Dấu ấn đầu tiên của U17 Việt Nam ở vòng loại U17 châu Á

Với tư cách chủ nhà bảng C, U17 Việt Nam đã khởi đầu thuận lợi ở vòng loại U17 châu Á 2026 bằng chiến thắng tưng bừng 6-0 trước U17 Singapore. Ở trận đấu tiếp theo, U17 Việt Nam đã thắng đậm U17 Quần đảo Bắc Mariana. Kết quả này giúp thầy trò HLV Cristiano Roland tạm giữ ngôi đầu bảng.

U17 Việt Nam đang có sự tự tin. Ảnh: VFF

Sau trận ra quân, huấn luyện viên Cristiano Roland cho biết: “Tôi hài lòng về kết quả cũng như màn thể hiện của đội. Chúng tôi đạt mục tiêu 3 điểm trong trận ra quân, và quan trọng là trạng thái nhập cuộc của U17 Việt Nam tốt, giữ được trạng thái đó trong 90 phút. Tôi nghĩ với cầu thủ trẻ thì điều đó rất quan trọng. Các em làm tốt, nhưng cần phải tiếp tục hướng tới trận sau.

Hôm nay, điều đầu tiên tôi nghĩ các cầu thủ trẻ sẽ có những tình huống hỏng, sai sót, nhưng đó là bình thường. Dĩ nhiên chúng tôi có sự chuẩn bị cho những tình huống như vậy, và đội phải rút ra bài học. U17 Việt Nam xứng đáng có 3 điểm. Chúng tôi cảm thấy tự tin hơn rất nhiều sau trận đấu này”.

Còn ở trận thứ 2, dù thắng đậm đối thủ thế nhưng Cristiano Roland cũng tỏ ra khá bình tĩnh. Ông nói: Các cầu thủ đã giữ được kỷ luật, chiến thuật đúng như cách mà đội chuẩn bị cho màn so tài này. Đội đã đạt được mục tiêu của mình và giờ là lúc để nghĩ đến trận tiếp theo. Tôi đã nói chuyện với các cầu thủ trong phòng thay đồ. Thật sự tôi vui về cách mà các cầu thủ đã nỗ lực đến những phút cuối. Mạnh Quân là một trong những nhân tố giúp sức vào chiến thắng này”.

Ở trận đấu kế tiếp, U17 Việt Nam sẽ đối đầu với Hong Kong (Trung Quốc). Huấn luyện viên Roland nói: “Đó sẽ là trận đấu khó khăn. Mỗi trận đấu đều là 1 trận chung kết. Chúng tôi sẽ tiếp tục phân tích, đánh giá cho các cầu thủ để hướng tới mục tiêu chiến thắng”. Mục tiêu của U17 Việt Nam là giành chiến thắng thứ 3 trên sân nhà để hướng tới mục tiêu vượt qua vòng loại.

Ở vòng loại U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam sẽ đối đầu U17 Malaysia, U17 Singapore, U17 Hong Kong (Trung Quốc), U17 Ma Cao (Trung Quốc) và U17 Quần đảo Bắc Mariana. Một trong những đối thủ mạnh còn lại chính là U17 Malaysia.

U17 Việt Nam có lợi thế được chơi trên sân nhà. Thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland cho biết đội đã có quá trình chuẩn bị tích cực, trong đó chuyến tập huấn tại Nhật Bản – được Liên đoàn bóng đá Việt Nam tạo điều kiện – mang lại nhiều trải nghiệm quý báu cho các cầu thủ trẻ. Ông Roland cho biết toàn đội đang có tinh thần tốt, tập trung tối đa cho trận mở màn, đồng thời đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng để góp mặt tại Vòng chung kết U17 châu Á 2026.

Lực lượng của U17 Việt Nam với nhiều cầu thủ từng tham dự Vòng chung kết U17 châu Á năm ngoái và đang rất khao khát trở lại đấu trường này. Việc thi đấu với mật độ 5 trận trong 10 ngày đòi hỏi công tác hồi phục và xoay tua lực lượng phải được triển khai hiệu quả. Chúng ta đã có 2 chiến thắng đậm, giờ là lúc tính toán cho những đối thủ tiếp theo.

Vòng loại U17 châu Á 2026 áp dụng thể thức thi đấu mới: 38 đội được chia thành 7 bảng (3 bảng có 6 đội, 4 bảng có 5 đội). 7 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé dự vòng chung kết. Ngoài ra, 9 đội được đặc cách vào thẳng gồm chủ nhà Qatar (nước chủ nhà FIFA U17 World Cup 2026) và 8 đội vào tứ kết giải U17 châu Á 2025: Uzbekistan, Ả Rập Xê Út, Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên, Tajikistan, Nhật Bản, UAE và Indonesia.

Vào lúc 19h ngày 26/11, U17 Việt Nam sẽ đối đầu với Hong Kong (Trung Quốc).