng vào 6-11.