U23 Thái Lan có dàn hảo thủ, quyết thắng U23 Việt Nam ở giải đấu tại Gia Lai

U23 Thái Lan đã triệu tập những cầu thủ tốt nhất trong độ tuổi từ 21 trở xuống để tham dự giải đấu giao hữu quốc tế tại Gia Lai trong tháng 11/2026.

Tiền đạo Thái Lan Paripan Wongsa (19) của U23 Thái Lan. (Ảnh: FAT).

LĐBĐ Thái Lan (FAT) coi giải đấu sắp tới là cữ dượt quan trọng để U23 Thái Lan chuẩn bị cho những chiến dịch quan trọng trong năm 2027 và 2028.

Trong số các cầu thủ Thái Lan sang Việt Nam lần này, Paripan Wongsa và Jehhanafee Mamah là những gương mặt đáng chú ý nhất. Jehhanafee Mamah đã từng lên ĐT Thái Lan thi đấu ASEAN Cup 2026, giải đấu đội bóng này thua ĐT Việt Nam trong trận chung kết.

Trong khi đó, Paripan Wongsa chính là nhân tố tạo ấn tượng lớn nhất trong hành trình của U23 Thái Lan tại ASIAD 2026 trên đất Nhật Bản.

Ngoài ra, Phongsakon Sangkasopha cũng sẽ là cái tên cần đặc biệt chú ý của U23 Thái Lan. Cầu thủ sinh năm 2006 đang có phong độ rất cao trong màu áo Ratchaburi với 7 bàn thắng trong 5 trận gần nhất, trong đó có cả pha lập công vào lưới Vissel Kobe ở Cúp C1 châu Á.

Theo lịch thi đấu, U23 Thái Lan sẽ mở màn giải giao hữu ở Gia Lai bằng cuộc đối đầu với đội chủ nhà U23 Việt Nam lúc 19h ngày 10/11. Đây cũng chính là trận đấu được chờ đợi nhất giải đấu.

Danh sách 23 cầu thủ U23 Thái Lan tham dự Giải U23 quốc tế – Gia Lai 2026:

1. Supanut Sudathip; 2. Tanakrit Lomnak; 3. Eakaphat Jaenoduang; 4. Wanthawayawut Nuchkasae; 5. Ratthathammanun Deeying; 6. Tontawan Puntamunee; 7. Sirassawut Wongruankham; 8. Jiradet Taichankong; 9. Sphon Noiwong; 10. Atithuch Chankar; 11. Chaiyasit Popoon; 12. Peeranan Buakai; 13. Paripan Wongsa; 14. Parinya Wongsa; 15. Pakawat Taengoakson; 16. Runphis et Phuthummee; 17. Jehhanafee Mamah; 18. Worawut Noisri; 19. Siradanai Phosri; 20. Soffan Sanron; 21. Phongsakon Sangkasopha; 22. Jittipat Wasungnoen; 23. Suwannaphum Ngernluang.