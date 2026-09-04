CLB Bóng đá Công an nhân dân cần phát triển xứng tầm với tên gọi

Ngày 3/9, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ xuất quân CLB Bóng đá CAND mùa giải 2026/27 và Lễ chuyển giao CLB Bóng đá Trẻ PVF-CAND thành CLB Bóng đá Hưng Yên.

Dự buổi lễ có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao CAND.

Cùng dự có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên; Lê Hải Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch...

Bộ trưởng Lương Tam Quang tặng hoa chúc mừng CLB Bóng đá CAND.

Tại buổi lễ, CLB Bóng đá CAND chính thức ra mắt Ban lãnh đạo, Ban huấn luyện, lực lượng cầu thủ và mẫu áo đấu mùa giải 2026/27. Đội bóng bước vào mùa giải mới với sự chuẩn bị về tổ chức, lực lượng và chuyên môn, đặt mục tiêu giành quyền lên chơi tại V.League mùa giải tới. Trong mùa giải mới, CLB Bóng đá CAND đón một số tân binh đáng chú ý như thủ môn Đình Triệu, Viktor Lê và Minh Vương….

Bên cạnh đó, Ban huấn luyện CLB Bóng đá CAND tiếp tục đặt kỳ vọng vào lực lượng trẻ với những cầu thủ như Lý Đức, Thanh Nhàn và Minh Phúc.

Trong khi đó, CLB Bóng đá Hưng Yên chính thức ra mắt sau khi tiếp nhận chuyển giao từ CLB Bóng đá Trẻ PVF-CAND. Đội bóng kế thừa nền tảng đào tạo trẻ và sẽ thi đấu tại Giải hạng Nhất mùa giải 2026/27.

Đại diện CLB Bóng đá CAND tặng Bộ trưởng Lương Tam Quang áo thi đấu chính thức mùa giải 2026/27

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với phát triển thể thao thành tích cao, nhất là bóng đá. Theo Bộ trưởng, bóng đá là môn thể thao có sức lôi cuốn mạnh mẽ, gắn kết mọi tầng lớp nhân dân, đồng thời là môi trường rèn luyện thể lực, bản lĩnh, ý chí, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Điểm lại thành công của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 vừa qua với sự đóng góp của nhiều cầu thủ mang màu áo lực lượng CAND, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, bóng đá CAND đã có những bước phát triển nhanh chóng, bổ sung nhiều vận động viên chất lượng cao, đóng góp vào thành công chung của đội tuyển quốc gia Việt Nam trên đấu trường khu vực và quốc tế.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại buổi lễ.

Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, những thành tích đó là kết quả của quá trình lao động, khổ luyện kiên trì, sự chuẩn bị bài bản, tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm và khát vọng vươn lên của mỗi cá nhân, toàn đội và các CLB; cùng với sự đóng góp của Ban huấn luyện, sự quan tâm, tạo điều kiện của các cơ quan, đơn vị và sự ủng hộ của nhân dân.

“Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, tôi ghi nhận, đánh giá cao những quyết tâm của CLB Bóng đá CAND và đồng thời mong rằng đây cũng là quyết tâm của CLB Bóng đá Hưng Yên”, Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, việc chuyển giao CLB Bóng đá Trẻ PVF-CAND thành CLB Bóng đá Hưng Yên, đồng thời đổi tên CLB Bóng đá PVF-CAND thành CLB Bóng đá CAND vào tháng 8/2026 và lễ xuất quân hôm nay là những dấu mốc có tính lịch sử. Những dấu mốc này thể hiện kỳ vọng của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trong xây dựng một tập thể giàu bản lĩnh, sức mạnh, thi đấu kỷ luật, chuyên nghiệp, luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách và cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo.

Bộ trưởng Lương Tam Quang tặng hoa đại diện CLB Hưng Yên.

Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ kỳ vọng qua từng trận đấu, từng mùa giải, hình ảnh người chiến sĩ CAND tiếp tục được lan tỏa sâu rộng, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam an toàn, năng động, có ý chí và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị CLB Bóng đá CAND sớm xây dựng chiến lược phát triển xứng tầm với tên gọi mới, xác định cụ thể các mục tiêu ở tầm khu vực và châu lục, tập trung cao độ các giải pháp để hoàn thành. Đồng thời, đội bóng cần phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND, xây dựng theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và phát triển bền vững. CLB cần tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh tại các giải đấu chuyên nghiệp trong nước, từng bước vươn tầm quốc tế, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của bóng đá Việt Nam.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu xây dựng văn hóa thi đấu trung thực, cao thượng, đẹp mắt, kiên quyết nói không với tiêu cực, giữ vững tinh thần thể thao cao đẹp và tôn trọng đối thủ cũng như khán giả. “Mỗi cầu thủ của câu lạc bộ không chỉ là vận động viên xuất sắc trên sân cỏ, mà phải là một đại sứ lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng CAND, đại diện cho tinh thần thượng tôn pháp luật, ý thức trách nhiệm với cộng đồng, sự tự tin, lòng tự hào, tự tôn dân tộc”, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

CLB CAND ra mắt mẫu áo đấu chính thức mùa giải 2026/27.

Bộ trưởng Lương Tam Quang tin tưởng sự đồng hành, phối hợp của các ban, bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị đồng hành, sự quan tâm của cơ quan báo chí, truyền hình và sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ sẽ tạo nguồn lực, sức mạnh để CLB Bóng đá CAND và CLB Bóng đá Hưng Yên phát triển vững chắc, gặt hái nhiều thành công trong mùa giải 2026/27 và những năm tiếp theo.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Chủ tịch CLB Bóng đá CAND khẳng định CLB sẽ khẩn trương cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng thành những chương trình, kế hoạch hành động thiết thực. Đội bóng phấn đấu từng bước trở thành một trong những CLB bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của lãnh đạo Bộ Công an và đông đảo người hâm mộ.