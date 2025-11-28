U17 Việt Nam khiến người hâm mộ nức lòng

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Ở lượt trận thứ 4 vòng loại U17 châu Á 2026, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ chạm trán U17 Macau lúc 19 giờ ngày 28-11 (FPT Play).

Kết quả trận đấu này sẽ ảnh hưởng đến vị trí dẫn đầu bảng C của thầy trò ông Cristiano Roland.

Qua 3 lượt trận của bảng C vòng loại U17 châu Á 2026 diễn ra tại sân Trung tâm Đào tạo bóng đá Trẻ Việt Nam (TP Hà Nội), đội chủ nhà tiếp tục duy trì phong độ thi đấu ổn định với thành tích toàn thắng, ghi được 22 bàn và giữ sạch lưới. Dù có cùng 9 điểm với U17 Malaysia nhưng đoàn quân của HLV Cristiano Roland tạm giữ vững ngôi đầu bảng nhờ hơn đối thủ về chỉ số phụ.

U17 Việt Nam (phải) nhiều cơ hội giành vé dự vòng chung kết U17 châu Á 2026 (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam (phải) nhiều cơ hội giành vé dự vòng chung kết U17 châu Á 2026 (Ảnh: VFF)

Tương quan lực lượng, phong độ thi đấu của 6 đội bóng ở bảng C cho thấy ngôi đầu bảng xếp hạng chỉ còn là cuộc đua "song mã" giữa U17 Việt Nam và U17 Malaysia. Theo điều lệ giải, kết thúc vòng loại, đội đứng đầu bảng chung cuộc sẽ giành suất tham dự vòng chung kết U17 châu Á 2026.

Lượt trận thứ 4 của bảng C được đánh giá là cơ hội để U17 Việt Nam xây chắc ngôi đầu; hoặc U17 Malaysia lật ngược tình thế, soán vị trí đầu bảng xếp hạng. Malaysia đang kém Việt Nam 3 bàn thắng và hướng đến mục tiêu thắng đậm Singapore ở trận đấu diễn ra lúc 16 giờ ngày 28-11.

Tuy nhiên, ở lượt trận áp chót của bảng C, các cầu thủ trẻ Việt Nam có nhiều lợi thế trong cuộc đua giành ngôi nhất bảng. Thầy trò ông Roland chỉ phải tiếp đón U17 Macau - 1 trong 2 đội bóng được đánh giá yếu nhất bảng đấu này. Qua 3 trận đã đấu, Macau giành được vỏn vẹn 1 điểm, xếp áp chót bảng xếp hạng và không còn cơ hội tiến sâu vào giải.

Thậm chí, nếu Malaysia không thể hoàn thành mục tiêu thắng Singapore với tỉ số cách biệt hơn 3 bàn, ban huấn luyện U17 Việt Nam có thể tính đến phương an xoay tua đội hình khi chạm trán Macau hòng bảo toàn lực lượng, chuẩn bị cho lượt trận quyết định.

Nếu U17 Việt Nam và U17 Malaysia tiếp tục bằng điểm sau 4 lượt đấu thì màn so tài trực tiếp giữa 2 đội lúc 19 giờ ngày 30-11 sẽ quyết định đội bóng giành suất tham dự vòng chung kết U17 châu Á 2026. Khi 2 đội bằng điểm thì yếu tố đầu tiên xét phân hạng là chỉ số đối đầu trực tiếp, sau đó đến hiệu số bàn thắng bại, tổng số bàn thắng.

Video bóng đá U17 Macau (TQ) - U17 Malaysia: Hat trick ấn tượng, bám đuổi U17 Việt Nam (Vòng loại châu Á)
Video bóng đá U17 Macau (TQ) - U17 Malaysia: Hat trick ấn tượng, bám đuổi U17 Việt Nam (Vòng loại châu Á)

(Lượt trận thứ 3 bảng C, vòng loại U17 Asian Cup 2026) U17 Malaysia dồn ép nghẹt thở trước khi khiến đối thủ sụp đổ từ cuối hiệp đấu dầu tiên.

Bấm xem >>

T.Phước

